Microplastica nelle bottiglie di acqua, è shock: allarme contaminzaione

Generalmente quando pensiamo all’acqua in bottiglia pensiamo che questa possa essere pura, limpida, controllata e sicuramente sicura. Purtroppo però non sembra essere proprio così visto l’allarme lanciato proprio nelle scorse ore secondo cui all’interno delle bottiglie di acqua ci sarebbero delle microplastiche. Queste pare siano davvero dappertutto persino nell’aria che respiriamo, ma a maggior ragione nelle bottiglie di plastica contenenti d’acqua. Ebbene sì, sembra che la microplastica contenuta nelle bottigliette d’acqua presenti in tutto il mondo potrebbe essere presente in concentrazioni superiori alla soglia di attenzione per la salute dell’uomo. E’ questo quanto segnalato dall’ Organizzazione Mondiale della sanità in seguito alla denuncia di Orb media che pare avesse commissionato una ricerca proprio sul tema alla State University di New York.

Da questa ricerca sono rimasti dei risultati piuttosto inquietanti, ovvero dallo studio è risultato che analizzando circa 259 bottiglie di 11 marchi di acqua minerale fra i più famosi del mondo, soltanto 17 campioni presentavano i valori nella media. In tutti gli altri sarebbero state ritrovate delle concentrazioni di microplastiche di almeno 31,6 particelle per litro con picchi fino a più di 10000 particelle. Dalla ricerca è emerso inoltre che questo genere di plastica rinvenuto più frequentemente nelle bottiglie non è proprio quello di tipo Pet, utilizzato Generalmente per produrre il corpo della bottiglia, ma il polipropilene che è invece impiegato per realizzare i tappi delle bottiglie. Nello specifico sarebbero state ritrovate microplastiche in quasi tutte le bottiglie di acqua appartenenti a famosi marchi di tutte come Danone, Nestlè e San Pellegrino. “Abbiamo trovato circa il doppio delle particelle di plastica nell’acqua in bottiglia” rispetto a un precedente studio effettuato sull’acqua di rubinetto, affermano gli scienziati.

Le analisi sono state effettuate su bottiglie acquistate negli Stati Uniti, Cina, Brasile, India, Indonesia, Messico, Libano, Kenya e Tailandia e fra i marchi si contano Aqua (Danone), Aquafina (PepsiCo), Bisleri (Bisleri International), Dasani (Coca-Cola), Epura (PepsiCo), Evian (Danone), Gerolsteiner (Gerolsteiner Brunnen), Minalba (Grupo Edson Queiroz), Nestlé Pure Life (Nestlé), San Pellegrino (Nestlé) e Wahaha (Hangzhou Wahaha Group). Per poter arrivare a questo risultato, gli scienziati pare abbiano utilizzato un colorante rosso del Nilo che tende ad aderire alla superficie della plastica ma non agli organismi naturali.

Una volta diffusa la notizia, diversi brand pare abbiano replicato spiegando di utilizzare tutti gli standard previsti e concessi. Nestlè ha affermato per esempio che il ”rosso Nilo” potrebbe generare “falsi positivi”. A parlare è stata anche Sherri Mason, la professoressa di chimica che ha condotto le analisi la quale avrebbe dichiarato alla BBC di avere trovato plastica di bottiglia in bottiglia. Con questo ovviamente non ha voluto puntare il dito contro i marchi in questione, ma ha voluto semplicemente mostrare come la plastica sia diventata ad oggi un materiale non così tanto sano e puro.

Un vero e proprio allarme è stato lanciato, nei giorni scorsi, dall’organizzazione non governativa ambientalista e pacifista fondata a Vancouver nel 1971 ovvero Greenpeace riguardo il tema legato all’inquinamento nei mari e precisamente l’inquinamento da plastica nei nostri mari, tema questo piuttosto discusso e dibattuto ormai da diverso tempo.

Il nuovo inquietante rapporto pubblicato da Greenpeace sullo stato di salute dei nostri mari intitolato appunto “La plastica nel piatto, dal pesce ai frutti di mare” pone l’attenzione su quelli che sono i risultati ottenuti dagli ultimi studi scientifici sugli impatti delle microplastiche sul mare e quindi anche su pesci, crostacei e molluschi. Nello specifico, nel mare, sarebbero sempre più presenti delle particelle definite “microplastiche” che vengono ingerite dai vari organismi e che quindi, successivamente, entrano a far parte della catena alimentare finendo anche sulle nostre tavole.

