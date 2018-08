MICHAEL SCHUMACHER VERRÀ TRASFERITO, ECCO DOVE

Il sette volte campione di F1, Michael Schumacher, verrà trasferito a Maiorca, dove si stabilirà con la sua famiglia. Lo rivela la rivista svizzera L’Illustré nell’edizione di oggi. Il trasferimento di Schumacher è confermato da Katia Rouarch, sindaca di Andratx, una piccola cittadina situata a Sud-Ovest di Maiorca dove la moglie dell’ex iridato, Corinne Schumacher, ha acquistato una lussuosa residenza, una villa circondata da un vasto terreno appartenuta all’imprenditore spagnolo e presidente del Real Madrid, Florentino Perez. “Posso ufficialmente confermare che Michael Schumacher verrà a stabilirsi nel nostro comune. Qui tutti si preparano ad accoglierlo” le parole della prima cittadina che ha aggiunto di non conoscere la data in cui il trasferimento avrà luogo. Del prossimo arrivo del tedesco informata anche la Polizia locale.

La famiglia Schumacher risiede dal 2002 a Gland, nel cantone svizzero di Vaud, dove il sindaco, Gérald Cretegny, sempre a L’Illustré ha detto di non essere a conoscenza di nulla. Secondo la rivista, che pubblica diverse foto e vedute aree, la proprietà – che Corinna avrebbe acquistato a inizio anno per circa 30 milioni di euro – si compone di una residenza principale di 3mila metri quadrati circondata da grandi giardini e due piscine, oltre a due unità separate che servirebbero per il personale e gli ospiti. “Il posto, circondato da solide mura, ha molti vantaggi: è situato su un promontorio, in un punto che diventa un piccolo strapiombo, rendendo la proprietà inaccessibile ad occhi indiscreti” sostiene la pubblicazione di Losanna, sottolineando che la scelta di Corinna sarebbe ricaduta su Maiorca perché in passato Schumacher era solito trascorrere le vacanze sull’isola spagnola, cosa che suo fratello Ralf continua a fare, vivendo per una buona parte dell’anno lì.

Schumacher, che sta affrontando il difficile recupero dall’incidente del dicembre 2013 sulle piste da sci delle Alpi francesi, sarebbe “abbastanza in forma” da affrontare il trasferimento. A conoscere le sue reali condizioni in pochissimi: oltre alla moglie Corinna e ai suoi due figli, Gina Maria e Mick Jr, solo altri pochi amici e vicini alla famiglia. Dopo le prime informazioni sul grave danno cerebrale, Corinna e la portavoce della famiglia Schumacher, Sabine Kehm, hanno mantenuto il massimo riserbo sulle condizioni dell’ex campione, ribadendo in più di un’occasione che le informazioni sulla sua salute non sono una questione pubblica.