Mia figlia aveva paura di toccarmi, lo straziante racconto di una mamma sfregiata dal vicino

“Quando è venuta in ospedale continuava a guardarmi le mani, le braccia e la pelle, le ho detto: ‘Mi vuoi accarezzare il braccio? Ma lei non ci riusciva. Aveva paura di farmi male, le ci sono voluti giorni prima che si riavvicinasse”, è lo straziante racconto del primo incontro con la figlia di 9 anni da parte di una giovane madre britannica dopo la terribile aggressione di cui è stata vittima e che l’ha lasciata completamente sfigurata. L’assalto in casa nel novembre scorso quando Kirsten Ashby è stata assalita da un vicino che l’ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco mentre lei chiacchierava con la fidanzata di lui.

“Mi passavo le mani tra i capelli, cercando di spegnere il fuoco, poi ricordo di essermi inginocchiata. Non potevo correre fuori dalla porta per prendere l’acqua perché i due bambini erano lì. Non potevo correre dall’altra parte della stanza perché aveva versato alcol sul pavimento. Se fossi andata lì, l’intero appartamento si sarebbe incendiato” ha ricordato la vittima. Quell’attacco l’ha lasciata senza dita, senza orecchie e diversi strati della sua pelle e del viso si sono sciolti sfigurandola completamente. Anche se dopo giorni di coma si è ripresa, le ferite della ventisettenne erano così gravi che la sua faccia è diventata irriconoscibile a causa delle ustioni di terzo grado, il che, a suo dire, la faceva sentire un mostro mentre la gente la fissava. Lo stesso sguardo che ha intravisto nella prima visita della figlioletta di appena nove anni: la sua bambina era troppo spaventata per toccarla.

Dopo varie operazioni, la donna sta meglio ma dice che bambini e adulti non possono fare a meno di fissarla anche se ha imparato con coraggio a conviverci. Per quanto riguarda la figlia Maddison, alla fine è riuscita ad accettare il nuovo aspetto della mamma. “È stata davvero coraggiosa e dice che la sua mamma è il suo supereroe, ma ha avuto un effetto: ha ancora incubi notturni, li abbiamo tutti e penso che li avremo per sempre” ha concluso la donna.

