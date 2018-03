Meteo Pasqua e Pasquetta, arriva Hannibal caldo e temperature oltre i 30°C

Nonostante si era detto che quest’anno la Pasqua sarebbe stata molto fredda e più nello specifico si diceva che avremmo avuto una Pasqua Bianca, sembra proprio che nelle ultime ore le previsioni siano cambiate. Ebbene si, arrivano sempre più conferme riguardo le previsioni meteo per il mese di Aprile e più nello specifico per il prossimo weekend che corrisponde con l’arrivo della Santa Pasqua. Negli ultimi giorni l’Italia è stata raggiunta dall’ennesima ondata di maltempo che ha portato gelo, neve anche a bassa quota e tanta pioggia ma per Pasqua e Pasquetta tutto dovrebbe cambiare a cominciare dalle temperature.

Le regioni meridionali potrebbero risentire nei prossimi giorni di un moderato afflusso caldo e secco sotto forma di venti di Scirocco con tempo soleggiato salvo per il transito di nubi stratiformi; le temperature saranno in aumento già dal Venerdì Santo e si poteranno ben sopra le medie del periodo. “Giungono le conferme sul periodo di Pasqua, infatti a partire da Sabato Santo (31 marzo), una depressione Nordeuropea raggiungerà la Penisola iberica occidentale richiamando prepotentemente venti caldi africani verso l’Italia e spingendo l’anticiclone africano Hannaibal verso l’Italia, il quale pomperá di giorno in giorno masse d’aria di estrazione algerina verso la nostra Penisola e le isole maggiori”, è questo quanto riferito da un noto sito IlMeteo.it.

Le previsioni meteo, dunque, parlano di un’Italia divisa in due con tempo tra il variabile e l’instabile al Nord e sulle regioni tirreniche, con veloci acquazzoni ma tuttavia il cielo sarà soleggiato. Il tempo sarà più stabile al Centro ed al Sud dove le temperature potranno essere al di sopra delle medie stagionali.A partire dal 30 marzo però lo scenario dal punto di vista metereologico potrebbe cambiare visto che un centro depressionario dal Golfo di Biscaglia andrà spostandosi verso il mar Mediterraneo richiamando forti venti meridionali sull’Italia.

E’ dunque in arrivo Hannibal che porterà Scirocco al Sud, con temperature massime fino a 33° su moltissime regioni ed un piccolo assaggio d’estate. La situazione sarà del tutto opposta al Nord con acqua alta anche a Venezia e piogge anche a carattere alluvionale al Nordovest. Come abbiamo visto, dunque, la presenza di Hannibal comporterà un innalzamento piuttosto sensibile delle temperature al Sud facendo anche alzare fino a 30 gradi la colonnetta di mercurio. Sarà, come già detto, un vero e proprio anticipo d’estate. Prepariamoci, dunque, ad una Pasqua davvero rovente. Buone notizie, dunque, per tutti quelli che hanno deciso di organizzare una gita fuori porta per Pasqua e per tutti quelli che hanno deciso dove trascorrere la giornata di Pasquetta con la scampagnata tradizionale. Che sia finalmente arrivata la tanto attesa primavera o dobbiamo aspettarci ancora qualche ritorno dell’inverno?

Previsioni Meteo Oggi NORD: Sole prevalente, salvo variabilità sulle zone alpine con qualche fiocco sulle Dolomiti dai 1300/1600m. Temperature in aumento, massime comprese tra 14 e 16. CENTRO: Addensamenti e nevischio dai 1100m sull’Abruzzo interno, altrove in prevalenza poco nuvoloso salvo qualche pioggia lieve in Sardegna. Temperature senza variazioni, massime tra 11 e 16. SUD: Alternanza di schiarite annuvolamenti con qualche pioggia più probabile su Puglia, settori ionici, bassa Calabria. Temperature stabili, massime tra 13 e 15.

Previsioni meteo domani NORD: Inizialmente soleggiato o poco nuvoloso, peggiora dal pomeriggio sulle Alpi con neve dai 1200/1500m. Temperature stabili, massime comprese tra 13 e 16. CENTRO: Bel tempo prevalente sulle regioni peninsulari ma con nubi in moderato aumento la sera. Variabile in Sardegna con qualche pioggia. Temperature stabili, massime tra 12 e 16. SUD: Schiarite su Molise, Lucania e alta Puglia, variabilità altrove con piovaschi intermittenti, frequenti su Sicilia e Calabria. Temperature stabili, massime tra 13 e 15.

Previsioni meteo dopodomani NORD: Sulle pianure piemontesi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Sulle pianure lombarde cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con addensamenti pomeridiani. Sulle pianure venete nubi sparse CENTRO: Sui litorali tirrenici nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata. Sui litorali adriatici cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. SUD: Sui litorali adriatici cieli in prevalenza sereni, salvo addensamenti pomeridiani. Sui litorali tirrenici cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nubi in serata.

