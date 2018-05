Meteo, arriva Scipione l’anticiclone che porterà le temperature oltre i 30 gradi

Mancano davvero pochi giorni all’arrivo dell’estate e le temperature lo stanno davvero anticipando. Secondo quanto riferito dagli esperti mancherebbe ormai pochissimo Alla prima vera ondata di calore che è in arrivo sulla penisola. Nello specifico sarebbe in arrivo l’anticiclone Scipione che in modo graduale conquisterà l’intera penisola a partire proprio dalla giornata di domani, giovedì 24 maggio e che porterà le temperature al di sopra delle medie del periodo. Secondo quanto riferito questo caldo che aumenterà’ gradualmente, durerà per tutta la prossima settimana. Così dopo un lungo periodo di instabilità su gran parte del territorio italiano, sembra che stia per arrivare il caldo. La colpa se così si può dire è di Scipione, l’anticiclone che porterà la prima vera e propria ondata di caldo dell’estate 2018. Questo promontorio anticiclonico nella giornata di domani giovedì 24 Maggio, pare avanzerà sulla penisola e conquisterà può in modo graduale l’intera penisola portando una maggiore stabilità e sole Un po’ ovunque.

Le temperature subiranno un netto aumento e si registreranno davvero delle temperature al di sopra delle medie del periodo. Quella che si attende Dunque è la vera andata di calore e attesta già da alcune settimane e già nei prossimi giorni in alcune città come Milano, Roma, Bologna, Firenze e si sfioreranno i 30 gradi mentre in altre città come Padova, Caserta, Catania, Trieste, Ferrara si potranno anche superare. Sono previste punte di 33 gradi a Taranto e a Bolzano e anche in alcune aree più interne i picchi di calore potranno raggiungere i 34/35 gradi.

Temperature un po’ più fresche in alcune città Come l’esempio Ancona, Cagliari, Bari, Pescara e Genova per via della presenza del mare e delle brezze miti che renderanno il clima più sopportabile. Stando a quanto riferito dagli esperti, sembra che questa prima ondata di calore possa durare anche abbastanza, almeno fino al primo weekend di giugno. Nel corso della prossima settimana poi si raggiungeranno, Come già abbiamo detto, i 35 gradi anche in città come Bologna, Firenze e Roma.

Confrontando il mese di maggio del 2018 con quello del 2017 e 2013, saltano subito agli occhi dei dati piuttosto interessanti. Vedendo soltanto a Campione le città di Milano, Bologna e Roma e confrontando le massime registrate nel mese di maggio, questo 2018 appare termicamente ben diverso. Nel 2003 a Milano già nella prima metà di maggio, si registravano 32 gradi, mentre nel 2017 si toccarono addirittura i 32 gradi entro la prima decade di maggio. Stessa cosa a Bologna dove le cose non andarono meglio con 31 gradi già registrati il 8 maggio del 2003 e i valori massimi al di sopra dei 29 gradi un po’ per tutto il periodo. Nella capitale il 2013 fu decisamente bollente, fino a raggiungere 31 gradi.