Meteo, allerta maltempo al Nord tempesta e nevicate: grandinata eccezionale a Pavia, disagi

Previsioni del tempo per i prossimi giorni dicono che il tempo sarà particolarmente dinamico e variabile almeno fino alla giornata di domenica. Pare che nelle ultime ore si sia riversata un po’ su tutto lo stivale una perturbazione Atlantica che nello specifico nella giornata di mercoledì ha portato pioggia e temporali e nevicate per lo più sulle Alpi. Stando alle previsioni sembra proprio che il tempo continuerà ad essere piuttosto instabile ed a tratti anche perturbato ed in molte regioni del nord e del Centro Italia temporali interesseranno proprio l’Umbria e il Lazio, ma anche le regioni adriatiche. Sono attesi locali nubifragi anche al nord ovest così come nel cuneese, nel savonese e nell’ imperiese. Nella serata di ieri il maltempo è anche arrivato sul Triveneto e nelle prossime ore è attesa anche la neve che pare dovrà accadere sulle Alpi occidentali sopra i 900 m e più nello specifico a 1300 metri Lombardia e 1500 metri sul Triveneto.

È stata diramata un’ allerta Gialla in Piemonte per pioggia abbondanti ed anche un forte pericolo valanghe su tutto l’arco alpino. Queste previsioni sono state fatte in base anche a quanto accaduto negli ultimi tre giorni durante i quali sono caduti 217 mm di pioggia a Piano Audi in provincia di Torino, 165 in provincia di Biella, 130 in provincia di Cuneo e 127 a Fobello in provincia di Vercelli. Il maltempo dunque ha interessato perlopiù le zone del centro nord e dello stivale. Nella giornata di ieri una violentissima grandinata ha interessato la città di Pavia e dintorni. Intorno alle ore 15:00 sono scesi dal cielo per circa 20 minuti chicchi grossi di grandine che hanno letteralmente imbiancato strade e piazze.

“Non avevo mai visto niente di simile” , è questo quanto Hanno commentato alcuni Pavesi in seguito alla grandinata improvvisa che ha colpito la città poco dopo le ore 15:00 imbiancando tutte le strade della provincia e rendendo particolarmente scivolosa la carreggiata e scarsa la visibilità. Inevitabili i disagi che si sono verificati per il traffico ed a Voghera, lungo la strada statale 10 e il tratto Urbano via Piacenza si sono verificati dei piccoli incidenti.

La circolazione ha subito anche dei rallentamenti lungo la statale molto trafficata soprattutto in quell’ora e molti automobilisti si sono fermati attendendo che la situazione si calmasse. Finalmente da venerdì il tempo pare andrà migliorando, quando le piogge saranno sempre più deboli e sparse Però più al Nordest, Ma sarà sabato che l’aumento della pressione riporterà il sole e soprattutto il clima mite un po’ su tutte le regioni per lo più quelle del centro nord. Continuerà una certa nuvolosità sulla Sardegna e sul Lazio che sarà il preannuncio di un successivo peggioramento del tempo atteso per la giornata di domenica quando ancora una volta pioggia e temporali si verificheranno sulle regioni del nord.

Previsioni Meteo oggi – NORD: Nuvolosità irregolare con piovaschi intermittenti alternati a locali aperture, più ampie in serata. Neve sulle Alpi dai 1400m. Temperature stabili, massime tra 13 e 18. CENTRO: Nel complesso soleggiato al più velato salvo locale variabilità e qualche piovasco solo al mattino sulla Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 20. SUD: Bel tempo prevalente seppur con il transito di stratificazioni e qualche addensamento basso mattutino sul Tirreno. Temperature stabili, massime tra 16 e 19.

Previsioni Meteo domani – NORD: Al nord ovest: nubi con schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, coperto sulle Alpi occidentali. Al nord est: aperture sulle pianure emiliane, nubi con schiarite altrove. CENTRO: Sul tirreno: annuvolamenti sparsi con ampie schiarite fin dalle prime ore della giornata. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite per tutto l’arco del giorno. SUD: Sul tirreno: nubi con schiarite. Sull’adriatico: sereno sul litorale adriatico, nubi con schiarite altrove. Sulle isole maggiori: schiarite sul catanese, coperto con pioggia debole altrove.

Previsioni Meteo Dopodomani – NORD: Al nord ovest: coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali, coperto con pioggia moderata altrove. Al nord est: nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle Dolomiti, coperto con pioggia debole altrove. CENTRO: Sul tirreno: coperto sulle pianure e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: coperto sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite altrove.SUD: Sul tirreno: nubi con schiarite sui litorali e sulla dorsale calabra, coperto sulle pianure e sulle subappenniniche, nubi con schiarite sulla dorsale campana. Sull’adriatico: sereno sui litorali adriatico e ionico.

