Promozioni Wind, Vodafone, Tim e Tre: ecco le offerte di inizio 2018

La promozione è attivabile al costo di € 9, anche se è previsto un ulteriore addebito di €29 qualora la SIM non rimanga attiva per almeno 24 mesi. Come già detto, questa promozione offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e rete fissa e 10 gigabyte a €10 ogni 4 settimane con addebito su credito residuo. Questa è attivabile anche da coloro che provengono da Wind, Tre e operatori virtuali, i quali dovranno acquistare una nuova SIM ricaricabile Tim e usufruire del servizio Passa a TIM con operatore con tanto di spedizione a domicilio.

I minuti di traffico e i giga inclusi nell’offerta saranno utilizzabile nel periodo di 28 giorni, qualora non vengono utilizzati non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo settimanale successivo. Questa offerta prevede Inoltre l’attivazione automatica dell’opzione extra soglia giga di scorta e qualora questa opzione sia attiva il cliente terminando i suoi giga, continuerà a navigare in automatico a €1,90 ogni 200 megabyte.

Il giga di scorta viene utilizzato soltanto quando le cliniche TIM ha terminato il proprio traffico a disposizione poi al termine del giga di scorta quindi del settore navigazione verrà bloccata. È possibile Comunque disattivare i giga di scorta chiamando il numero 40916, oppure accedendo all’area autenticata Mytim mobile sul sito ufficiale TIM o attraverso il servizio clienti 119.

Anche Vodafone sembra stia lasciando molte offerte con il solo obiettivo di rubare utenti a TIM e ad altri gestori di telefonia mobile. La prima offerta è Vodafone pass Social e permette di navigare sui social senza consumare giga e vedendo foto, video e caricando anche contenuti. La seconda è la Pass chat una promozione che permette a chi la sottoscrive di poter usufruire della navigazione gratis senza consumare connessione su tutte le app di messaggistica.

Infine la terza è Pass Video la quale permette di poter guardare contenuti video su tutti i social senza consumare nemmeno un giga. Tutte e tre le promozioni possono essere attivate tramite sito ufficiale oppure tramite l’applicazione My Vodafone entro il prossimo 31 gennaio. Terminiamo con l’offerta Wind chiamata all inclusive under 30 la quale è attivabile al costo di €9 e prevede anche un raddoppio dei giga di traffico internet rispetto alla proposta Classic per una durata di 6 mesi da poter sfruttare sia sui social e chat.

Si torna a parlare delle offerte per la telefonia mobile e sembrano essere davvero tante le promozioni realizzate ad hoc per poter soddisfare ogni tipo di esigenza sia per le chiamate che per i giga per la connessione internet. A pochi giorni dall’inizio del 2018 sembrano essere davvero tante le offerte proposte dagli operatori mobili e in questo caso sembra che TIM stia sbaragliando la concorrenza proponendo delle tariffe molto convenienti. Nello specifico si tratta di offerte per passare a Tim, e dunque rivolte a coloro che attualmente sono clienti Vodafone e Wind.

La prima offerta si chiama limited edition speciale GameStop la quale è attivabile soltanto nei negozi GameStop presenti in molte città italiane. Questa offerta propone 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta, 10 gigabyte di traffico dati alla massima velocità in 4G sulla rete TIM e 10 Giga Byte per poter ascoltare la musica da diverse applicazioni in modalità streaming. Il costo della suddetta offerta è di €9,90 con un rinnovo ogni 28 giorni.

Sembra proprio che collegata a questa promozione ve ne sia un’altra Ovvero quella chiamata Turbo giga x-mas la quale offre 10 gigabyte di internet in 4G da poter utilizzare entro 60 giorni dall’attivazione e in aggiunta 2 giorni al mese in cui e si potranno avere 10 gigabyte di internet in più in modo assolutamente gratuito. Abbinando la prima offerta alla seconda, ovvero limited edition speciale GameStop a turbogiga x-max il costo totale sarà di €9 più il prezzo della sim e come Già riferito, potrà essere attivato soltanto presso uno dei punti vendita dei videogame. Altra promozione molto importante proposta sempre da Tim è Super One + 30 Giga byte; l‘offerta Super One base offre minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 2 gigabyte di internet alla massima velocità ai quali vanno aggiunti dunque gli ulteriori 30 gigabyte di internet in 4G.

