Meyer, grazie alla stampa 3D tolto il tumore senza toccare il cervello

Tra i molti impieghi della stampa 3D in ambito chirurgico, ce n’è uno molto importante: la possibilità di ridurre in modo decisivo l’invasività di un intervento per rimuovere una massa tumorale. È accaduto qualche giorno fa all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze quando un tumore benigno della base cranica, che aveva compromesso la funzionalità del nervo ottico di una ragazza di sedici anni, è stato rimosso senza che ci fosse la necessità di “toccare” il cervello della paziente. Grazie a un lavoro preparatorio su un modello realizzato con la stampa tridimensionale, il team di Neurochirurgia pediatrica, con il chirurgo Federico Mussa, è riuscito a individuare un percorso alternativo per il bisturi, che ha permesso loro di raggiungere la massa in modo molto meno invasivo rispetto a quanto avveniva in passato.

Per ottenere questo risultato è stato necessario un lungo e meticoloso lavoro di pianificazione, che, oltre ai neurochirurghi, diretti da Lorenzo Genitori, ha coinvolto alcuni degli ingegneri di T3DDY, il laboratorio congiunto istituito dal Meyer con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze: al lavoro, la professoressa Monica Carfagni, responsabile del laboratorio, Yary Volpe e Francesca Uccheddu.

Il primo passo, proprio grazie alle potenzialità della stampante, è consistito nella realizzazione di un modello a grandezza naturale del cranio della giovanissima paziente. Grazie alle immagini ottenute dalla risonanza magnetica e dalla tac, i neurochirurghi e gli ingegneri sono riusciti a riprodurre, all’interno di questo modello, la massa tumorale e il nervo ottico con la stessa forma e dimensione che questi avevano in realtà. Poi è stato effettuato un intervento simulato, che ha permesso di individuare il percorso più soft. Percorso che poi si è rivelato esatto nel momento in cui l’intervento è stato effettuato davvero, con successo.

Da tempo, ormai, la stampa 3D è entrata nella pratica clinica del Meyer, trovando numerosissimi ambiti di applicazione.

L’economia attuale ha tramutato il significato della tecnologia. Essa si è trasformata da semplice fattore produttivo a fattore competitivo critico. L’innovazione tecnologica è diventata il fulcro delle moderne strategie aziendali in grado di rivoluzionare interi settori. E’ questo il caso della stampante 3D. La stampante 3D è attualmente una delle più importanti innovazioni tecnologiche del mondo. La sua applicazione si rivolge a diversi settori: uso domestico, automobilistico, aeronautica, industria edile e molti altri, fino ad arrivare alla sanità. E proprio lo sfruttamento di questa tecnologia in campo medico potrebbe condurre a una nuova era. Se si pensa che le stampanti 3D esistono già da 30 anni, perché sono arrivate alle luci della ribalta solo ora? La risposta è semplice. Fino a poco tempo fa, esse risultavano inaccessibili, inefficienti, piuttosto lente e molto costose, richiedevano ingenti investimenti che avevano ritorni solamente nel lungo periodo. Oggi, invece, sembrano alla portata di chiunque. La presente tesi vuole illustrare come un’innovazione tecnologica quale la stampante 3D possa migliorare un intero settore, in particolare quello medico. Il Capitolo 1 vuole illustrare cosa è una stampante 3D e qual è il suo funzionamento; inoltre, la differenza che esiste tra questa e le precedenti tipologie di stampanti e le maggiori applicazioni sia lato business sia lato consumer. Segue poi la classificazione delle stampanti 3D. Infine, si propone una visione globale del mercato delle stampanti 3D. Nel Capitolo 2 ci si riferisce in particolar modo all’applicazione e allo sfruttamento della tecnologia 3D nella Sanità. Ci si sofferma sui vantaggi che la stampa 3D può apportare in campo medico, realtà già esistente e consolidata negli USA. Segue, dunque, un confronto tra l’Italia e gli Stati Uniti. Infine, si propone un’overview sulle normative vigenti nel nostro Paese e sulla gestione delle proprietà intellettuali. Il Capitolo 3 si concentra su un caso studio: si analizza l’operato e la ricerca svolti dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, con particolare riferimento alla Banca delle Cellule e del Tessuto Muscoloscheletrico (BTM) e all’attività del Dott. Nicola Fazio, senior researcher della struttura.