La grandine, sempre presente in un temporale, è la precipitazione più vistosa e spesso più violenta che accompagna i fenomeni temporaleschi. Essa è costituita da grani di ghiaccio di forma e dimensioni diverse che dipendono dallo stato di sviluppo del cumulonembo, l’unica nube in cui il fenomeno può aver luogo. Con questo breve lavoro cercherò di spiegare in maniera semplice come si forma questo tipo di precipitazione e il suo impatto sulle regioni del Nord Est. Infine si analizzerà anche la lotta da parte dell’uomo per ridurre il rischio di grandinate e i relativi danni alle colture. 2-Come si forma la grandine Alle medie latitudini le precipitazioni hanno origine dai cristalli di ghiaccio contenuti dentro le nubi, insieme alle goccioline d’acqua. In particolare i cristalli attraverso i processi di brinamento ed aggregazione raggiungono in tempi brevi dimensioni tali da cadere al suolo senza evaporare prima dell’impatto con il terreno. Lo stato della precipitazione (solido e/o liquido) dipende dalla temperatura degli strati atmosferici attraversati durante la caduta. Se la temperatura è ovunque negativa la precipitazione è generalmente allo stato solido (la neve può comunque arrivare al suolo anche con temperature di poco superiori allo zero nei strati più bassi della colonna d’aria). Viceversa se gli ultimi strati atmosferici attraversati sono al di sopra dello zero termico, la precipitazione che in quota generalmente è allo stato solido, si scioglie ed arriva al suolo allo stato liquido (pioggia). La grandine invece, date la velocità di caduta e la massa, non viene molto influenzata dalla temperatura degli strati bassi dell’atmosfera.

Anche in Trentino il maggior numero di grandinate si registra nei mesi caldi, con un picco nel mese di Luglio. Il temporale è generato dal risucchio di aria caldo umida dal suolo che sale in quota progressivamente raffreddandosi e condensando. Una volta raggiunta la sommità del cumulo, queste correnti subiscono una rapida inversione di direzione dirigendosi nuovamente verso il suolo. Le correnti ascendenti trasportano le gocce d’acqua verso l’alto fino alle quote in cui la temperatura è sottozero. Queste passano dapprima per lo stato di soprafusione (stato in cui pur essendoci le condizioni per il congelamento queste gocce d’acqua restano allo stato liquido) poi continuano la loro marcia verso la testa del temporale cominciando a cristallizzare in ghiaccio. All’interno del cumulonembo si possono così individuare tre zone: • una zona inferiore, dove avviene la formazione di piccole gocce; • una zona mediana, caratterizzata dalla presenza di gocce sopraffuse; • una zona superiore, particolarmente ricca di cristalli di ghiaccio.

Se la turbolenza all’interno del temporale è forte, si creano delle gire di correnti che fanno vorticosamente girare all’interno della nube le gocce d’acqua ghiacciate e quelle ancora in uno stato di soprafusione che venendo in contatto con i chicchi già formati possono accrescerli ulteriormente strato dopo strato. Il chicco va quindi aumentando la sua dimensione e scenderà verso il suolo soltanto quando il suo peso avrà vinto la forza delle correnti vorticose che lo mantengono in quota. Le fortissime correnti ascendenti e discendenti nel temporale fanno sì che l’embrione compia molte salite e discese all’interno della nube. Tale fenomeno assume rilevante importanza nei cumulonembi che superano i 9-10 Km di quota e con updraft ad asse obliquo, in cui cioè le linee di flusso della corrente ascendente sono inclinate verso il temporale (dal fronte al retro) a quote basse, e se ne allontanano (sottovento) alle quote più alte a causa di forti venti nell’alta troposfera. Ciò permette ai chicchi di piccole dimensioni, che si sono formati nella parte alta del cumulonembo, di scendere nel settore frontale della colonna calda ascendente; una volta che essi saranno divenuti sufficientemente pesanti, cominceranno per gravità a cadere verso il basso, ma così facendo entreranno nella zona in cui le correnti ascendenti sono molto forti. Questo perché in quota i forti venti fanno “sfuggire” molta più aria rispetto al flusso presente nei bassi strati e la corrente ascensionale spesso non è in grado di colmare il deficit di flusso che si viene a creare: a questo punto l’unico sistema possibile per ricreare l’equilibrio è una intensificazione del richiamo di aria dal basso, che si traduce in una corrente ascensionale più forte proporzionalmente al divario di flusso esistente tra quota e bassi strati. I chicchi saranno così riportati dall’updraft verso la sommità della nube e, spinti nuovamente avanti dalle forti correnti in quota, cominceranno a ricadere venendo poi “ripresi” dalla corrente ascensionale e così via. Questo tipo di temporali favoriscono la genesi di violente grandinate. Processi evolutivi come quello appena descritto comportano la formazione di un chicco di grandine che presenta in sezione una struttura a “cipolla” che permette di risalire al numero di cicli sali-scendi che il chicco di grandine ha effettuato all’interno del cumulonembo. Alcuni chicchi presentano fino a 25 stratificazioni di ghiaccio successive con una permanenza dei chicchi all’interno del cumulonembo che varia dai 30 ai 45 minuti. Risulta evidente che più saranno intense le correnti ascendenti e maggiori saranno le dimensioni dei chicchi. Un updraft di 16 m/s (circa 60 Km/h) è in grado di sostenere chicchi con un diametro di 1-2 cm.