Il costo è di €15 ogni 4 settimane e l’attivazione costerà soltanto €3. Attenzione perché questa promozione è attivabile soltanto da coloro che riceveranno un sms o una chiamata da un call center TIM. Tra le altre promozioni di Tim citiamo TIM Music, la quale non ha un prezzo Per tutto il prossimo 2018 e offre l’applicazione Music totalmente gratis; grazie a TIM Music si potranno ascoltare molti brani senza consumare giga e si potrà avere la Navigazione illimitata.

Immancabile la promozione Tim Ten Go la quale è considerata una soluzione perfetta per poter navigare e chiamare. Grazie a questa si potranno avere minuti illimitati verso tutti e soprattutto una connessione internet utilizzabile per 10 gigabyte in 4G LTE ed il prezzo egli soltanto €10 in promozione. Anche Vodafone tenta agli utenti TIM per cercare di portarli dalla loro parte offrendo Special 10 Giga Byte ad alcuni suoi ex clienti la quale propone 1000 minuti, 1000 sms 10 gigabyte di traffico dati in 4G a soli €4 ogni 4 settimane.

Le compagnie telefoniche se la sono cavata con poco. Il primo round sulle bollette emesse ogni quattro settimane anziché una volta ogni mese solare – inteso come dodicesima parte dell’anno – si è chiuso con una multa da un milione e 160mila euro che l’Agicom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha comminato a ciascuna delle quattro società coinvolte: Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb. Una cifraconsiderevole, maben poca cosa se si considerano i guadagni aggiuntivi realizzati dai carrier telefonici da quando hanno introdotto la fatturazione ogni 28 giorni, ben un miliardo e 190 milioni.

Oltre a pagare le multe, le quattro società dovrebbero anche restituire ai clienti le cifre indebitamente incassate sui contratti per la telefonia fissa e le offerte convergenti fisso-mobile. Ma soltanto «a partire dal 23 giugno 2017», spiega l’Agcom nelle delibere, ed esclusivamente per i giorni che «non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento Ira ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile».

Per chiarire il meccanismo l’Autorità guidata da Angelo Cardani, ha pubblicato contestualmente alle delibere con cui irrogava le sanzioni, le nuove «linee guida» proprio in materia di fatturazione, per chiarire una volta per tutte il meccanismo che le compagnie telefoniche sono tenute ad applicare. «L’autorità», si legge nel documento, «ritiene che la cadenza mensile di cui all’articolo 1 del decreto legge numero 7 del2007, faccia riferimento al mese solare, ovvero, per quanto concerne i contratti prepagati, a una dodicesima parte dell’anno solare».

Ma non è finita qui. Dal momento che i carrier hanno fatto sapere che per recuperare i mancati guadagni, applicheranno

degli aumenti sulle prossime bollette, l’Agcom chiarisce, sempre nelle Linee guida, «che una eventuale variazione del prezzo dei servizi e dei rinnovi delle offerte costituisce esercizio dello ius variandi e fa sorgere in capo agli utenti il diritto a essere informati con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni», ferma restando la «possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione».

Ma la vicenda rischia di essere assai meno lineare di quel che si intuisca leggendo le carte di Cardani. Intanto perché le compagnie telefoniche hanno chiesto la sospensione della pronuncia Agcom. Ma soprattutto perché pendono dei ricorsi le cui udienze sono fissate per il prossimo mese di febbraio. Dunque, in attesa di conoscerne l’esito, Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, di sicuro non pagheranno la sanzione comminata dall’Authority e ben difficilmente applicheranno la prescrizione in base alla quale dovrebbero rimborsare con la primabolletta utile, le cifre indebitamente incassate dal 23 giugno scorso in poi. Dunque non resta che attendere. Da qui alla prossima primavera potrebbe accadere di tutto. Meglio non farsi illusioni su possibili regali elargiti dalle compagnie. Né per Natale né per l’Epifania.

