Meraviglie e Dolomiti: Raffica di proteste per il programma di Alberto Angela

La Rai dimentica che la metà delle Dolomiti patrimonio dell’Unesco si trova in Veneto e inevitabilmente scoppia la polemica. Alberto Angela, nel corso del programma in prima serata Meraviglie – la penisola dei tesori, in onda su Rai1, h a realizzato u n servizio dalle vette di Trento e Bolzano, dimenticandosi però di parlare di Belluno, dove si trova il 46 per cento delle Dolomiti Unesco, contro il 36 del Trentino Alto Adige.

La cosa, chiaramente, tra gli abitanti della città veneta – m a più in generale di tutta la regione – non è passata inosservata, tanto che il presidente della Provincia, Roberto Padrin, h a deciso di sferrare un pesante attacco al servizio pubblico: «Molti mi hanno scritto e telefonato lamentandosi per il programma», dice. «In molti sostengono che Angela abbia citato solo il Trentino Alto Adige perché Trento e Bolzano hanno pagato. Io n on voglio credere che sia così, perché se la televisione di Stato indirizza l’informazione per convenienza economica è molto più che grave. Se invece si tratta di disinformazione», prosegue Padrin, «sarebbe meglio che qualcuno rimediasse. Ma verificheremo, perché i m odi ci sono».

Durissima anche la reazione dell’associazione territoriale veneta Vivaio Dolomiti: «Ancora una volta la Fondazione Dolomiti Unesco si rivela dannosa per la nostra terra in quanto non promuove adeguatamente le meraviglie bellunesi». «Nel servizio pubblico servirebbe più accuratezza», aggiunge Irma Visalli, che da assessore provinciale di Belluno si batté per il riconoscimento delle Dolomiti a Patrimonio dell’umanità. «Io a un certo punto ho smesso di sentire la voce di Angela perché ero rapita dalle immagini, che erano davvero fantastiche», prosegue. «Il servizio aveva degli aspetti positivi, ma anche alcuni errori clamorosi e pochi contenuti, e su questo il rammarico è inevitabile, perché c ‘è molto da dire sulle Dolomiti».

Insomma, a Belluno, sulle “Meraviglie” di Alberto Angela – il cui programma, va detto, è seguitissimo e molto apprezzato – è scoppiata una bufera. Anche perché n on è certo la prima volta che il V e neto si vede scippare le Dolomiti o da Trento o da Bolzano. Uno dei furti più maldestri, perché poi l’autore espose la refurtiva, avvenne nel 2012 in occasione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Allora l’Alto Adige, all’interno del proprio stand, espose una gigantografia delle Dolomiti bellunesi di Arabba spacciandole per proprie. Il fatto è che alla Borsa del Turismo c’erano anche i legittimi proprietari di quelle montagne, ossia i cittadini e gli amministratori veneti, che denunciarono pubblicamente l’accaduto.

Tre anni prima il sito regioni-italiane.com aveva inserito Cortina tra le offerte turistiche del Trentino Alto Adige scatenando l’ira della Regione Veneto. Tra gli esponenti della giunta guidata dal leghista Luca Zaia ci fu un certo malumore anche quando la rivista de L a Prova del cuoco (altra trasmissione di Rai1), nella rubrica dei “Quiz di Nonna Pina” scrisse che l’intera produzione del formaggio Asiago avviene in Trentino, dimenticandosi dell’altopiano veneto da cui prende il nome.

Ora ci risiamo: il servizio pubblico h a censurato ancora una volta il Veneto. E la beffa è che lo ha fatto incassando anche i complimenti del premier Gentiloni che in un tweet h a esultato per i quasi 6 milioni di spettatori che h anno seguito la puntata: «#Meraviglie con #Alberto Angela orgoglio della grande bellezza italiana. Quando la Rai fa la Rai. #ServizioPubblico». Ecco, appunto.

Caro direttore, ti scrivo una lettera nella speranza che venga pubblicata nonostante in molti punti parli della mia trascurabile persona. Anche io sono giornalista e mi occupo prevalentemente di televisione. Per la quale seguo la cronaca nera, di cui Rete 4 è specialista con Quarto Grado.Allo scopo di raccontare le peggiori vicende di sangue che accadono in Italia, sono costretta ad andare su e giù per la penisola. Cosicché mi sono resa conto che le donne sono le vittime più numerose di violenze per un motivo semplicissimo: esse sono più deboli degli uomini. Non per altro. Le persone meno forti fisicamente e quindi anche psicologicamente soccombono facilmente. N on succede solo alle femmine di subire attività ignobili, ma anche ai bambini e ai vecchi, agli indifesi. Ma le signore e le signorine sono considerate prede e i maschile aggrediscono con relativa disinvoltura convinti di farla franca.

