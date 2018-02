Metro a Roma, militare in servizio si spara nel bagno con la pistola d’ordinanza

Una tragedia quella avvenuta nella giornata di ieri a Roma dove un militare dell’esercito in servizio di controllo estrazione nell’ambito dell’operazione Strade sicure pare si sia suicidato con un colpo di pistola nel bagno. Nel momento in cui è stato soccorso il caporal maggiore del Reggimento bersaglieri di Cosenza avevo in mano la pistola. Si tratta di un giovane militare di 29 anni di Taranto il quale si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa proprio nel bagno della metro Barberini al centro di Roma. Ai suoi colleghi avrebbe detto che si allontanava soltanto un attimo per poter andare in bagno ma effettivamente non è più tornato e dopo qualche minuto i colleghi Hanno lanciato l’allarme.

Il Giovane militare era in servizio di controllo in stazione nell’ambito dell’operazione strade sicure e come già abbiamo detto nella mattinata di ieri si sarebbe suicidato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo per effettuare tutti i rilievi del caso e nelle ore successive sono anche arrivati i Carabinieri della compagnia centro che stanno indagando sulla vicenda. Nel corso della giornata, pare sia stata confermata la tesi iniziale secondo cui Il Bersagliere 29enne si sia sparato con la pistola d’ordinanza proprio nei bagni della metro Barberini ed è stata anche svelata la sua identità. Si chiamava Umberto D’Andria e aveva soltanto 29 anni era sposato ed aveva un figlio e molto probabilmente per questo motivo gli inquirenti hanno voluto attendere prima di dare il nome alla stampa in modo tale che la famiglia potesse essere avvisata prima dagli inquirenti.

I carabinieri pare abbiano acquisito le telecamere di servizio della stazione e le quali mostrano l’uomo che in fretta si rifugia nel bagno e che nel giro di qualche secondo si spara in testa rimanendo praticamente senza vita all’istante. I colleghi e i testimoni hanno riferito però che il giovane fino ad un attimo prima del suicidio, si mostrava piuttosto tranquillo e non era turbato in volto o nei comportamenti. A ritrovare il corpo senza vita del militare sarebbero stati altri due colleghi che non avrebbero udito il colpo ma non vedendolo più ritornare dal bagno, sono andati a cercarlo e lo hanno ritrovato Riverso per terra con in mano la pistola dell’equipaggiamento data in dotazione per il turno di servizio. Non sembra essere escluso che alla base del gesto ci possono essere motivi personali o familiari.

Si trovava a Roma da qualche settimana proprio per seguire l’operazione strade sicure e pare non avesse alcun tipo di problema al lavoro. Sembra fosse anche molto attaccato al suo bambino e lo si evince anche dal suo profilo Facebook dove ci sono tante foto in sua compagnia. Sempre su Facebook pare sia balzato agli occhi un messaggio scritto proprio dallo stesso militare nel quale si legge “Mi sta facendo crescere tantissimo, grazie a lui sono un papà, con tantissime responsabilità addosso che mi permettono di maturare giorni dopo giorno”, parlando del figlio.