Promozioni low cost per tutto il mese di ottobre 2017 termine per attivare offerte promozionali per chi passa attiva Vodafone Wind, entrambe le compagnie offrono, formula del tutto compreso, ossia minuti messaggi e Internet veloce, con navigazione in quattro giri il tutto a partire da cinque a euro. Ecco le migliori offerte e promozioni low cost che con soli cinque euro si possono avere pacchetti di sorprendenti. Vi elenchiamo ora informazioni più dettagliate riguardo il piano tariffario. Dal nostro punto di vista, ma più dalle statistiche il piano migliore risulta quello di tim. Tim ten go più 10 e Tim Super One più 30 Gb sono le due offerte Tim in promozione fino al termine di ottobre 2017. La prima opzione offre minuti illimitati e 20 GB di Internet ad una velocità di 4G. La seconda opzione, invece propone 32 GB di Internet in 4G e minuti illimitati.

Quest’ultima avrà un costo di € 15, rinnovabile sempre ogni quattro settimane. La prima invece avrà un costo inferiore sarà di € 10 anch’essa, rinnovabile ogni quattro settimane. C’è da aggiungere che l’offerte però, non saranno attive per tutti, ma solo per coloro che vengono da altri operatori telefonici che saranno, comunque scelti tati in base alla portabilità del numero. Oltre al costo di abbonamento mensile vi si aggiungerà un costo di attivazione che sarà pari a nove euro, anziché € 29, questo piano tariffario, proposto da Tim avrà veribilità se si resterà, con codesto operatore telefonico, per una durata di 24 mesi.

Passiamo ora alle offerte low cost proposte da Wind per il mese di ottobre 2017. L’offerte proposte da quest’ultimo operatore, riguardano tutti coloro che cambieranno il precedente operatore telefonico stringendo un contratto con l’apposita compagnia telefonica Wind. Una proposta piuttosto conveniente è quella del piano tariffario Smart 7 Platinum, il costo sarà di sette euro per un periodo di quattro settimane, si riceveranno 1000 minuti verso tutti e 30 GB di Internet in 4G. Se si resterà con la Sim Wind il costo di attivazione sarà di € 24, altrimenti il suo costo avrà un ammontare inferiore ossia di € 14. Per coloro invece che usufruiscono già di una Sim Wind e che purtroppo pagheranno il costo di attivazione pari al € 24, saranno accreditati loro i restanti € 10, ovviamente rispettando il vincolo di 24 mesi.

C’è da aggiungere che chi passa a Wind da Tim, Coopvoce, Lyca mobile, Fastweb, e altri operatori, escludendo poste mobile, potrà attivare la promozione, Wind smart 5 star al conveniente costo di soli cinque euro, anch’esso rinnovabile ogni quattro settimane, dove si potranno ricevere 1000 minuti e 15 GB di Internet per navigare alla velocità di 4G. L’attivazione avrà il medesimo costo dell’offerta descritta precedentemente. Ora passiamo alle promozioni e all’offerte di Vodafone chi cambierà gestore telefonico passando a Vodafone, potrà attivare l’offerte special 1 GB e specie al 7 GB. La prima offerta avrà un costo di cinque euro, anch’esso ovviamente rinnovabile ogni quattro settimane, al fronte dei quali si riceveranno 1000 minuti verso tutte le altre compagnie telefoniche sia mobile che di rete fissa, 1000 messaggi e 1 GB per navigare in Internet ad una velocità del 4G. La seconda promozione invece avrà un costo superiore pari ai sette euro, ovviamente sempre rinnovabile allo scadere delle quattro settimane che offrirà 1000 messaggi e minuti e anche 7 GB di Internet in 4G. Tutte le attivazioni riguardanti le offerte special avranno un costo a partire da cinque euro più il costo nella nuova Sim ricaricabile.

TIM

Per il mobile c’è ancora Tim Special. Tutte le offerte con rinnovo su carta di credito o conto corrente prevedono il raddoppio dei Giga e fino a 5€ di sconto, inoltre per i clienti domiciliati che hanno anche la linea fissa TIM i minuti diventano illimitati. In più, per tutte le attivazioni di TIM Special con Giga e minuti è inclusa la “Serie A TIM” per la stagione 2017/2018 e la promozione Tim Turbogiga Day.

