Meteo, in arrivo perturbazione che porterà pioggia e neve soprattutto al Nord

Una volta esaurita l’azione del vortice freddo negli ultimi due giorni, sul nostro paese non rimonterà l’anticiclone, visto che questo punterà almeno temporaneamente sul Nord Europa, favorendo la discesa di masse di aria molto fredda artica, anche con qualche componente di aria gelida, che dalla Russia dilagherà sia sull’Europa centrale che sulla Spagna e sulla Francia. La Protezione civile regionale ligure sembra abbia diffuso l’allerta meteo per neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo. Nello specifico, nei comuni interni sembra che l‘allerta meteo sia partita dalla mezzanotte di ieri, fino alla mezzanotte di oggi. L’allerta meteo invece sarà attiva nei comuni interni lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese Val Polcevera e Val Bisagno, nell’entroterra del savonese e in Val Scrivia, Val D’Aveto e Val Trebbia e l’allerta è partita dalle ore 18 di ieri, fino alla mezzanotte di oggi.

Riguardo le temperature, l’afflusso di aria fredda pare abbia provocato un calo non indifferente. Le minime sono andate sotto lo zero nelle zone interne della regione e più nello specifico a -7 di Poggio Fearza, -6 a Cabanne di Rezzoaglio in Provincia di Genova, -5 Santo Stefano d’Aveto, -5 a Calizzano, -5 a Sassello, -4 a Rovegno. Nel corso della giornata di oggi, però il flusso di aria fredda si scontrerà con quello più umido proveniente dalla Penisola Iberica e questa situazione provocherà delle precipitazioni ance piuttosto diffuse. Riguardo la giornata di oggi, lunedì 5 febbraio, un nuovo vortice depressionario si approfondirà nei pressi delle Baleari e andrà a coinvolgere anche le aree occidentali italiane, ma in particolare le Isole maggiori, le aree tirreniche e le regioni di Nordovest che potrebbero vedere qualche nuova precipitazione, nevosa anche a quote basse tra Lombardia, Piemonte, Liguria interna ed Emilia.

Tra la giornata di martedì e di mercoledì, il vortice di bassa pressione potrebbe avanzare verso la Penisola e interessare più regioni. Le temperature saranno ancora più basse soprattutto al Nord ed il rischio neve sarà ancora più alto, mentre il Sud sarà interessato da un richiamo di correnti meridionali un pò più miti. La colonnina di mercurio si abbasserà in modo sensibile, e già nella giornata di oggi non si supereranno i 4°C, anche se le temperature percepite saranno intorno allo 0°c.Possibilità di vedere qualche fiocco di neve intorno ai 200-300 metri di altitudine.

Per quanto riguarda la giornata di mercoledì è atteso maltempo sulle regioni settentrionali con nevicate possibili fino in pianura, soprattutto sulla Romagna; nel corso della giornata piogge molto diffuse su alcune regioni quali Marche, Toscana, Umbria, Sardegna e Campania e alcuni fiocchi di neve sono attesi sull’Appennino dai 500 m circa. Questa tendenza purtroppo continuerà nei prossimi giorni per via dell’arrivo della perturbazione che determinerà precipitazioni a carattere nevoso anche a quote basse.