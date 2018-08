Mette le lentine, parassita entra nel suo occhio e inizia a mangiarlo

La protagonista dell’incredibile storia che stiamo per raccontarvi è una diciannovenne britannica, la quale avrebbe messo le lentine ma un parassita purtroppo le è entrato nell’occhio ed avrebbe iniziato a mangiarlo. Skye Wheelela, la diciannovenne britannica è stata colpita da una gravissima malattia circa 5 anni fa. Avrebbe lasciato una goccia d’acqua tra l’occhio e la lente a contatto e da allora convive con quel parassita che le causa dolore costante, forte spossatezza e altri problemi aggiunti. “Potrebbe uccidermi da un momento all’altro”, ha riferito la donna, la diciannovenne di Camborne, in Cornovaglia dopo che un parassita trovato nell’acqua del rubinetto, è entrato nei suoi occhi ed avrebbe iniziato a mangiarlo. La giovane vive con il costante timore che l’insetto che sia entrato dentro l’occhio, possa farla diventare cieca o addirittura ucciderla.

I medici avrebbero spiegato alla giovane che il microorganismo si è infilato nella sua cornea, dopo che la giovane avesse lasciato una goccia d’acqua tra gli occhi e le lenti a contatto. Quando aveva appena 14 anni, le ha provocato un’infezione nota come cheratite da acanthamoeba, che successivamente si è evoluta in una sindrome da stanchezza cronica, nota come encefalomielite mialgica. “Nonostante anni di trattamento, ho ancora questo parassita nei miei occhi. Mi è stato detto che è dormiente. Va in questa fase per proteggersi, lo immagino arricciato come una pallina nel mio occhio” dice la giovane al The Sun.

“Non saremo mai in grado di dire se è morto oppure no, o quando si risveglierà, quindi devo vivere con la sensazione di non sapere mai cosa può succedermi” aggiunge La giovane che ha cominciato ad avere i primi sintomi dell’ encefalomielite mialgica, una condizione incurabile, un mese dopo aver terminato le cure per il problema agli occhi. La condizione neurologica causa un estremo esaurimento, dolore annebbiamento, capogiri e altri svariati sintomi. “Non è semplice stanchezza: vorrei davvero che ci fosse un nome per definirla bene. A volte non ho neanche l’energia per metterti in piedi” ammette. “Oggi il mio letto è il mio mondo, il mio letto è il mio sostegno, mi ha visto attraverso infiniti giorni di dolore, stanchezza e tumulto interiore. La mia vita è stata fatta a pezzi” dice ancora la giovane.

Un portavoce della ME Association che assiste le persone affette da questa patologia rara, ha dichiarato: “È una malattia invisibile: quando ci vedete, potremmo non sembrare sempre malati, ma quando i nostri sintomi divampano, gli effetti sono evidenti. Ci si può sentire come influenzati, il più piccolo sforzo può farci sentire a terra, i nostri corpi sono sempre doloranti, il sonno ristoratore ci sfugge, la luce e il rumore sono intollerabili, e la ‘nebbia al cervello’ causa confusione. Non esiste cura conosciuta e nessun trattamento efficace”.

Loading...