Meteo, arriva il grande gelo dalla Russia: maltempo e neve a bassa quota

Temperature in ribasso, gelo e neve in arrivo. È questa la previsione per il nostro paese visto che nei prossimi giorni arriverà il grande freddo e ci sarà un netto calo delle temperature. Purtroppo arriverà anche il maltempo che per 5 giorni consecutivi interesserà gran parte del nostro paese con tanto di temporali e nevicate anche a bassa quota. Questo peggioramento della condizione climatica e nello specifico di questa Ondata gelida è la conseguenza dello strat warming ovvero del riscaldamento anomalo della stratosfera che pare condizioni i movimenti climatici nella troposfera. In questo modo, avviene che l‘alta pressione si sposta verso l’Atlantico favorendo la discesa di aria gelida dall’articolo e di venti molto freddi provenienti dalla Russia. Questa combinazione micidiale ha come effetto un crollo delle temperature e pare si formerà anche un nucleo di bassa pressione che porterà il maltempo su tutto lo stivale.

La stagione invernale è stata fino ad ora povera di nevicate in pianura e anche di freddo, ma questo mese di febbraio e anche i primi di marzo saranno caratterizzati perlopiù da un calo delle temperature e dunque molto freddo. Dalle ultime emissioni modellistiche è emerso che a partire dal 20 febbraio ad alta pressione delle Azzorre si sposterà gradualmente verso l’oceano Atlantico per poi dirigersi verso la Scandinavia e qualche manovra potrebbe favorire l’arrivo di aria gelida e sui settori artico continentali. È in arrivo in settimana un’ondata di maltempo, freddo, neve e gelo proveniente dalla Russia.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, al nord ci saranno molte nubi compatte in mattinata ed in particolare sull’Emilia-romagna specie sulla pennina e nel settore centro-orientale con piogge sparse e nevicate anche a partire dai 300 metri. Sono previste Ampi spazi di sereno sulla Liguria, sul Piemonte meridionale, nel Triveneto mentre la nuvolosità risulterà anche irregolare sul resto del settentrione ed a tratti diffusa su Alpi e Prealpi centro-occidentali con le precipitazioni nevose oltre 700 800 metri. Nel centro e in Sardegna il cielo sarà molto nuvoloso e anche coperto sulle regioni peninsulari con delle piogge sparse e anche piuttosto frequenti soprattutto nelle Marche nell’Abruzzo.

Al Sud e in Sicilia sono attesi spazi di sereno soprattutto sulla Sicilia sud orientale ed anche precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale soprattutto su Campania, Molise e Puglia. Secondo quanto riferito dall’aeronautica militare nella giornata di domani, martedì 20 febbraio al nord sono attesi nubi alternate ad ampie schiarite su tutte le regioni con nuvolosità però in aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, associata anche a piogge sparse, nevicate sempre più diffusa nel tardo pomeriggio al di sopra dei 700-900 metri. Attesi anche annuvolamenti sulle Alpi Orientali con deboli nevicate oltre 700 metri e tra Veneto ed Emilia Romagna centro orientale con dei locali piovaschi.