Loading...

Rispetto alla pioggia, la grandine tende a cadere su di una superficie ristretta e caratterizzata da una enorme variabilità spaziale. Nel loro movimento i temporali grandinigeni, sospinti dal vento, coprono aree che vengono chiamate “corridoi” (hailswaths) che possono arrivare a misurare anche lunghezze di centinaia di chilometri e larghezza di decine di chilometri. Ogni corridoio è caratterizzato da sotto-aree – dette chiazze o hailstreaks – che dipendono dalla irregolarità della caduta della grandine. Le chiazze – che interessano superfici variabili dai 5 ai 10 km2 – rappresentano l’intersezione con il terreno delle singole colonne di grandine che scendono dal temporale.

Una precipitazione grandinigena ha una durata molto più breve di quella piovosa nello stesso temporale: ciò suggerisce che la zona di formazione della grandine in quota corrisponda soltanto ad una parte del volume totale del temporale. Il valore medio della durata di una grandinata è di 5-10 minuti, e difficilmente supera il 10% circa della produzione totale di pioggia. Solitamente i chicchi cadono nella prima fase delle precipitazioni perché sono più pesanti della pioggia. Invece la comparsa di grandine nella parte posteriore del temporale sta ad indicare che mentre esso transitava sopra l’osservatore non era ancora nello stadio di massima intensità.

Da osservazioni effettuate da Pierluigi Randi nella bassa pianura ravennate dal 1970 ad oggi, pare che le fasce più a rischio siano quelle pomeridiane e serali, mentre nella notte (soprattutto dalle 04:00 alle 8:00 quando il gradiente termico verticale è minore) il verificarsi di grandinate risulta più raro. Anche l’osservatorio meteorologico del Friuli Venezia Giulia dalle campagne svolte dal 1988 al 2000 ha appurato che le fasce orarie maggiormente interessate dal fenomeno grandinigeno sono quella pomeridiana (12:00-18:00) seguita da quella serale (18:00- 24:00). La fascia notturna (24:00-06:00) e quella mattutina (06:00-12:00) risultano invece meno interessate dal fenomeno. 2.1-Danni da grandine I danni da grandine sono misurabili secondo una scala chiamata Torro (Tornado and storm research organisation) introdotta nel 1986 dall’inglese Jonhatan Webb, che prevede 10 categorie di gravita. I parametri per valutare l’intensita dell’evento sono indiziari ovvero associano ad un determinato effetto dannoso una categoria via via crescente. Cinque sono i fattori principali che concorrono nel determinare la gravita dei danni causati da una grandinata: 1. Dimensioni del chicco; 2. Velocita cinetica di caduta del chicco; 3. Durezza del chicco; 4. Forma del chicco; 5. Orientamento della traiettoria di caduta del chicco. L’intensità di una grandinata può essere più facilmente determinata se questa avviene su aree piene di oggetti che hanno la capacità di mantenere evidenti i danni o quando si verifica su un’area costruita. L’intensità di una grandinata è determinata in riferimento al danno maggiore che ha causato. Quando una grandinata si verifica in aperta campagna, dove i danni non possono essere misurati, l’intensità del fenomeno viene messa in relazione alla grandezza del chicco di grandine e non più al danno che potenzialmente avrebbe causato. I chicchi non hanno tutti la stessa forma. La classificazione generale li suddivide in sferoidi, ellissoidi, pomi, coni e forme irregolari.

Una precipitazione grandinigena ha una durata molto più breve di quella piovosa nello stesso temporale: ciò suggerisce che la zona di formazione della grandine in quota corrisponda soltanto ad una parte del volume totale del temporale. Il valore medio della durata di una grandinata è di 5-10 minuti, e difficilmente supera il 10% circa della produzione totale di pioggia. Solitamente i chicchi cadono nella prima fase delle precipitazioni perché sono più pesanti della pioggia. Invece la comparsa di grandine nella parte posteriore del temporale sta ad indicare che mentre esso transitava sopra l’osservatore non era ancora nello stadio di massima intensità.

