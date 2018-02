Meningite, allarme a Busto Arsizio dipendente ricoverata: falso allarme a Catania

Un caso di meningite da meningococco si è registrato a Genova e si tratterebbe di una donna di 67 anni residente nel capoluogo Ligure, la quale pare sia arrivata nella mattinata di ieri intorno alle ore 11:00 al pronto soccorso dell’ospedale policlinico San Martino con la febbre molto alta e sintomi che hanno fatto pensare ai medici e sospettare che la donna potesse essere affetta da meningite. L’esame del liquor poi abbia pare abbia confermato la diagnosi di meningite da meningococco e per questo motivo la donna è stata ricoverata in rianimazione presso il Pronto Soccorso ed è stata sottoposto ad una terapia antibiotica nel corso della giornata di ieri. L’ASL di Genova ha avviato anche come richiede in questi casi la profilassi su tutti i parenti e tutte le persone che sono entrate in contatto con la patente negli ultimi 10 giorni.

E’ invece fuori pericolo e pare stia rispondendo alle terapie, la dipendente scolastica che è stata ricoverata nella giornata di venerdì all’ospedale di Legnano sempre per meningite. La direzione generale dell’ ats Insubria pare abbia riferito che la donna non è entrata in contatto con l’utenza della scuola e ha diffuso questa comunicazione per poter scongiurare inutili preoccupazioni tra i genitori dei bambini della scuola dove la patente lavora. Secondo quanto riferito, sembra proprio che la meningite che ha colpito la dipendente dell’ufficio scolastico di Busto Arsizio deriva da un’infezione batterica da meningococco. Dal ricovero della paziente, molte persone, circa una ventina sono state sottoposte a profilassi.

Nello specifico sono state sottoposte a profilassi anche molti suoi familiari e colleghi che condividevano con lei la scrivania e comunque l’ambiente di lavoro in generale. Stando a quanto riferito, sembra che la donna abbia cominciato a stare male lo scorso 26 gennaio decidendo poi di restare a casa dal lavoro. Poi nella mattinata di giovedì le sue condizioni sarebbero peggiorate tanto da richiedere necessario l’accesso in pronto soccorso a Legnano Dove è stata ricoverata. La diagnosi non ha lasciato adito ad alcun dubbio. Il meningococco che ha colpito la donna è un batterio che va ad annidarsi a livello del rinofaringe nel 10- 20% dei casi di adolescenti e adulti senza scatenare la patologia, ma trasformando queste persone in dei portatori sani.

“L’attuale quadro clinico della signora è confortante ed è già stato possibile effettuare tutte le profilassi necessarie”, si legge in una nota diffusa dall’ospedale in cui la donna è in cura. Allarme meningite anche a Catania, ma fortunatamente si è trattato di un falso allarme. L’allarme sarebbe scattato nel momento in cui una bambina di 2 anni sarebbe arrivata presso l’ospedale Garibaldi di Catania con un quadro clinico piuttosto grave tanto da morire Dopo uno stato di coma molto profondo durato poche ore. Inizialmente si pensava che la bambina fosse stata colpita da una meningite batterica, Ma gli esami approfonditi hanno escluso qualsiasi tipo di infezione da meningococco.