Le offerte sono valide fino al 29 ottobre. Ecco cosa prevedono nel dettaglio. Con Tim Special Medium si hanno a disposizione 400 minuti e 2 Giga a 14,90€ ogni 4 settimane. In più se si sceglie il rinnovo su carta di credito o conto corrente si hanno 3€ di sconto a ogni rinnovo e il raddoppio dei Giga, ovvero 400 minuti e 4 Giga a 11,90€ ogni 4 settimane. Con Tim Special Large si hanno 1.000 minuti e 3 Giga a 19,90€ ogni 4 settimane. Anche in questo caso se si sceglie il rinnovo su carta di credito o conto corrente si hanno 5€ di sconto a ogni rinnovo e il raddoppio dei Giga, ovvero 1.000 minuti e 6 Giga a 14,90€ ogni 4 settimane.

Con Tim Special Unlimited si hanno minuti illimitati e 8 Giga a 34,90€ ogni 4 settimane. Se si sceglie il rinnovo su carta di credito o conto corrente si hanno 5€ di sconto a ogni rinnovo e il raddoppio dei Giga, ovvero minuti illimitati e 16 Giga a 29,90€ ogni 4 settimane. Con Tim Special Voce si hanno 500 minuti a 9,90€ ogni 4 settimane e se si sceglie il rinnovo su carta di credito o conto corrente si ha il raddoppio dei minuti, ovvero 1.000 minuti a 9,90€ ogni 4 settimane.

Tim Turbogiga Day – Tutti i clienti che scelgono un’offerta del nuovo portafoglio Tim mobile hanno la possibilità di attivare “Turbogiga Day” una volta al mese e avere un giorno di Internet gratis (10 Giga) per navigare in piena libertà. Il cliente può scegliere di attivarlo quando desidera, ogni mese, fino al 31 gennaio 2019.

Tim Young&Music – Sono disponibili le nuove offerte Tim Young con rinnovo su carta di credito, conto corrente bancario o postale. Per i nuovi clienti è disponibile Tim Young&Music Limited Edition X2 a 9,99 Euro/28 giorni (per coloro che sono già clienti TIM 12 Euro/28 giorni). L’offerta non ha costi di attivazione e prevede 1.000 minuti di chiamate verso tutti, 10 Giga 4G per la navigazione Internet e fino a 10 Giga di musica in streaming da tutte le piattaforme (in Italia). Per tutte le attivazioni delle offerte TIM Young&Music è inclusa la promozione TIM TURBOGIGA Day. L’offerta è valida fino al 29 ottobre.

Fino al prossimo 30 settembre 2017 e salvo ulteriori proroghe, alcuni ex clienti di Vodafone che avevano espresso la volontà di essere contattati per offertecommerciali potranno essere informati della possibilità di attivare la promozione Special 4GB e Special 7GB. Tra queste ne citiamo tre in particolare: PLAY GT5, PLAY GT7 e PLAY GT5 Summer, coinvolte nell’aumento di 0.50 cent/settimana per l’attivazione del piano Power 29 (29 cent/minuto – senza scatto alla risposta – verso tutti i numeri nazionali con calcolo sugli effettivi secondi di conversazione, 29 cent/SMS inviato e 20 cent/20 MB senza scatto all’accesso).

Il costo di attivazione dell’offerta è di 3 euro a cui va sempre aggiunto il costo per la nuova sim.

Partono oggi tre offerte per i clienti che desiderano cambiare operatore, passando da TIM o da un operatore virtuale, con l’esclusione di PosteMobile, a Tre. Addebiti e soglie sono, come di consuetudine, settimanali.

Attenzione: Wind Smart 7 Star prevede un costo di attivazione pari a 9 euroinvece di 19 euro con nuova SIM attiva per 24 mesi. In questo caso soglie e addebito sono su base mensile.

WIND

Wind propone Wind Cube per navigare in Wi-Fi ovunque. Previsti 50 Giga per un anno e il dispositivo ‘WebCube4’ incluso al costo di 99,90 euro. Dopo il primo anno, o nel caso in cui si desideri anticipare il rinnovo dei Giga prima della scadenza, il costo è di 29,90 euro. In alternativa, è possibile acquistare il ‘WebCube4’ con le offerte Wind in modalità ‘Telefono Incluso’, per Ricaricabile e per Abbonamento e Partita IVA, con rate a zero euro e un anticipo di 19,90 euro.

