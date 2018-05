Michael Schumacher, dopo tanto tempo anche la figlia rompe il silenzio

Era il 2013 quando un terribile incidente coinvolse il pilota di fama mondiale Michael Schumacher. L’uomo riportò delle lesioni molto importanti e le sue condizioni apparvero subito molto serie. In questi lunghi cinque anni nessuno si è mai espresso sulle sue condizioni di salute. Soltanto ora, la figlia Gina Marie, sceglie di rilasciare un’intervista all’emittente tedesca Ndr rompendo finalmente il silenzio. I fan sono in trepidante attesa.

L’intervista

A decidere di rompere il silenzio è la figlia di Michael Schumacher, Gina Marie. La ragazza, ormai ventunenne, è campionessa mondiale in carica di Reining, la disciplina ippica che prevede l’imitazione dei leggendari cowboy alle prese con il bestiame. Gina Marie ha scelto di rilasciare le sue dichiarazioni all’emittente televisiva tedesca Ndr e andrà in onda giovedì 10 maggio. I fan sono in trepidante attesta perché sperano che nelle parole della giovane riescano a cogliere qualche notizia in più sulle reali condizioni di salute di papà Schumi.

In un’anteprima dell’intervista si sente che la ragazza racconta di quando si allenava con il papà sui Kart, esperienza che ha portato avanti con passione e costanza per un anno. Poi ha lasciato scegliere al cuore e il Reining l’ha avuta vinta. A trasmettere l’amore per questi animali a Gina Marie, è stata mamma Corrina che da circa vent’anni è un’allevatrice di cavalli. I colleghi della ragazza che la stimano molto, la descrivono come un’atleta molto seria e professionale, determinata, ma fuori dalla gara molto semplice e alla mano. Fino a questo momento, nessuno della famiglia aveva mai rilasciato interviste, né la moglie Corrina e nemmeno il figlio Mick di diciotto anni. In questi lunghi cinque anni da quel terribile giorno, Gina Marie, aveva pubblicato un solo post su Instagram in cui scriveva: “Nella vita la sola felicità è amare ed essere amati #keepfighting (continua a combattere)”. I follower hanno subito apprezzato questa notizia, seppur minima, coprendo il post con oltre 1.800.000 like.

Loading...

Poi di nuovo il silenzio, ma perché?

Anni di silenzio

L’incidente di Michael Schumacher è avvenuto nel 2013 sulle Alpi francesi, quando il pilota, ha avuto un terribile incidente sciistico. Le condizioni sono apparse subito molto gravi, ma la famiglia ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulle sue reali condizioni dicendo che “non è una questione pubblica”. Da allora si sa solo che il pilota quarantanovenne viene curato nella casa di famiglia vicino al Lago di Ginevra ed è sottoposto a costosissime cure. Sembra infatti che la sua famiglia, per far fronte alle continue spese mediche, abbia venduto diversi beni immobiliari. Dopo cinque anni possiamo solo ipotizzare che se Schumi si dovesse riprendere, i danni neurologici sarebbero quasi certi. Speriamo solo che la bella Gina Marie, che ha una spiccata somiglianza con il papà, riveli qualche notizia in più perché, in questo caso, non è fame di gossip ma dimostrazione di affetto a quanti credono ancora nella ripresa di un idolo.