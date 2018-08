Melanoma, più diffuso tra chi ha carnagione, capelli e occhi chiari

Tumore maligno che ha origine dal melanocita, una cellula preposta alla sintesi della melanina e che protegge dagli effetti dannosi dei raggi solari, il melanoma è il più pericoloso tra i tumori della pelle. Spesso, il melanoma nasce da cute sana; solo uno su tre ha origine da un neo pre-esistente. Si presenta spesso come una macchia o un nodulo che, nel tempo, modifica il proprio aspetto, mentre altre volte può essere una lesione che nasce e cresce molto rapidamente. Se il melanoma è più spesso di colore marrone-nero, a volte può anche essere rosa-rosso.

Dallo specialista se…

E dunque opportuno farsi visitare da un dermatologo se un neo:

• cambia colore o aspetto velocemente;

• ha i bordi “sfrangiati”;

• ha l’aspetto di un nodulo sia pigmentato sia rosa-rosso che cresce velocemente;

• sanguina e fatica a rimarginarsi.

Quando ci si rivolge a un dermatologo, lo specialista effettua in primo luogo una visita a cui associa l’esame in epiluminescenza, che permette di osservare sulla pelle segni non visibili a occhio nudo e che consente di eseguire subito la diagnosi.

Grazie a questo esame si può individuare precocemente il melanoma, evitando l’esportazione di molte lesioni benigne. La diagnosi definitiva di melanoma cutaneo necessita però dell’esame istologico del neo, che è asportato chirurgicamente. Tac, Pet e risonanza magnetica vanno invece svolti solo se il melanoma è in fase avanzata.

Attenzione a…

L’esposizione al sole (in particolare alle radiazioni Uva e Uvb) è, il principale fattore di rischio per il melanoma. Anche le lampade artificiali favoriscono lo sviluppo dei tumori della pelle, melanoma compreso. Ulteriori fattori di rischio sono l’immunodepressione (dovuta a malattie o farmaci) e alcune patologie ereditarie (per esempio lo xeroderma pigmentoso). Il rischio è più alto per le persone con occhi celesti/verdi, capelli rossi/biondi e pelle chiara, con lentiggini, con più di 100 nei o con nei atipici. Infine, è più “in pericolo” chi ha avuto casi di melanoma in famiglia.

Un intervento semplice «La rimozione chirurgica del melanoma necessita quasi sempre della sola anestesia locale. In base alla sede e alle dimensioni del neo, si può scegliere tra varie tecniche , chirurgiche», spiega la professoressa Ketty

Peris, direttore dell’Istituto di Dermatologia e della Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Nella maggioranza dei casi, finito l’intervento la persona torna a casa; qui si deve evitare di svolgere esercizio fisico perché non si “aprano” i punti. Dopo 1-3 settimane il paziente deve tornare dal medico per rimuovere i punti. Il neo asportato viene intanto analizzato e si decide se eseguire altri interventi, come la biopsia del linfonodo sentinella.