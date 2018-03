Meteo, torna il maltempo: allerta su Toscana, Lazio e Liguria per piogge e temporali

Ennesimo weekend di maltempo per via dell’arrivo di una nuova perturbazione di origine Atlantica accompagnata da correnti miti ed umide dai quadranti meridionali che porterà maltempo su molte regioni d’Italia. La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana sembra che abbia diramato un’allerta meteo criticità arancione e gialla per rischio idrogeologico ed idraulico valida dalle 8:00 di oggi domenica 11 marzo fino alle ore 12:00 di lunedì 12 marzo. La perturbazione sembra che interesserà gran parte del territorio regionale con precipitazioni diffuse localmente anche a carattere temporalesco e più frequenti ed abbondanti sulle zone del nord-est e nel Pistoiese. La situazione meteo sarà particolarmente instabile nella giornata di domani con precipitazioni più sparse a carattere di rovescio o temporale. Nella giornata di oggi sono attese pioggia in estensione sulla costa mentre dal pomeriggio sono attesi locali temporali o possibili rovesci e infine in serata le precipitazioni diventarono sempre più sparse e anche intermittenti.

Anche il centro funzionale regionale Lazio ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali in seguito a precipitazioni previste sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulle zone di allerta del Lazio. Più nello specifico dal mattino di oggi e per le successive 16- 24 ore su bacini costieri Nord, meglio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri secondo quanto Comunicato dalla regione Lazio attraverso una nota dalla mattinata di oggi e per le prossime 12- 18 ore Si prevedono venti forti meridionali con raffiche di vento fino a burrasca forte con possibili mareggiate anche lungo le coste esposte.

La perturbazione Si abbatterà anche in Liguria e soprattutto nella giornata di oggi tanto che l’Arpal ha diramato una nuova allerta per lo più interessata alla città di Genova. Si attendono piogge piuttosto forti, temporali e criticità di colore arancione per la zona di Genova dalle 6:00 di oggi fino alle ore 16:00 sempre di oggi. È prevista l’allerta gialla per tutti i bacini dalle ore 20:00 di ieri fino alle ore 20:00 di oggi domenica 11 marzo, relative alla zona A, mentre riguardo la zona B l’allerta parte dalle ore 20:00 di ieri fino alle ore 559 di oggi domenica 11 marzo.

È previsto, dunque, un aumento delle precipitazioni areali con possibili relativi effetti al suolo non più localizzati ma maggiormente diffusi. Il transito della perturbazione determinerà sin Dalle prime ore del giorno pioggia e diffusi e rovesci rapida estensione da Ponente verso Levante e vi sarà un’altra probabilità di temporali piuttosto forti e organizzati su tutte le zone. Riguardo la città di Firenze è previsto un doppio codice giallo e arancione dalle ore 8:00 di oggi domenica 11 marzo e fino alle ore 12:00 di lunedì 12 marzo per pioggia in vendita in Toscana. E’ questo Quanto emerso dalla sala operativa della protezione civile regionale in previsione dell’arrivo di una intensa perturbazione di origine Atlantica accompagnata da correnti niclosamide dai quadranti meridionali.