La grandine nelle regioni del Nord-Est Di seguito si cerca di analizzare il fenomeno della grandine nel territorio del Nord-Est (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto). Per far ciò si sono analizzati i dati di diverse campagne di monitoraggio eseguite alcuni anni fa. Lo strumento più utilizzato per questo scopo è il grelimetro. Esso è costituito da un pannello di polistirolo, ricoperto da un sottile foglio di alluminio, montato su un supporto che lo espone all’impatto con i chicchi di grandine su un piano orizzontale, i quali lasciano sul pannello stesso una serie di impronte.

-Emilia Romagna I dati a disposizione sono relativi ad un periodo che va dal 1983 fino al 1998, e ha interessato la parte pianeggiante centro-orientale della regione, da metà della provincia di Modena alla costa, con un numero di punti di rilevamento pari a 370, situati a 4 km circa di distanza l’uno dall’altro. Analizzando i dati climatologici notiamo che il numero medio di giornate all’anno con grandine è uguale a 26, che equivale a un giorno alla settimana, tra aprile e settembre in un’area di dimensioni pari a circa 4.000 km2, con una forte variabilità del numero di giorni tra i diversi anni.

I dati dei singoli pannelli della rete mostrano che nell’arco dei 16 anni la grandine non ha “risparmiato” nessuna area del territorio emilianoromagnolo, anche se con intensità e frequenza diverse: il numero medio di eventi grandinigeni registrati dai pannelli è pari a 10, ovvero in ogni punto della regione Emilia Romagna in media c’è da aspettarsi più di una grandinata ogni due anni e in alcuni punti il valore atteso è pari a una grandinata all’anno. La distribuzione delle giornate di grandine nel corso dell’anno fa registrare il valore massimo nel mese di maggio, con una media di 5,5 grandinate (il 18% circa dei giorni del mese, di poco superiore al 17% di giugno). I temporali grandinigeni più distruttivi presentano anche le maggiori estensioni; essi si verificano principalmente in estate: si vede infatti dal secondo grafico che la distribuzione dei pannelli colpiti nel corso dell’anno riporta dei valori nettamente superiori nei mesi di giugno, luglio e agosto rispetto agli altri mesi.

Un altro dato interessante riguarda la distribuzione della grandine sul territorio regionale: le province di Modena, Bologna e Ferrara risultano maggiormente interessate dalle grandinate a giugno; Ravenna e Forlì a luglio.

-Friuli Venezia Giulia A partire dal 1988, l’OSMER dell’ARPA FVG gestisce una rete di rilevamento della grandine mediante 360 grelimetri.

Mediante questa rete di pannelli è stato possibile mostrare come la grandine non sia affatto un fenomeno puramente aleatorio ma che, al contrario, anche su un’area relativamente piccola come la pianura del Friuli Venezia Giulia, prediliga delle zone ben precise. Le cause all’origine di questi massimi di frequenza risultano essere diversi per le diverse zone e sono strettamente connesse alle peculiarità orografiche e all’interazione tra queste e i flussi atmosferici. La distribuzione temporale della grandine, sia negli anni che nei mesi e nelle diverse ore del giorno, è tanto interessante quanto la distribuzione spaziale e, al pari di questa, permette di ricavare utili informazioni sulle cause che portano allo sviluppo delle celle temporalesche che producono questa meteora. In particolare è stato possibile mettere in relazione il numero di giorni di grandine nei vari anni con l’indice NAO, correlazione che, pur se non sufficientemente robusta da permettere delle previsioni stagionali, può essere utile nell’interpretazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla frequenza di questa meteora. Il numero di giorni di grandine correla in maniera significativa, benché debole, con l’indice NAO misurato nella stagione primaverile (marzo – aprile – maggio) e in particolare nella stagione invernale successiva, come si può ben vedere dal grafico qui sotto. Si osserva che tanto più alto è l’indice NAO, cioè tanto più forte è il divario tra la Bassa d’Islanda e l’Alta delle Azzorre, tanto maggiore sarà il numero dei giorni di grandine sulla pianura e costa del Friuli Venezia Giulia. Questo fatto è interpretabile ricordando che un alto valore del NAO corrisponde ad un posizionamento settentrionale del fronte polare. Questa configurazione sinottica mantiene il Friuli Venezia Giulia sufficientemente lontano dall’aria fredda (accumulo di energia nei bassi strati) ma non tanto da inibire le temporanee discese delle perturbazioni fredde, favorendo così lo sviluppo delle condizioni ottimali per la formazione della grandine.