Nel report pubblicato da Greenpeace è possibile leggere “La presenza di frammenti di plastica negli oceani è un problema noto da tempo ma in crescita esponenziale. Una volta in mare, gli oggetti di plastica possono frammentarsi in pezzi molto più piccoli, e diventare microplastica. Un caso a parte sono le microsfere: minuscole sfere di plastica prodotte apposta per essere usate in numerosi prodotti domestici (cosmetici e altri prodotti per l’igiene personale)”. La presenza di plastica in mare è talmente diffusa che non è neppure possibile effettuare una stima sicura di questa particolare forma di inquinamento e, a tal proposito è possibile leggere nel rapporto “Alcuni modelli teorici ne stimano la quantità totale tra cinquemila e cinquantamila miliardi di frammenti (praticamente è impossibile ottenere stime precise) equivalenti in peso a più di 260 mila tonnellate, senza contare i rifiuti di plastica presenti sulle spiagge o sui fondali”. E proprio per tale motivo l’organizzazione in questione ha chiesto al Parlamento di adottare “al più presto il bando alla produzione e uso di microsfere di plastica nel nostro Paese” sottolineando poi “Su iniziativa dell’associazione Marevivo è stata infatti già presentata una proposta di legge. Si tratta di una misura precauzionale, al vaglio in numerosi Paesi, necessaria per fermare al più presto il consumo umano di questi materiali”.

Greenpeace, nel rapporto in questione, ha anche precisato che l’ingestione di queste particelle definite microplastiche, il cui diametro o lunghezza è inferiore a 5 mm, da parte di organismi marini è molto documentata sottolineando che sono almeno 170 gli organismi marini , tra vertebrati e invertebrati, che ingeriscono tali frammenti. Greenpeace ha poi parlato di quelli che sono gli effetti che, l’ingestione di cibo contaminato può avere sull’organismo, precisando che attualmente gli studi su tale questione sono ancora agli inizi ma, precisa Greenpeace, “Anche se al momento è difficile definire i possibili rischi per la salute umana, sono stati identificati una serie di problemi (ancora oggetto d’indagine) che potrebbero derivare dall’ingestione di microplastiche tramite prodotti ittici contaminati”.

“Sempre più plastica – denuncia Greenpeace – viene ingerita dagli organismi marini e può risalire la catena alimentare fino ad arrivare nei nostri piatti”.

“La presenza di frammenti di plastica negli oceani è un problema noto da tempo ma in crescita esponenziale – spiega l’associazione – Una volta in mare, gli oggetti di plastica possono frammentarsi in pezzi molto più piccoli, e diventare microplastica. Un caso a parte sono le microsfere: minuscole sfere di plastica prodotte apposta per essere usate in numerosi prodotti domestici (cosmetici e altri prodotti per l’igiene personale)”.

Il rapporto “offre indicazioni allarmanti sugli impatti delle microplastiche su vari organismi marini, tra cui diverse specie di pesci e molluschi comunemente presenti nei nostri piatti, anche se gli effetti sulla salute umana sono ancora troppo poco studiati”. Anche per questo, Greenpeace Italia chiede al Parlamento di adottare al più presto il bando alla produzione e all’uso di microsfere di plastica nel nostro Paese: su iniziativa dell’associazione Marevivo è stata già presentata una proposta di legge.

“Una mole crescente di prove scientifiche – spiega Giorgia Monti, responsabile Campagna Mare di Greenpeace Italia – mostra che le microplastiche possono generare gravi conseguenze sugli organismi marini e finire nei nostri piatti. Un bando alla produzione di microsfere è, per il governo e il Parlamento, la via più semplice per dimostrare attenzione agli effetti dell’inquinamento del mare e ai relativi rischi per la salute umana anche se è solo un primo passo per affrontare il gravissimo problema della plastica nei nostri oceani”.

“Arrivate al mare – spiega Greenpeace – le microplastiche possono sia assorbire che cederesostanze tossiche ed è dimostrato che vengono ingerite da numerosi organismi: pesci, crostacei, molluschi. Purtroppo, non ci sono ancora ricerche sufficienti a definire con certezza gli impatti sulla salute umana ma i dati disponibili confermano la necessità di applicare con urgenza il principio di precauzione, vietando la produzione di microsfere e definendo regole stringenti per ridurre in generale l’utilizzo di plastica”.

