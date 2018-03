Meningite fulminante a Palermo, muore un bambino di un anno

Torna l’allerta meningite dopo che nella giornata di ieri un bambino di soli 14 mesi è purtroppo morto nella mattinata per una forma piuttosto aggressiva di meningite. La tragedia è avvenuta presso l’ospedale dei bambini di Palermo dove il bambino era ricoverato e dove era stato trasportato urgentemente dai genitori proprio per una forma piuttosto grave di meningite. Una volta giunta in ospedale purtroppo le sue condizioni di salute erano piuttosto gravi Ma si sarebbero aggravate nel giro di pochissime ore.

Il bambino è così morto dopo che i genitori lo avevano trasportato presso l’ospedale di Palermo nella serata di martedì perché aveva la febbre piuttosto alta ma dopo l’arrivo in ospedale le sue condizioni generali cominciarono a peggiorare rapidamente tanto da richiedere un trattamento intensivo che ha reso necessario il trasferimento in rianimazione pediatrica dove poi è deceduto Purtroppo dopo alcune ore. Appena arrivato in ospedale i medici hanno subito diagnosticato una settimana incapacità ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione Dove è morto nella mattinata di Mercoledì intorno alle ore 8:30.

“La sepsi ha creato nel piccolo una infezione multiorgano che ha portato il bambino alla morte in meno di 12 ore”, spiega il responsabile del dipartimento di Epidemiologia dell’Asp di Palermo, Nicola Casuccio. Come accade in questi casi tutti i familiari, nonché le persone che sono stati in contatto con il bambino sono state sottoposte alla profilassi antibiotica e secondo quanto riferisce il primario la sorellina di soli 3 anni è risultata affetta da una faringite per questo motivo in via precauzionale è stata ricoverata presso l’ospedale dei bambini e tenuta sotto stretta osservazione medica.

Sul caso comunque intervenuto anche il direttore generale dell’Ospedale civico ovvero Giovanni Migliore il quale ha dichiarato che nonostante le cure prestate le condizioni generali peggioravano rapidamente tanto da richiedere un trattamento intensivo che ha reso necessario il trasferimento in rianimazione pediatrica dovevo dove poi purtroppo è deceduto nelle prime ore del giorno seguente.

Lo stesso ha anche aggiunto che il bambino era arrivato in ospedale con la febbre molto alta e con trauma cranico dovuto molto probabilmente ad una caduta dal seggiolone. Dalla struttura sanitaria comunque è partita la comunicazione per l’Asp che come prevede l’Iter in casi del genere. “Tra i dodici e i quattordici mesi, i bambini rappresentano una fascia debole che ha una particolare predisposizione al contagio che può esordire con influenza, dolori muscolari, mal di testa. In questo caso abbiamo sottoposto alla profilassi antibiotica l’intero nucleo familiare. La sorellina, che ha tre anni, è stata precauzionalmente ricoverata nello stesso ospedale per i sintomi di una faringite, perché non può essere sottovalutato alcun sintomo”.