Agli appassionati di Serie Tv e Intrattenimento, Wind propone Giga Max NOW TV Edition al costo di 14,90 euro per 2 mesi. Si avranno a disposizione 20 Giga Full Speed e NOW TV Mobile per vedere in streaming da smartphone e tablet i grandi Show di Sky Uno, i documentari, i programmi più amati dai bambini, le Serie Tv del momento, anche in contemporanea con gli Usa, e interi cofanetti on demand. X Factor, Shannara 2, tutte le stagioni di Lost e molto altro, da guardare ovunque.

In occasione del lancio mondiale di Apple, Wind propone i nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus. I nuovi prodotti Apple possono essere acquistati con l’opzione a rate ‘Telefono Incluso’ e un anticipo a partire da 99,90 euro. L’iPhone 7, invece, può essere acquistato, sempre con l’opzione a rate ‘Telefono Incluso’ e con un anticipo a partire da 49,90 euro. Acquistando iPhone nei negozi Wind, è possibile avere fino a 5 Giga in più inclusi nell’offerta.

Wind ai nuovi clienti con Ricaricabile, che scaricano l’App Veon e si registrano entro 15 giorni dall’attivazione della sim, offre 5 euro in omaggio sul proprio credito telefonico. Con Veon è possibile chattare, chiamare via Internet, condividere foto e video, ricevere news e promozioni, gestire le proprie sim, senza consumare Giga.

E’ disponibile Wind Home e Sky Limited Edition, infine, per coniugare la tv di Sky ai vantaggi della connettività fissa e mobile, dentro e fuori casa, per accedere ai contenuti Sky preferiti, grazie a Sky Go incluso, al costo di 29,90 euro per un anno.

3

Nuove offerte per sim, smartphone e mobile broadband anche da 3. Per i clienti con ricaricabile è possibile scegliere ALL-IN Start, l’offerta senza impegni contrattuali, con 500 minuti, 500 sms e 5Giga a 10 euro al mese.

La nuova ALL-IN Prime è la soluzione completa e vantaggiosa che, al costo di 10 euro al mese, include 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga di traffico Internet 4G LTE. C’è poi ALL-IN Master con minuti illimitati, 1000 sms e 30 Giga a 15 euro al mese. Le offerte prevedono una durata di 24 mesi e l’addebito su conto corrente e carta di credito. Alle offerte ALL-IN, è possibile aggiungere uno smartphone delle migliori marche a partire da 2 euro in più al mese, in linea con il posizionamento altamente tecnologico del brand 3. E per chi attiva un’offerta 3Fiber o 3Cube la ALL-IN Master è scontata del 50%.

La nuova offerta FREE Ricaricabile, per chi vuole uno smartphone sempre nuovo ogni anno, minuti, sms e Giga, offre i nuovi iPhone 8 a partire da 25 euro al mese. Inoltre, in tutte le offerte FREE, è inclusa l’opzione Kasko, il servizio per proteggere il proprio smartphone dai danni accidentali.

Sia le offerte ALL-IN sia quelle FREE comprendono l’innovativo servizio GIGA BANK che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli in qualsiasi momento.

Per gli appassionati dei social network, 3 propone la promozione GIGA BOOST, con 10 euro è possibile aggiungere alle offerte FREE, ALL-IN e PLAY 15 Giga da utilizzare entro il 31 dicembre 2017.

Per seguire le serie TV, i film, i documentari, gli spettacoli comici ed i programmi per bambini, si può sottoscrivere la nuova offerta 3Cube XL con il broadband mobile di 3. 3Cube XL ha un costo di 15 euro al mese ed include 50 Giga di traffico Internet 4G-LTE, la navigazione notturna illimitata, un dispositivo Wi-Fi e tre mesi di abbonamento a Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo. Inoltre, per tutti coloro che attivano 3Fiber o una nuova offerta ALL-IN con addebito su carta di credito o conto corrente, l’offerta ha un costo di 10 euro al mese.

Tim debutta con “Timgames” Un solo decoder per accedere in streaming al servizio dalla tv di casa

C’è il nerd che è venuto apposta da un’altra regione per poter provare in anteprima un nuovo gioco. C’è il cosplayer travestito di tutto punto come il personaggio di un famoso videogame. C’è il gamer professionista che fa lezione davanti a una platea di appassionati. Ci sono i simulatori di realtà virtuale, che consentono al giocatore di muoversi dentro la “realtà” del videogioco. C’è lo youtuber riconosciuto da tutti. Ci sono persino i ragazzini di dodici anni che youtuber vogliono diventare e si girano video che poi caricheranno online.