Perché l’ondata di calore può essere pericolosa per la salute delle persone a rischio? ■ L’organismo di una persona sana è in grado di contrastare gli effetti del caldo abbassando la temperatura della pelle attraverso la produzione di sudore, una sostanza composta quasi esclusivamente da acqua e sali minerali. Con il caldo si possono perdere anche diversi litri di acqua al giorno ed è necessario recuperarli bevendo molti liquidi. ■ Nei soggetti a rischio la regolazione della temperatura cutanea attraverso la produzione di sudore può essere poco efficiente, oppure l’assunzione di acqua può essere inadeguata. Molte delle persone a rischio non avvertono o avvertono poco il senso di sete. Queste persone, anche quando sudano molto, non bevono abbastanza e, di conseguenza, il loro organismo si disidrata. In questa condizione può accadere che il corpo raggiunga una temperatura troppo elevata, o che perda troppa acqua per poter mantenere integre le funzioni vitali. Esistono segni o sintomi che ci possono mettere in allarme? La comparsa di crampi, eritemi (piccoli arrossamenti) e papule (piccoli rigonfiamenti solidi della pelle) e la riduzione di alcune attività quotidiane (come spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi), sono i primi sintomi, non ancora gravi, di malessere della persona assistita. La salute è invece decisamente in pericolo quando la persona: ▪ manifesta confusione mentale, o si verifica l’aggravamento di una confusione mentale già presente ▪ ha mal di testa ▪ è preda di convulsioni

▪ ha un sensibile aumento della temperatura della pelle. Questi segnali indicano uno stato di grave sofferenza della persona assistita, e pertanto, laddove possibile, appena compaiono i primi sintomi, non ancora gravi, dovremmo soccorrerla tempestivamente. Infatti, quando ormai soffre dei disturbi prima elencati, il nostro intervento rischia di rivelarsi inefficace e sarà necessario chiamare i servizi di emergenza sanitaria (vedi ultima risposta). È importante ricordare che, spesso, le persone con demenza non manifestano chiaramente i sintomi di malessere perché non riescono a comunicarlo o perché lo esprimono in altro modo, per esempio con l’agitazione oppure, al contrario, con la sonnolenza. Cosa si può fare per prevenire i malesseri dovuti al caldo? ■ Durante il periodo estivo si possono adottare varie precauzioni per affrontare nel miglior modo possibile eventuali ondate di calore. Questi accorgimenti riguardano l’ambiente in cui si vive, le abitudini di vita e la cura della persona. I rimedi per ogni specifica situazione vengono esposti nelle prossime risposte. Cosa si può fare per migliorare l’ambiente in cui vive la persona a rischio? ■ In presenza di temperature elevate, lo stato di benessere delle persone è legato alla temperatura e all’umidità dell’ambiente circostante. In generale, si può affermare che il clima è ben tollerato fino a una temperatura ambientale pari a 26°C, e un tasso di umidità pari all’80%. ■ Per misurare la temperatura delle varie stanze dell’abitazione si possono installare nelle camere termometri e misuratori di umidità (igrometri).

Si può uscire di casa durante il periodo estivo? Il movimento è sempre raccomandabile. Anche quando l’assistito non può uscire di casa in modo autonomo, frequentare altre persone e visitare luoghi ricchi di verde, è comunque una buona abitudine. Per una persona a rischio, è tuttavia opportuno evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (solitamente dalle 11 alle 18). Bisogna modificare l’alimentazione del nostro assistito? L’alimentazione, come sempre, deve essere varia. Durante il periodo estivo è bene evitare bevande alcoliche (vino, birra, superalcolici), bevande ghiacciate, gassate e zuccherate. È inoltre opportuno preferire la frutta e la verdura e abolire cibi grassi e conditi. Quali abiti deve indossare la persona a rischio? Per persone a rischio e persone sane valgono le stesse raccomandazioni. D’estate si devono indossare abiti leggeri di cotone o lino. Sono inoltre da preferire i colori chiari, perché attirano meno i raggi solari.

In caso di ondata di calore come posso ridurre i rischi per il mio assistito? In caso di caldo insopportabile, tutte le raccomandazioni sin qui riportate diventano obblighi assoluti da seguire. Inoltre è necessario: ▪ aumentare il controllo della temperatura degli ambienti in cui soggiorna la persona assistita ▪ assicurarsi che la persona consumi una quantità di liquidi opportuna (non meno di 2 litri di acqua al giorno a meno di indicazioni diverse del medico di famiglia), e fare in modo che l’assistito beva acqua o spremute di frutta anche nel caso non li richieda esplicitamente ▪ sospendere qualsiasi tipo di attività fisica nelle ore più calde della giornata (dalle 11 alle 18) ▪ fare spugnature o spruzzare con acqua fresca la persona assistita, in modo da mantenere un’adeguata temperatura corporea ▪ misurare regolarmente la temperatura corporea dell’assistito, perché se aumenta è necessario interpellare il medico ▪ stare attenti alla comparsa di sintomi come confusione mentale e agitazione, che possono indicare sofferenza dovuta alle elevate temperature ▪ quando possibile, portare la persona in luoghi climatizzati, per almeno 4 ore al giorno e comunque farla soggiornare nei luoghi meno caldi della casa. Durante l’estate come vanno conservate le medicine? ■ Indipendentemente dalla stagione, è buona norma non esporre i prodotti farmaceutici ai raggi solari o a fonti di calore e conservarli sempre all’interno delle confezioni originali. ■ Alcune medicine vanno tenute in frigorifero (assolutamente mai nel freezer), ma questa indicazione si trova sempre specificata sulla confezione del farmaco. ■ Per ogni dubbio è bene rivolgersi al proprio medico o al farmacista di fiducia.

Se conosco una persona a rischio cosa posso fare per aiutarla? ■ È buona cosa provare a parlare con lei, con i vicini o con i familiari ed eventualmente segnalare il suo nominativo ai servizi sociali e sanitari del quartiere dove abita. Cosa devo fare se il mio assistito sta molto male per il caldo? Bisogna chiamare il servizio di emergenza (118) In attesa che il personale medico intervenga si può: ▪ misurare la temperatura corporea della persona assistita ▪ se possibile, spostare la persona nella stanza meno calda, spruzzare o fare spugnature con acqua fresca, non fredda, sul corpo ▪ far bere acqua o altri liquidi (come le spremute). Viceversa, non si deve assolutamente: ▪ somministrare farmaci per ridurre la temperatura, come per esempio aspirina e tachipirina.