Questo è un dato di fatto e non una mia opinione. Ecco perché con l’amica Jo Squillo, altra protagonista del video, mi occupo delle attività contro il femminici-dio organizzando il “wall of Dolls”, Muro di bambole, in varie città, per esempio Milano, Roma e Genova con l’intento di insegnare alle ragazze come comportarsi di fronte a certe prepotenze di uomini spocchiosi e muscolari. Ci dedichiamo al problema a livello culturale, produciamo film e materiali audiovisivi in genere e li presentiamo in molti centri importanti, tipo Cortina d’Ampezzo ossia i luoghi piùbelli delmondo. Lo scorso settembre siamo stati presenti al Festival del cinema di Venezia con il Docu-film “Futuro è donna”, un autentico trionfo che ci ha incoraggiato a proseguire nel nostro impegno. Approfitto della tua ospitalità per raccomandare a tutti di darsi da fare per stroncare il fenomeno della crudeltà di cui tante donne non smettono di soffrire.

La mia lettera comunque è finalizzata a stimolare un po’ di interesse anche su altri temi. Proprio perché conosco il nostro Paese per via del mio lavoro di inviata di Mediaset, desidero dire ai lettori di Libero, col quale mi onoro di collaborare, che la nostra terra merita una più attenta considerazione. Non mi riferisco alla politica, ma alle capacità della gente di arrangiarsi alla grande tra le difficoltà della economia e quelle determinate dalle istituzioni, cioè il fisco, le leggi contorte, le burocrazie. Io sono di Vicenza, una piccola e graziosa città in grado di offrire ai suoi abitanti ottimi impieghi e una vita civile ad alto livello.

Non tutta l’Italia è uguale. Ci sono zone martoriate dalla criminalità e sottosviluppate, questo è noto. Ma il mio Veneto, p er quanto criticato, vituperato, è un m o dello di efficienza. Eppure non viene esaltato come meriterebbe.

Dalle mie parti ci sono risorse artistiche che vengono sottostimate, basta fare un salto nei dintorni di casa mia per scoprire un patrimonio culturale stupefacente. Non entro nei dettagli, ma chi ha visitato Bassano del Grappa, chi ha visto le bellezze palladiane, chi ha apprezzato Asolo e il circondario veneziano? A Vicenza c ‘è una mostra straordinaria di Van Gogh: chi n e sa qualcosa? Padova, Verona, Treviso sono capaci di affascinare chiunque. Ma quanti sono i compatrioti che si sono spinti fin qui per am mirare una regione che ha molto da insegnare e poco da imparare dal resto della nazione?

Noi veneti passiamo talvolta per gente egoista che pensa solo agli schei, i soldi, mentre siamo un popolo la borioso e ricco di inventiva, siamo quelli, coi lombardi, che pagani più tasse e versano allo Stato cifre mostruose. Nessuno ci ringrazia. Anzi, ci deplorano perché pretendiamo autonomia. P ochi si ricordano che la S erenissima è stata padrona dimezzo mondo. La nostra storia dovrebbe illuminare tanta gente ignorante. Insomma, e permettimi un pizzico di campanilismo, il Veneto primeggia in vari campi: nel turismo, nella piccola emed ia egrande in dustria, nella moda, nella gastronomia, e non dimentichiamo i nostri vini. È ingiusto ignorare tutto questo.

Ecco perché, caro direttore, mi sono permessa di scriverti: mi piacerebbe che il tuo giornale promuovesse una campagna in favore della nostra comunità trainante, tappando la bocca a chi ci denigra. Non mi dilungo per non annoiare i lettori, ma ti prego raccogliere il m io appello. Io m i faccio ambasciatrice del mio territorio, dammi una mano anche tu.

Iscrizione nel Patrimonio Mondiale Unesco Il 26 giugno 2009

Le Dolomiti sono state iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale grazie alla loro bellezza e unicità paesaggistica e all’importanza scientifica a livello geologico e geomorfologico. La Convenzione UNESCO per il Patrimonio Mondiale stabilisce che beni culturali e naturali siti in varie parti del mondo e d’importanza universale debbano essere conservati quali patrimonio di tutta l’umanità. L’inserimento delle Dolomiti nella lista del Patrimonio Mondiale è di conseguenza un riconoscimento straordinario, ma implica anche forte impegno e responsabilità in merito alla protezione e allo sviluppo sostenibile di questa splendida regione alpina.