E poi ci sono le famiglie. Che quest’anno alla Milan Games Week godono di uno spazio dedicato, con incontri, seminari e la presenza di psicologi dell’infanzia che aiutano i genitori a capire quali videogame siano appropriati a quale età.

Anche per questo Tim ha deciso di lanciare il suo nuovo servizio, Timgames, proprio alla manifestazione milanese. Si tratta di una piattaforma dedicata aivideogame accessibile grazie a un apposito decoder direttamente dal televisore, senza dover acquistare ingombranti e costose console, oltre agli stessi giochi. Perché tutto funziona in streaming grazie alla connessione in fibra ottica, così da garantire un’esperienza di gioco ottimale, con circa 200 titoli disponibili.

Si chiama “cloud gaming” e alla Tim sono certi che si tratti di un mercato in forte e veloce espansione. Dedicato non ai giocatori professionisti o appassionati, ma ai tanti, tantissimi casual gamer che popolano il nostro Paese. Perché solo il 28 per cento dei giocatoripossiede una console e a differenza di quanto si possa pensare, l’età media del videogiocatore in Italia è 32 anni. Gli utenti potenziali corrispondono a 26 milioni di persone, perfettamente ripartiti tra maschi e femmine, metà dei quali spende in media 125 euro all’anno che corrisponde a un mercato da 1,5 miliardi di euro.

Numeri impressionanti che hanno convinto l’azienda a puntare su una fetta in particolare di questo settore: le famiglie con bambini dai sei ai dodici anni. Una platea da 11 milioni di persone. Del resto chi si è appassionato ai primi videogame negli anni Ottanta, oggi ha già superato i trent’ anni e magari ha già formato una famiglia. «Nel mondo dell’intrattenimento stiamo assistendo grazie alle nuove tecnologie a una evoluzione naturale della fruizione dal possesso all’accesso», spiega Giuseppe Mosca, responsabile Games, Music & Reading di Tim. «Noi siamo leader in Italia per la connettività fissa e mobile. L’obiettivo è quello di offrire, dopo la musica e i film, una scelta sempre più ampia di servizi con contenuti di qualità».

Per riuscirci la società ha pensato a un lancio in grande stile: entro dicembre i giochi a disposizione saranno 100 in abbonamento e altri 100 in download, con molti titoli targati Disney e Lego tarati naturalmente sul target delle famiglie con figli tra i sei e i dodici anni, ma anche alcune sorprese come Bat- man: Arkham Asylum o Grid, la cui grafica e fluidità di gioco ha una risposta sorprendentemente positiva. «Abbiamo svolto un lavoro molto importante per assicurarci che il servizio potesse essere fruibile in tutta Italia con la migliore esperienza di gioco possibile», aggiunge Antonio Imbimbo, responsabile Entertainment & Digital Services di Tim.

«Trattandosi di tecnologia in cloud, con i server che hanno sede a Milano, abbiamo impiegato mesi per testare che in ogni zona d’Italia, da Aosta a Palermo, la piattaforma garantisse la stessa qualità. Il nuovo decoder garantisce come unico strumento di poter accedere a tutti i nostri servizi di intrattenimento e ha una capacità di salvataggio da 32 giga utile per poter scaricare i giochi a pagamento, mentre tutti quelli in abbonamento funzionano su cloud, sia la grafica sia per salvare le proprie partite». E in futuro sarà an che possibile gestire diversi profili per ogni membro della famiglia così che ciascuno possa salvare la propria partita e non utilizzare quella portata avanti dagli altri.

Il servizio Timgames punta a raggiungere nuovi clienti, ma naturalmente si rivolge anche a quelli già abbonati. È possibile richiedere il nuovo Tim Box con incluso il Game- pad: è necessaria la connessione in fibra ottica.

Bollette a 28 giorni, scatta la maxi multa. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha deciso “di irrogare agli operatori, TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, la sanzione massima prevista dalla legge per la mancata osservanza della propria delibera in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, relativamente alla telefonia fissa e alle offerte convergenti fisso-mobile”. È quanto si legge in una nota diffusa ieri dalla stessa Agcom. Per gli operatori la multa dovrebbe essere dunque pari a 1,16 milioni di euro ciascuno.