La definizione e il funzionamento La tecnologia della stampa 3D sta suscitando sempre maggior interesse. Non è di poco conto il proliferare di aziende costruttrici di stampanti 3D, cosi come l’apertura a nuovi segmenti di mercato da parte dei colossi già esistenti. Allora una domanda sorge spontanea: cosa è e come funziona una stampante 3D? La stampante 3D assomiglia fisicamente ad una comune stampante 2D, nonostante si distingua da questa per il funzionamento. Essa, infatti, utilizza un sistema di tecnica additiva, il quale consiste nel sovrapporre strato su strato i materiali selezionati come resine e gesso (Sega, A. 2014, Aprile 27. Come funziona una stampante 3D? Recepito da http://www.stampa3d-forum.it/come-funziona-stampante-3d/). In questo modo consente di creare oggetti tridimensionali. Il modello digitale di riferimento viene sviluppato solitamente attraverso il sistema CAD: acronimo di Computer Aided Design, “consiste nell’utilizzo del computer per la progettazione e il testing di un prodotto; questo strumento permette di realizzare immagini tridimensionali in movimento del prodotto o di un suo componente e di testare i prototipi nella realtà virtuale, offrendo ai progettisti la possibilità di modificare in tempo reale la configurazione del prodotto o del prototipo” (Izzo F., Schilling M.A., 2013, Gestione dell’innovazione, Milano: McGraw-Hill). Entrando più nello specifico del processo di stampa, risulta evidente che, senza una buona programmazione del modello digitale, non sarebbe possibile produrre alcun oggetto. Il modello digitale, infatti, serve per studiare la forma e l’aspetto di un determinato oggetto reale da riprodurre. Il disegno dell’oggetto è contenuto nel formato di stampa definito STL, ossia Linguaggio di Tassellazione della Superficie.

Dopo aver spiegato in breve di cosa si vuole parlare, è interessante citare le principali applicazioni della stampante 3D sia lato business, quindi da parte delle aziende, sia lato consumer. Dal lato business, la stampa 3D viene utilizzata nei processi produttivi. Si pensi, ad esempio, ad un’azienda che produce mobili. Come sappiamo un qualsiasi mobile è composto da più parti che vengono assemblate insieme. Consideriamo un semplice scaffale da ufficio: con una stampante 3D ad oggi non si riuscirebbe a creare l’intero oggetto, ma si potrebbe stampare la cerniera dello sportello. Si creerebbe in sostanza il prototipo di una componente del mobile su cui sarebbe possibile praticare tutte le prove di resistenza alla rottura e al deterioramento in maniera più rapida e probabilmente meno costosa (Magnaghi, G. 2014, Maggio. Tutte le voci della stampa 3D. Recepito da http://www.stampa3dbologna.it/download/office-automation-maggio2014.pdf). Un altro esempio di applicazione della stampa 3D lato business è l’automotive. Una collaborazione tra Stratasys e Lamborghini spa ha portato dei risultati soddisfacenti. Lamborghini spa possiede, infatti, la stampante Stratasys Fortus, con la quale è riuscita a produrre un prototipo completo in scala 1:6 del corpo e del telaio di un nuovo modello, riducendo il tempo necessario da quattro mesi con il tradizionale macchinario, a due mesi con la stampante 3D e con un costo di molto inferiore, da 40.000 a 3.000 dollari (http://www.stratasys.com/it/resources/casestudies/automotive/lamborghini).

Ancora la stampa 3D è utilizzata anche nel settore dei beni di consumo. Sempre Stratasys ha venduto ad Adidas Group il sistema Objet Connex500, con cui l’azienda di abbigliamento sportivo produce i prototipi per le verifiche interne. Per capire la portata innovativa della tecnologia 3D, se prima Adidas doveva impiegare 12 dipendenti per creare un prototipo, adesso ne sono sufficienti due, riducendo notevolmente l’impatto monetario e aumentando la velocità (http://www.stratasys.com/it/resources/casestudies/consumer-goods/adidas). Di nuovo Stratasys è stata protagonista nel settore dell’intrattenimento. L’azienda di animazione Artem Chipotle possiede la stampante 3D Dimension con cui, tra le altre applicazioni, ha prodotto, partendo da uno schizzo animato digitale e risparmiando in tempo e denaro, i modellini commissionati per la pubblicizzazione di un ristorante (http://www.stratasys.com/it/resources/case-studies/commercialproducts/artem-chipotle).