Meteo, arriva l’inverno a Febbraio: nuova perturbazione in arrivo, freddo e piogge

Dopo le temperature quasi primaverili dei giorni scorsi è in arrivo una nuova perturbazione che porterà un l’ennesimo calo termico soprattutto al nord. La perturbazione è in arrivo tra giovedì e venerdì e sarà seguita da Aria più fredda dal nord Europa che porterà un calo delle temperature generale nei giorni a seguire. Le temperature comunque non saranno particolarmente rigide ma torneranno più che altro nelle medie del periodo a tratti leggermente al di sotto. Questo calo delle temperature interesserà è principalmente il nord Italia con una diminuzione sensibile sulle Alpi dove le temperature scenderanno anche sotto i -8 gradi mentre in pianura il calo sarà avvertibile. Per quanto riguarda invece il Sud o meglio il centro sud fino alla giornata di venerdì soffieranno venti di Scirocco e Libeccio che metteranno le temperature molto miti con le massime comprese tra i 11 ed i 14 gradi con punte anche superiori tra le Marche e l’Abruzzo soprattutto sulla Valpadana centro-occidentale.

Al sud invece le massime saranno in calo soprattutto a partire dalla giornata di sabato e si registreranno temperature tra il 13 e 17 gradi con punte superiori anche in Sicilia. “Nulla di eccezionale ed eclatante in realtà, si tratterà di un normale fronte freddo per la stagione; a dire il vero sull’Europa centro-settentrionale il freddo si farà sentire in modo più incisivo, con rovesci di neve anche in pianura nei prossimi giorni”, è questo quanto riferisce il meteorologo Edoardo Ferrara il quale ha aggiunto che da mercoledì si avranno piccoli deboli fenomeni suo Friuli-venezia-giulia, Levante Ligure e centrali tirreniche mentre da giovedì le piogge si intensificheranno su Toscana nord ed entro sera anche in Umbria.

Stando a quanto riferito dall’esperto sembra che nella giornata di venerdì pioggia e rovesci Si registreranno anche a carattere temporalesco al Centro Sud, colpendo soprattutto le regioni tirreniche. Sabato invece sono attesi rovesci sparsi al centro sud con un significativo peggioramento che poi si estenderà nella giornata di domenica su gran parte del paese. Per quanto riguarda invece la neve, giovedì sono previste delle nevicate sulle Alpi Orientali mediamente oltre gli 800 e 1200 metri, mentre nella giornata di venerdì questi fenomeni andranno ad esaurirsi. Sempre in questa giornata tornerà la neve e verso i 1000 metri anche sull’Appennino settentrionale, mentre sabato i fiocchi bianchi potrebbero raggiungere i 600-700 metri sul dorsale centrale e rilievi della Sardegna.

Il mese di febbraio comunque sarà all’insegna della variabilità e sicuramente non si avrà una fase di quiete e si potrà avere un periodo propizio al maltempo, al freddo e alle frequenti precipitazioni. Nel corso del mese ci potrà essere la possibilità di una seconda ondata di maltempo e di freddo con evoluzione un po’ più fredda e perturbata che potrà favorire delle precipitazioni e localmente intense e delle nevicate sui rilievi localmente a quote basse.