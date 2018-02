Medici di famiglia, in 5 anni 45000 in meno: 14 milioni di Italiani resteranno senza

Gli italiani saranno condannati a restare senza amici di famiglia visto che nei prossimi cinque anni ci sarà una vera e propria emorragia con 45000 pensionamenti che riguarderanno sia i medici di famiglia che i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è un dato molto preoccupante e Reso ancora più grave se si pensa che le uscite per il pensionamento non saranno bilanciate dalle nuove assunzioni. È questo l’allarme che arriva in questi giorni direttamente da alcuni dati elaborati dalla federazione medici di medicina generale e dal sindacato dei medici dirigenti Anaao. Secondo questi dati Tra 10 anni e dunque nel 2028 saranno andati in pensione 33.392 medici di base e 47.284 medici ospedalieri, per un totale di 80.676.

I pensionamenti dei medici di famiglia “nei prossimi cinque-otto anni priveranno 14 milioni di cittadini di questa figura professionale” , è questo quanto dichiarato dal segretario nazionale della Federazione Italiana dei medici di medicina generale Silvestro Scotti, il quale aggiunge che appare quasi ridicolo assistere al fatto che nessuna forza politica che aspira a governare il paese proponga e si impegni sul tema dell’assistenza territoriale. Lo stesso Inoltre aggiunge che per poter continuare a garantire ai cittadini il diritto di essere Curati Tutti nello stesso modo dovranno essere garantiti investimenti economici sul numero e sulla qualità della formazione dei medici di medicina generale sul personale sanitario e amministrativo nei nostri studi sulle tecnologie.

“Chi vuole rottamare la medicina di famiglia si faccia dunque avanti a viso scoperto. Come medici ci sentiamo, insieme ai cittadini, le vittime di tanta superficiale approssimazione”, conclude il segretario Fimmg. Stando a quanto emerso, sembra che l’anno nero per i pensionamenti dei medici di famiglia sarà il 2022, tra 4 anni ed il picco di uscite e dunque i pensionamenti arriveranno a sfiorare le 4 mila unità. Le regioni maggiormente interessate da queste emorragie saranno la Sicilia, la Lombardia, La Campania ed il Lazio. La carenza di medici specialisti “interessa tutte le Regioni, con l’evidente paradosso per cui se, e quando, riapriranno i concorsi, mancheranno i medici da assumere. I medici da assumere “mancheranno perché saranno scappati all’estero, mentre per l’Italia si spalancheranno le porte del discount a cielo aperto che è nei Paesi dei Balcani, dove i medici locali aspettano con ansia di trasferirsi in cerca di redditi maggiori”, è questo quanto spiegato dal segretario del sindacato dei medici dirigenti Anaao-Assomed, Costantino Troise.

Per tutte queste ragioni la salute degli italiani nei prossimi anni potrebbe essere sempre più a rischio per il pensionamento dei medici di famiglia che nei prossimi 5- 8 anni priveranno 14 milioni di cittadini di questa figura professionale. “Al momento non sappiamo quando saranno banditi i concorsi dalla Regioni e quanti saranno i posti a disposizione, considerando anche il fatto che in diverse Regioni ancora in atto il blocco del turn-over parziale o totale”, e questo quanto fatto sapere dal vicesegretario Nazionale anaao Carlo Palermo.