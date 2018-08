Meteo: addio estate, Nerone e arrivano temporali al Centro Sud

Dopo le intense giornate di caldo e afa in tutta Italia, con temperature record, adesso sembra essere terminata questa ondata di calore. Sono infatti in arrivo temporali soprattutto al Centro Sud. Stiamo assistendo ad un indebolimento dell’alta pressione africana sul Mediterraneo e sono in arrivo le prime perturbazioni con delle precipitazioni localmente anche molto intensi Soprattutto sulle isole e al Sud. Ormai il caldo e l’afa pare abbiano raggiunto il loro punto massimo e quindi nei prossimi giorni si attenuerà lievemente. Stando a quanto riferito, per la prossima settimana sembra che i valori di temperatura non superaranno i 35 gradi per lo più al centro nord ed in Sardegna, Dove a partire proprio dalla giornata di oggi venerdì 3 agosto le condizioni atmosferiche si manterranno nella media del periodo.

Come abbiamo detto però, stiamo assistendo ad un indebolimento dell’alta pressione africana sul Mediterraneo centrale e per questo ci sarà un aumento dell’instabilità e l’arrivo anche di pioggia nelle week-end Soprattutto sulle isole di estremo Sud. In queste zone ci sarà un vortice che potrebbe favorire lo sviluppo di rovesci vocali, oppure temporali, una instabilità che tra la fine di domenica e l’inizio della prossima settimana, si dovrebbe accentuare. Ad ogni modo sono previste delle precipitazioni locali anche molto violente in alcuni casi accompagnati da forte raffiche di vento e grandine.

Per quanto riguarda la giornata di oggi venerdì 3 agosto il tempo sarà particolarmente soleggiato e caldo un po’ ovunque. Tuttavia sembrano essere attesi dei temporali nel pomeriggio lungo l’Appennino centro meridionale e anche nelle zone interne montuose delle isole, con un probabile coinvolgimento anche delle zone di pianura della zona del Lazio e del Sud peninsulare.

Al Nord è previsto qualche temporale un po’ sui settori delle Alpi centro-occidentali. Per quanto riguarda le temperature ,quelle massime sono in lieve calo al centro-sud con clima però afoso. Riguardo la giornata di domani sabato 4 agosto, il tempo sarà ugualmente soleggiato e anche molto caldo soprattutto al nord e in Toscana con dei temporali locali tipicamente estivi sul settore alpino. Il centro e il sud del paese saranno caratterizzati da una certa instabilità e infatti si verificheranno delle piogge lungo l’Appennino centro meridionale, nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna. Sono anche attesi fenomeni localmente violenti associati anche a forti raffiche di vento e grandine con temperature massime fino a 35 gradi al nord.