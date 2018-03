Mercato auto Italia : continua il boom delle vendite diesel

Mentre il mercato internazionale dell’auto sembra girare le spalle al diesel in Italia le vendite vanno in senso opposto, confermando una anomalia tutta tricolore. Basta scorrere i dati di febbraio per scoprire come nel Belpaese il diesel ha rappresentato oltre il 56% del totale delle immatricolazioni, seguito a distanza dai veicoli a benzina conil31,9%. Così, alla vigilia di una rivoluzione tecnologica epocale, destinata a trasformare radicalmente l’idea stessa di mobilità con la minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi sulle auto ma- de in Europa, l’anomalia italiana rischia di ridimensionare gli investimenti dei costruttori. Eppure nei primi due mesi dell’anno il trand di mercato è chiaro: nel mese di febbraio, in linea con quanto registrato a gennaio, le immatricolazioni auto diesel dominano ancora una volta il mercato automotive. Tutto mentre le ibride arrancano con il 3,6%.

Nel complesso, sono 183.147 ilnu- mero delle auto immatricolare il mese scorso, con quasi 142 mila tonnellate di Co2 risparmiate. I dati mensili relativi al mercato automotive in Italia sono stati messi nero su bianco e analizzati da Energy&Strategy (E&S) Group del Politecnico di Milano. Secondo lo studio il parco auto italiano è pari a quasi 40 milioni di veicoli, di cui il 43% circa a diesel e il 49% a benzina. Non solo. Secondo le statistiche il tasso di rinnovo tricolore è di un ventesimo, con oltre due milioni di auto immatricolate nel corso del 2017 nel 56% dei casi alimentate a diesel che cresce a tassi superiori rispetto al passato. I primi due mesi del 2018 segnano comunque il primato di questa tipologia di motorizzazione (il 55% delle immatricolazioni di gennaio ed il 56% di quelle di febbraio). Un dato in controtendenza rispetto all’Europa dove invece le immatricolazioni diesel sono in calo. Anzi. Nel resto del vecchio continente per la prima volta dal 2009 le immatricolazioni 2017 di auto a benzina hanno superato quelle diesel. Basta vedere cosa è successo in casa tedesca dove le auto diesel sono state il 39% delle immatricolazioni (17pun- ti percentuali in meno dell’Italia) con un calo di oltre il 13% nel numero di immatricolazioni rispetto al 2016. Come dire che secondo E&S

Group bisognerebbe seguire l’esempio tedesco sul tema delle città «senza veicoli diesel». Un progetto diflici- le da attuare in Italia dove il tasso di rinnovo auto è più basso e il mercato sembra consolidato. Per ottenere risultati bisognerebbe agire sul fronte dell’incremento della velocità di rinnovo del parco auto, magari reintroducendo gli incentivi alla rottamazione e disincentivando l’acquisto delle motorizzazioni diesel. Per portare a casa qualche risultato apprezzabile, però, servirebbero investimenti pubblici e una volontà politica che non esiste oggi in Italia. L’ultima parola, adesso, al nuovo Parlamento e a chi prenderà le redini del governo.

L’intervento della Lombardia

Come mai la regione Lombardia ha voluto fare un taglio drastico e prendere le distanze dai veicoli diesel? Il motivo non è solo per un fattore ecologico.

Tuttavia sappiamo tutti che i modelli particolarmente vecchi di autovetture diesel, risultano più inquinati. Un’analisi approfondita messa in atto dagli addetti ai lavori ha fatto emergere nuove motivazioni, le vere cause dello stop agli incentivi risalirebbe nelle molte procedure di inflazione variate dalla commissione europea per lo sforamento delle polveri sottili. Tutto questo potrebbe portare nostro paese a pagare multe salate da parte dell’unione europea.

Il resto d’Europa

Una delle nazioni che non fa parte del mercato europeo, la Norvegia vuole sperimentare politicamente il blocco della vendita di automobili a combustione interna entro il 2025. Il parlamento olandese ha già provveduto a verificare alcune misure per vietare il commercio di veicoli a benzina e diesel dopo la data sopracitata.Mentre per quanto riguarda la Germania il governo capitanato dalla Merkel ha impostato proprio limite massimo entro 2030. Se gli altri Stati come il nostro, si adegueranno a tutto questo, la commissione europea invece di vagliare vagliare procedure di infrazione, sarebbe aperta ad estendere una scadenza unitaria per tutto il continente.