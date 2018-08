Melanoma agli occhi, attenzione ai sintomi. Come si manifesta?

Non tutti forse lo sanno, ma anche la vista può essere Colpita da un tumore e in questo caso si parla di melanoma degli occhi ,una forma di tumore molto rara Ma che attacca circa 400 italiani ogni anno. Purtroppo questi numeri rischiano di aumentare con il passare del tempo. Come abbiamo detto, si tratta di un tumore piuttosto raro che nella maggior parte dei casi si manifesta senza alcun sintomo chiaro, Tuttavia Esistono dei segnali che non vanno assolutamente trascurati. Circa in metà dei casi, le cellule cancerose possono dare origine a metastasi in altri organi, soprattutto al fegato andando a compromettere la vita del paziente ed è proprio per questo motivo che è importante una diagnosi precoce ed è anche molto importante che i pazienti siano seguiti in ospedali specializzati per trattare la malattia e potere conservare la vista il più possibile.

Al momento la maggior parte degli italiani ai quali viene diagnosticata questa malattia, è indirizzata All’estero ma adesso c’è un centro dedicato anche a Milano. Secondo quanto riferito da Martina Angi, la responsabile del servizio di oncologia oculare all’ Istituto Nazionale Tumori di Milano, Il melanoma è causato dalla proliferazione incontrollata dei melanociti Ovvero le cellule pigmentate che si trovano all’interno del nostro organismo.

Il melanoma Dunque si può sviluppare da un neo che è già presente, oppure insorgere in un nuovo Mentre negli occhi si può manifestare sulla superficie oppure all’interno del bulbo oculare. Nel primo caso si parla di melanoma congiuntivale, mentre nel secondo di melanoma uveale. Il primo si manifesta come un tumore della pelle, mentre il secondo ha delle caratteristiche piuttosto peculiari ovvero va a seminare metastasi soltanto attraverso i vasi sanguigni e la principale sede e raggiunta sembra essere il fegato.

Il melanoma agli occhi colpisce gli over 60 ma può capitare però che questo tumore possa colpire anche dei pazienti più giovani. “Non si eredita, tranne in famiglie con particolari sindromi di predisposizione al cancro: in particolare, è stata recentemente identificata la BAP1 tumor predisposition syndrome, una patologia ereditaria legata alla perdita di funzione del gene oncosoppressore BAP1, che aumenta il rischio di sviluppare una serie di tumori a livello di cute, rene, occhio”, ha aggiunto ancora Angi. Secondo quanto riferito dal responsabile, in alcuni casi il tumore è ben visibile come una macchia scura oppure una lesione ricca di vasi sanguigni sulla superficie dell’occhio o anche sull’iride. I sintomi principali sono l’abbassamento della vista o la presenza di lampi luminosi anche se in alcuni casi i sintomi possono essere davvero nulli. Attualmente in Italia sono due gli acceleratori di protoni che sono utilizzati per poter trattare il melanoma all’occhio, 1 presso il Centro Catania in Sicilia ed il CNAO a Pavia.