Una decisione che comunque era nell’aria: già lo scorso marzo l’autorità aveva intimato gli operatori ad abolire questo tipo di fatturazione, responsabile secondo l’Agcom un rincaro stimato dell’8,6% dei prezzi e un rischio – questa la motivazione dell’Autorità – di una ridotta trasparenza tariffaria per gli utenti”.

Bollette a 28 giorni abolite per legge

Sul caso delle bollette a 28 giorni è poi intervenuto il legislatore che con un emendamento al decreto legge fiscale ha stabilito l’obbligo di tornare alla fatturazione mensile.

Via libera anche al rimborso forfettario di 50 euro che dovrà essere pagato dalle società che non si adeguano entro 4 mesi ai loro clienti. Previsto il raddoppio delle sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni ad un minimo di 240.000 euro fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

La norma contiene un meccanismo di “indennizzo forfettario pari a euro 50 a favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall’Autorità per adeguarsi in caso di violazione della fatturazione mensile.

Se ne parla già da tempo: ora i servizi a larga banda wireless su reti mobile 5G hanno iniziato a bussare alle porte dell’Europa e quindi occorre “trovare lo spazio” per farli entrare. Ciò vuol dire, in pratica, liberare le frequenze più idonee, quelle capaci di attraversare meglio gli ostacoli: esattamente quello che è già accaduto qualche anno fa per i servizi 4G LTE (Long Term Evolution). Frequenze che, anche in questo caso, sono in uso alle emittenti televisive. Mentre per i servizi 4G si è trattato di cambiare la destinazione d’uso della cosiddetta “banda 800 MHz” (quella dei canali da 61 a 69 della UHF), per il 5G si chiede all’emittenza nazionale di rinunciare a ben 12 frequenze,

la “banda 700 MHz”, comprese fra i canali TV da 49 a 60. Frequenze attualmente utilizzate da operatori nazionali e locali (Mediaset, ad esempio, ha in uso in tutta Italia i canali 49, 52 e 56 per i suoi programmi in chiaro e criptati in Pay TV). Poiché tali operatori sono in possesso di regolari licenze valide fino al 2032, si impone una riassegnazione delle frequenze rimanenti (cosiddette “sub 700″), che si riducono a 28 dalle attuali 40.

Questione di banda

La banda 700 MHz risulta, per motivi legati alla propagazione elettromagnetica, particolarmente idonea alla fornitura di servizi mobili (4G, 5G e oltre) all’interno degli edifici

in aree urbane densamente popolate e può costituire una soluzione immediata ed efficiente, in questo senso ottimale nel brevemedio termine, per la fornitura di servizi a banda larga in aree rurali. Una volta liberata sarà oggetto di un’asta per l’assegnazione di porzioni agli operatori di telefonia mobile con lo scopo di utilizzarle per i servizi 5G, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e del documento “Strategia italiana per la Banda Ultralarga” presentato dal Governo italiano nel marzo 2015 . La questione riveste quindi una notevole importanza, per il gran numero di attori coinvolti: l’industria radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, da un lato; le istituzioni europee e italiane dall’altro; in mezzo, la massa dei telespettatori e consumatori italiani.

Il futuro della TV

Tutto ha inizio con la riorganizzazione dello spettro radio effettuata dalla “World Radio- communication Conference 2012” dellTTU (WRC-12), che riallocava lo spettro 694- 790 MHz (banda 700 MHz) nella Regione 1 (Europa, Federazione Russa e gli altri paesi ex-URSS, Africa e Medio Oriente) ai servizi mobili a partire dal 2015 e il conseguente Programma Europeo sullo Spettro Radio (www.winmagazine.it/link/3978), a cura dell’organo consultivo della Commissione in materia di politiche del radiospettro RSPG. Un termine, quello del 2015, che a molti apparve troppo ravvicinato, al punto da indurre la Commissione Europa a incaricare Pascal Lamy, già direttore del WTO e presidente di una Commissione ad Alto Livello, di redigere uno studio sull’utilizzo futuro della banda UHF. Ecco nel settembre 2014 il Rapporto Lamy (www.winmagazine.it/ link/3979) e il conseguente WRC-15 dellTTU, che ha fissato il termine per la riallocazione della banda 700 MHz fra il 2020 e il 2022. Ed è proprio su queste date che si gioca la partita fra gli operatori dell’industria radiotelevisiva (riuniti sotto l’egida di Confindustria Radio Televisioni), le associazioni dei consumatori e le istituzioni europee: i primi chiedono che il cambio di destinazione d’uso della banda 700 MHz non avvenga prima del 2022; la Commissione Europea, con la Proposta di Decisione, vorrebbe anticiparlo al 2020. A complicare ulteriormente la questione c’è l’assoluta necessità di un coordinamento che armonizzi le modifiche all’utilizzo dello spettro radio a livello europeo al fine di evitare interferenze fra i paesi confinanti.

