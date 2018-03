Meteo Pasqua e Pasquetta 2018, arriva Hannibal si raggiungeranno 30 gradi

Buone notizie sul fronte meteo per quanto riguarda le vacanze di Pasqua in Campania. L’afflusso di aria molto fredda provenuta dall’Europa orientale che ha caratterizzato l’ultimo periodo ha le ore contate e sta per lasciar spazio a masse di aria di origine completamente diversa, provenienti dai quadranti meridionali, che provocheranno un deciso rialzo delle temperature soprattutto dall’inizio della prossima settimana.

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta (1 e 2 aprile) in Lombardia sono all’insegna dell’instabilità e del cattivo tempo. PEr ora parliamo di una tendenza ma se i dati confermano l’espansione di un campo anticiclonico di matrice africana verso le regioni centromeridionali c’è anche di vero che al Nord si verificherebbero temporali violenti e grandinate. Dunque tempo decisamente molto instabile al Nord e parte del Centro con temporali accompagnati anche da grandine, gran caldo al Sud con temperature elevate per il periodo e addirittura con valori di piena estate.

Siamo nelle fasi finali di questa acuta irruzione fredda nord-orientale, dalle conseguenze notevoli sia per l’Europa che per l’Italia in termini di basse temperature e di nevicate diffuse. Da qualche giorno i modelli fisico-matematici vanno proponendo per la parte finale di marzo un netto cambio di configurazione barica, in grado di portare sul nostro paese masse d’aria molto miti, ma potremmo dire calde, provenienti dal Nord-Africa.

Prospettiva del modello matematico a 192 ore della variazione temperatura alla quota di 850 hPa. In rosso sono indicati i valori in aumento, in blu in diminuzione rispetto ad oggi. Tale previsione sarà da confermare.

Settimana pasquale sotto il tiro delle calde correnti subtropicali

L’affondo di una profonda e poderosa saccatura nord-atlantica sulla penisola iberica scatenerà il rischiamo caldo di correnti subtropicali sull’Italia tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile. Nella mappa MTG qui riportata, possiamo notare le differenze termiche a circa 1500 metri (850 hPa) rispetto a oggi. Sono valori molto elevati, che lasciano pensare che soprattutto al Centro-Sud si possano registrare valori termici superiori ai +25°C.

Aria calda, ma anche molto umida

La saccatura di cui abbiamo parlato sopra porterà certamente un netto aumento termico ma anche molta umidità che impattando contro i nostri monti darà luogo a piogge e rovesci (stau). Parlo soprattutto delle aree alpine e prealpine oltre che della Toscana e Liguria.

Solo caldo o anche piovoso?

Molto probabile poi che la saccatura tenti di avanzare verso est, arrivando a colpire quindi anche il nostro paese. Difficile per ora capire quanto tale azione potrà essere incisiva, ma esiste la probabilità che giungano in Italia perturbazioni atlantiche.

Previsioni meteo oggi NORD: Tempo in prevalenza soleggiato, salvo gualche addensamento al mattino su Piemonte e pedemontane alpine. Temperature stabili, massime tra 11 e 14. CENTRO: Inizialmente soleggiato salvo qualche pioggia in Sardegna. Dal pomeriggio peggiora sull’Adriatico con piogge in Abruzzo e neve dai 1000m. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 16. SUD: Diffusa instabilità con piogge sparse, più deboli solo in Campania. Neve dai 1000/1500m. Fenomeni in attenuazione serale. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 15.

Previsioni meteo domani NORD: Sole prevalente, salvo variabilità sulle zone alpine con qualche fiocco sulle Dolomiti dai 1300/1600m. Temperature in aumento, massime comprese tra 14 e 16. CENTRO: Addensamenti e nevischio dai 1100m sull’Abruzzo interno, altrove in prevalenza poco nuvoloso salvo qualche pioggia in Sardegna. Temperature senza variazioni, massime tra 11 e 16. SUD: Alternanza di schiarite annuvolamenti con qualche pioggia più probabile su Puglia, settori ionici, bassa Calabria. Temperature stabili, massime tra 13 e 15.

Previsioni meteo dopodomani NORD: Inizialmente soleggiato o poco nuvoloso, peggiora dal pomeriggio sulle Alpi con neve dai 1200/1500m. Temperature stabili, massime comprese tra 13 e 16. CENTRO: Bel tempo prevalente sulle regioni peninsulari ma con nubi in moderato aumento la sera. Variabile in Sardegna con qualche pioggia. Temperature stabili, massime tra 12 e 16. SUD: Schiarite su Molise, Lucania e alta Puglia, variabilità altrove con piovaschi intermittenti, frequenti su Sicilia e Calabria. Temperature stabili, massime tra 13 e 15.