È indubbio che le Dolomiti sono montagne di straordinaria bellezza e fascino. Con l’iscrizione nella Lista UNESCO nove aree dolomitiche, seppure non direttamente confinanti ma intese come insieme unitario, hanno assunto il valore di eccezionali testimonianze di un’area montana unica al mondo. Il riconoscimento dello status di Patrimonio dell’Umanità ci riempie di orgoglio e con questa pubblicazione intendiamo illustrare il paesaggio dolomitico evidenziandone l’importanza mondiale per le Scienze della Terra e la straordinaria bellezza naturale e rilevanza estetica. L’impegno per ottenere questo risultato ha richiesto anni di attività, condotta con il supporto delle strutture tecniche e amministrative delle Province di riferimento e con il contributo scientifico di esperti e studiosi in materia di Geologia e di Paesaggio. Passi fondamentali sono stati inoltre le consultazioni che, a livello locale, nazionale e internazionale, hanno contribuito a definire principi e obiettivi di gestione nell’ambito di una strategia unitaria. Il quadro di coordinamento e di gestione, preparato per accompagnare la candidatura, dà conto dell’impegno comune delle Amministrazioni locali e prefigura il futuro sistema di governance delle Dolomiti Patrimonio Mondiale mediante una Fondazione i cui soci fondatori sono la Provincia di Belluno con la Regione del Veneto, le Province di Pordenone e di Udine con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento. Con un soggetto unico di riferimento per il governo del Bene UNESCO si è inteso assicurare la tutela, la valorizzazione e la promozione di questo Patrimonio dell’Umanità nel rispetto di quei valori per cui è stato iscritto nella Lista. Le Dolomiti sono testimoni preziose per tutti coloro che abitano, visitano, apprezzano e sono chiamati a tramandare queste montagne alle generazioni future. Consapevoli della straordinarietà di questo paesaggio, siamo convinti che l’obiettivo di una vera cultura del rispetto del Bene potrà dirsi raggiunto solo attraverso la condivisione dei valori di questo inestimabile Patrimonio.

Una preziosa opportunità Il riconoscimento Unesco alle Dolomiti è stato un grande risultato per l’Italia. Un lavoro lunghissimo iniziato durante il precedente governo Berlusconi che dà a questo miracolo della natura un valore aggiunto: la possibilità di coniugare la tutela dell’ambiente con la sua valorizzazione attraverso un progetto di sviluppo sostenibile, che contempli anche un turismo consapevole. Il nostro Paese è un museo a cielo aperto da rendere più fruibile, senza chiudere i gioielli nel caveau, e questo marchio di qualità mondiale conferito alle Dolomiti è, oltre che un tributo a un modello vincente nelle politiche di conservazione dei beni ambientali, un’opportunità preziosa per godere pienamente del nostro patrimonio naturalistico.

Il percorso della candidatura, avviato nel dicembre 2004 dallo Stato Italiano e condotto in questi anni dalle cinque Province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine e dalle Regioni di riferimento, si è articolato attraverso varie fasi di approfondimento e di valutazione, rivelando l’area dolomitica come un patrimonio montano che è al tempo stesso bene naturale e fattore identitario di primaria importanza. L’unicità di queste montagne, riconosciuta dall’UNESCO, sta nel loro valore geologico e paesaggistico, considerato come l’espressione più profonda e più viva dell’identità del territorio, come sintesi di uomo e di ambiente, di attività e di usi, sedimentatisi in queste vallate nel corso dei secoli e, rispetto ai quali, gli elementi naturali risultano imprescindibili. Questo riconoscimento rappresenta dunque l’opportunità di condividere a livello territoriale un progetto di sviluppo sostenibile basato sull’idea di “montagna delle identità”. Qui il senso del limite – assieme alla valorizzazione del territorio e delle culture – crea il sentire comune delle genti che popolano le alte quote e ha un ruolo centrale nell’assicurare la partecipazione di tutti per veicolare al meglio obiettivi e significati. L’iscrizione delle Dolomiti nel Patrimonio Mondiale si configura in definitiva come un’occasione straordinaria per ragionare sui temi della montagna e sulla specificità anche culturale del territorio dolomitico. Tutti temi da affrontare con nuova consapevolezza e responsabilità amministrativa per garantire nel tempo la durata dei valori universali che l’UNESCO ha qui riconosciuto.

