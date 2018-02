Meteo, ancora calo delle temperature con freddo e gelo: arriva il gelicidio

Continua l’ondata di gelo e maltempo nel nostro paese e quello che ci si chiede e quanto effettivamente possa durare ancora tutto ciò e soprattutto Quanta neve continuerà a cadere nei prossimi giorni. Ciò che è certo è che nella giornata di domani oltre all’ Appennino Anche la costa ligure e nello specifico tra savonese e genovesato si ricoprirà di neve. Il freddo particolarmente intenso e neve hanno interessato ormai da giorni L’Italia intera da nord a sud e pare che questa in corso sia la settimana più fredda della stagione invernale in assoluto Con temperature che sono andate molto al di sotto degli standard In alcune zone d’Italia e nel savonese pare si siano toccati anche i meno 15 gradi. Anche a Genova le temperature sono piuttosto rigide per via dell’ ondata di freddo artico che si è abbattuta su tutta la Liguria facendo registrare anche dell’aria piuttosto gelida delle temperature al di sotto della media stagionale.

Proprio nelle scorse ore l’arpal, riguardante la regione Liguria, ha avvisato di probabilità di nevicate notturne e di valori molto vicini allo Zero. Tuttavia sempre in Liguria il freddo dovrebbe raggiungere il suo vero culmine Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 marzo, dando vita così ad un fenomeno che è stato chiamato gelicidio. Da oggi è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione proveniente da Ovest che porterà dei venti di Scirocco nei bassi strati e che porteranno precipitazioni nevose fino a giovedì 1 marzo per poi ritornare alla normalità nella giornata di venerdì con un leggero rialzo delle temperature. Sono previsti anche dei disagi tra mercoledì e venerdì quando il freddo incontrerà che una perturbazione umida.

I primi fiocchi arriveranno nella notte di mercoledì poi nella giornata di domani arriverà il gelicidio con neve e temperature al di sotto. Sono queste le previsioni della protezione civile e si tratta di tre giorni in cui soprattutto la Liguria ma nello specifico alla città di Genova saranno sotto la morsa del Gelo che arriva proprio dalla Russia. Per questo motivo è attesa un’allerta gialla che tendente al Rosso e che potrebbe costringere il comune a chiudere le scuole nella giornata di oggi.

Nella giornata di ieri il Napoli si è svegliata sotto la neve e tante sono state le scuole chiuse e anche lo stop a metro e bus e purtroppo le previsioni meteo non sono ancora delle giornate di gelo prima di un ulteriore peggioramento quando la neve cadrà copiosa al nord. Proprio nella giornata di oggi e di domani questa Ondata eccezionale di freddo siberiano raggiungerà Purtroppo il suo Picco Massimo e le temperature subiranno ancora una volta un ulteriore calo soprattutto nei valori notturni mattutini con minime abbondantemente sotto lo zero soprattutto al centro-nord.