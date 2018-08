Meghan, compleanno amaro: Suo marito Harry ha capito quanta vanità c’è in lei

Compleanno con il broncio per Meghan Markle. La moglie del principe Harry spegne trentasette candeline, ma non sembra in vena di festeggiare. A soli due mesi dal matrimonio reale, l’ex attrice di Suits starebbe già facendo i conti con le difficoltà del suo nuovo ruolo di duchessa. E se il giorno delle nozze con il secondo- genito di Lady Diana lei sfoggiava un sorriso formato gigante, adesso a Buckingham Palace si vocifera che le cose sarebbero già cambiate.

A scatenare i malumori della Markle ci sarebbero una serie di bisticci col marito. L’ultimo l’avrebbe seriamente infastidita. Motivo del contendere: la scelta del vestiario da mettere in valigia in vista del tour australiano che Harry e Meghan affronteranno in autunno in rappresentanza della regina Elisabetta. Secondo indiscrezioni, pare che il principe avrebbe assolutamente vietato alla moglie di portare in valigia uno smoking firmato Stella McCartney – stilista che lei adora e che l’ha vestita anche per le nozze – in quanto «poco tradizionale». Un divieto inaccettabile per la duchessa, che in poche settimane avrebbe già speso un milione di euro per rifare il suo guardaroba.

E così tra i due sposini sarebbe sceso il gelo. «Credo però sia un bisticcio superabile», dice Luisa Ciuni, giornalista e scrittrice esperta di teste coronate. «E vero che Meghan non azzecca un abito nemmeno per sbaglio, ma ce la sta mettendo tutta per fare del suo meglio. Non dimentichiamo che non deve essere facile essere catapultata dal set di un film al rigido protocollo reale, per giunta nella più calda estate inglese degli ultimi quarantanni. Ma lei ci sta provando. Anche perché sposare un principe è stato un trionfo, non ce ne sono tanti in giro».

Del resto, che Meghan fosse un tipo audace si sapeva. Harry però dovrà vigilare sul suo stile con attenzione perché la moglie ha già dimostrato di non saper rispettare i codici di abbigliamento di corte. «Ha ancora un gusto troppo americano e hollywoodiano e per questo è nel mirino», continua la Ciuni. «Di recente si è presentata a un evento con i pantaloni lunghi fino a terra, che strusciavano sul prato bagnato. Sbaglia le taglie e non indovina i colori, quando basterebbe affidarsi agli stilisti della famiglia reale». E aggiunge: «Nel caso dello smoking a lei starebbe anche bene, ma non si usa in quei contesti. È vero: Meghan è un disastro nella moda, ma credo che sia un peccato veniale», conclude.

Magari l’arrivo di un bebé potrebbe sistemare le cose. Darebbe soddisfazione alla corte britannica. Donerebbe il sorriso di un tempo alla Markle e rivoluzionerebbe quel guardaroba tanto criticato. Perché con gli abiti prema- man sarà molto più difficile combinare pasticci.

Loading...