Perché un bene seriale?

Le Dolomiti sono iscritte come bene seriale poiché si configurano come un insieme unitario, seppure articolato e complesso, sia dal punto di vista geografico-paesaggistico che da quello geologico-geomorfologico. I diversi sistemi dolomitici costituiscono un insieme selezionato di eccezionalità geologiche e di peculiarità paesaggistiche caratterizzate da straordinaria rappresentatività ed elevati livelli di protezione, e sono collegati fra loro da una ricca rete di relazioni genetiche ed estetiche. La preesistenza di chiari vincoli di protezione è stato uno dei requisiti richiesti da UNESCO per l’iscrizione e per questa ragione non è stato possibile inserire nella lista alcuni complessi montuosi, come ad esempio il Gruppo del Sella o del Sassolungo, pur se rappresentativi della geologia e del paesaggio dolomitico. I nove gruppi dolomitici che compongono questo straordinario “arcipelago fossile” interessano i territori di cinque Province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine). Un’area di circa 142.000 ettari nella quale si parlano quattro lingue differenti e ufficialmente riconosciute (Italiano, Tedesco, Ladino e Friulano). Le cinque Province sono caratterizzate da un quadro istituzionale e amministrativo composito perché diversificata è stata la loro storia nel contesto europeo.

“Le Dolomiti sono largamente considerate tra i più bei paesaggi montani del mondo. La loro intrinseca bellezza deriva da una varietà di spettacolari conformazioni verticali – come pinnacoli, guglie e torri – che contrastano con superfici orizzontali – come cenge, balze e altipiani – e che s’innalzano bruscamente da estesi depositi di falda detritica e rilievi dolci ed ondulati. La grande diversità di colorazioni è provocata dai contrasti di roccia nuda con i pascoli e le foreste. Queste montagne s’innalzano in picchi interposti a gole, rimanendo isolati in alcuni luoghi o formando sconfinati panorami in altri. Alcune scogliere rocciose si ergono per più di 1.500 metri e sono fra le più alte pareti calcaree al mondo. Lo scenario caratteristico delle Dolomiti è divenuto l’archetipo del “paesaggio dolomitico”. I pionieri della geologia sono stati i primi ad essere catturati dalla bellezza di queste montagne: i loro scritti e le successive opere pittoriche e fotografiche, evidenziano ulteriormente lo straordinario fascino estetico di tutto il bene.” “Dal punto di vista geomorfologico le Dolomiti sono di rilievo internazionale, come il sito classico dello sviluppo delle montagne in rocce dolomitiche. L’area mostra un’ampia gamma di morfologie connesse all’erosione, al diastrofismo e alla glaciazione. La quantità e la concentrazione di formazioni carbonatiche estremamente varie è straordinaria in contesto globale ed include cime, torri, pinnacoli e alcune delle pareti verticali più alte del mondo. Di importanza internazionale sono inoltre i valori geologici, specie l’evidenza delle piattaforme carbonatiche del Mesozoico, o “atolli fossili”, in modo particolare per la testimonianza che essi forniscono dell’evoluzione dei bio-costruttori sul confine fra Permiano e Triassico, e della conservazione delle relazioni fra le scogliere che hanno costruito ed i loro bacini circostanti. Le Dolomiti comprendono svariate sezioni tipo di importanza internazionale per la stratigrafia del periodo triassico. I valori scientifici del bene sono inoltre supportati dalle prove di una lunga storia di studi e ricognizioni a livello internazionale. Considerato nel suo insieme, il complesso di valori geomorfologici e geologici, costituisce un bene di importanza globale.”

Tutti i beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale devono soddisfare le condizioni di integrità. L’integrità è la misura di quanto sia unitario ed intatto il bene naturale con i suoi caratteri qualitativi. “I nove siti che compongono il bene Dolomiti, includono tutte le aree che sono essenziali per il mantenimento della bellezza del bene e tutti, o la maggior parte, degli elementi chiave inerenti le Scienze della Terra, interrelati e interdipendenti nelle loro relazioni naturali. Il bene include parti di un parco nazionale, diversi parchi naturali regionali e provinciali, siti Natura 2000 ed un monumento naturale. Le aree tampone sono state definite per ciascun sito al fine di proteggerlo dalle minacce esterne ai suoi confini. I paesaggi naturali ed i processi essenziali al mantenimento dei valori del bene e della sua integrità si trovano in buono stato di conservazione e sono ampiamente integri.” (UNESCO, Dichiarazione di eccezionale valore universale, Integrità)