Veloci sul Web in mobilità

Ad esempio, per l’Italia i problemi potrebbero sorgere con Francia, Croazia, Slovenia, Albania, Tunisia, Algeria, Malta. I cugini d’Oltralpe, in particolare, sono intenzionati ad accelerare sull’evoluzione dei servizi 5G. L’armonizzazione fra i vari paesi confinanti è d’obbligo non soltanto per uniformare la data di partenza dell’utilizzo dei servizi 5G sulla banda 700 MHz, ma anche per riassegnare alla TV digitale terrestre le restanti 28 frequenze, dal momento che solo la metà di queste sono utilizzabili liberamente: per le altre si deve tenere conto delle interferenze transfrontaliere.

Internet spegnerà la TV?

Come si vede, la materia è complessa e le soluzioni tecniche a disposizione dei decisori lo sono altrettanto. Da tutto quanto esposto sopra emerge che il futuro della banda UHF appare segnato e dopo il 2032, termine di scadenza delle attuali licenze di trasmissione, questa potrebbe essere destinata interamente (o prevalentemente) ai servizi a banda larga wireless. Al momento, comunque, resta adibita ai servizi televisivi la porzione compresa fra i canali 21 e 60, mentre si sta discutendo la sorte della cosiddetta “banda 700 MHz”, ovvero dei canali compresi fra il 49 e il 60: 2020, come vorrebbe la Commissione Europea, o 2022 come consente il Rapporto Lamy e come desidererebbe l’industria televisiva? Al momento, notizia ricevuta prima di andare in stampa, sembra averla vinta il nostro Governo: la Legge di Bilancio 2018 ha infatti fissato al 2022 il passaggio dall’attuale sistema di trasmissione per il digitale terrestre al DVB-T2. In particolare, tutte le operazioni necessarie dovranno essere completate entro il periodo che va dal primo gennaio 2020 al 30 giugno 2022.

Date non casuali, ovviamente: in questo periodo verrà infatti completata l’assegnazione della banda a 700 MHz ai servizi 5G per la connettività mobile a banda ultra larga. Per il momento, quindi, non dovremo risintonizzare il nostro televisore o effettuare un altro switch-off per evitare interferenze con la nostra connessione a Internet attiva su smartphone e tablet. L’altra buona notizia è che tutta la procedura verrà coordinata a livello europeo: le radiofrequenze non hanno confini, come è facile intuire, e quindi è necessario concordare la disponibilità della banda a 700 MHz per evitare eventuali interferenze. In particolare, l’articolo 89 della Legge di Bilancio, “Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G”, elenca tutti i passaggi necessari per garantire un passaggio il più possibile indolore. Nel frattempo, la stessa Legge di Bilancio ha dato mandato all’AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni) di adottare entro il 31 maggio 2018 il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018. Quel che è certo è che quando le emittenti televisive inizieranno ad usare le nuove frequenze del DVB-T2 bisognerà necessariamente dotarsi di apparecchi compatibili con questo nuovo standard o di un apposito decoder. Insomma, se pensavamo che con l’acquisto del nuovo televisore ci saremmo messi al riparo da possibili problemi di interferenza con la rete Internet 5G, potremmo essere purtroppo smentiti. Se invece dobbiamo ancora procedere con l’acquisto, possiamo fare riferimento alla comparativa presente in queste stesse pagine tra i televisori di nuova generazione già compatibili col nuovo standard.