I materiali che chiamiamo “plastica” sono stati sviluppati negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso e la produzione di massa ha avuto inizio negli anni Cinquanta. Da allora, la diffusione e l’uso delle diverse materie plastiche sono in continuo aumento e le proiezioni suggeriscono che tale tendenza continuerà. Nel 2015 la produzione mondiale di materiali di plastica è stata pari a 269 milioni di tonnellate, con la Cina come primo produttore al mondo (27,8 per cento), seguita dall’Europa (18,5 per cento) e dai Paesi del Nord America (NAFTA) (8,5 per cento). Nello stesso anno, in Europa la domanda ha raggiunto i 49 milioni di tonnellate, la maggior parte delle quali (39,9 per cento) per la produzione di imballaggi (Plastics Europe, 2016). Questo materiale leggero, resistente, conveniente e versatile ha degli svantaggi che non erano stati previsti.

Ad esempio, molti oggetti di plastica sono monouso e ciò comporta la produzione di una montagna di rifiuti. La plastica scartata può finire nelle discariche, può essere incenerita o riciclata, ma una parte finisce nei corsi d’acqua e in mare attraverso la rete fognaria, gli scarichi, durante il trasporto verso le discariche, o tramite la fuoriuscita accidentale dalle navi e dagli impianti di trattamento delle acque reflue. O, semplicemente, la plastica viene intenzionalmente gettata in mare (Derraik, 2002). La conseguenza è che i rifiuti di plastica sono diffusi in tutti i mari del mondo, galleggiano in superficie, sono presenti nella colonna d’acqua e sono sepolti anche nei sedimenti marini (GESAMP, 2015). La presenza di rifiuti di plastica nei nostri oceani è dovuta non solo all’aumento dell’utilizzo dei materiali plastici, ma anche all’inadeguata gestione dei rifiuti.

A livello globale, i materiali di plastica rappresentano il 60-80 per cento di tutti i rifiuti marini (Derraik, 2002) e, come risulta da alcune indagini, è di plastica addirittura il 90 per cento dei rifiuti presenti in spiaggia (Pasternak et al., 2017). Non esiste un dato numerico definitivo sulla grande quantità di plastica presente negli oceani del mondo, ma un modello teorico quantitativo stima che ci siano 5.250 miliardi di pezzi di rifiuti di plastica del peso di 268.940 tonnellate che galleggiano in mare, escludendo quelli presenti sui fondali o sulle spiagge (Eriksen et al., 2014). Studi più recenti hanno stimato quantitativi più alti, arrivando a più di 50 mila miliardi di pezzi di plastica (van Sebille et al., 2015), anche se di fatto è impossibile verificare con esattezza qualsiasi stima. Uno dei motivi principali della diffusione dei rifiuti negli oceani è la cattiva gestione dei rifiuti di origine antropica, che vengono deliberatamente scaricati o smaltiti in modo irresponsabile: un problema esteso e globale. Jambeck et al. (2015) hanno stimato che, nel 2010, sono finite nell’oceano tra 4,8 e 12,7 milioni di tonnellate di plastica provenienti da 192 Paesi costieri in tutto il mondo.

Lo studio ipotizza che se le strategie di gestione dei rifiuti dovessero rimanere invariate, la quantità di plastica che entrerà negli oceani aumenterà di dieci volte entro il 2025. Negli ultimi due decenni, le ricerche, i rapporti ambientali e le campagne di monitoraggio hanno evidenziato l’impatto dei frammenti di plastica sugli animali marini. Gli esempi degli effetti delle macroplastiche – oggetti delle dimensioni superiori ai 25 millimetri di lunghezza o larghezza, chiaramente visibili a occhio nudo, come sacchetti di plastica, reti da pesca e bottiglie – sugli animali marini sono numerosi. Soffocamento, strozzamento, intrappolamento e malnutrizione possono coinvolgere mammiferi, rettili e uccelli marini fino a organismi sessili come i coralli. Anche le microplastiche hanno un impatto negativo sulla vita marina. Queste particelle di plastica di diametro o lunghezza inferiore ai 5 millimetri, possono essere ingerite da un maggior numero di organismi rispetto alle macroplastiche.

Le microplastiche possono anche assorbire e successivamente rilasciare contaminanti tossici ambientali, oppure rilasciare sostanze chimiche usate durante il processo produttivo. Le microplastiche possono essere sfere, frammenti o filamenti e sono sia primarie, ovvero prodotte in piccole dimensioni, sia secondarie ovvero derivanti dalla degradazione di oggetti di plastica più grandi, dovuta all’esposizione ad elementi quali vento, il moto ondoso e la luce ultravioletta. Quanta più plastica viene gettata via, quanti più rifiuti entrano nei sistemi idrici: poiché i pezzi grandi di plastica si degradano in pezzi ancora più piccoli, ogni pezzo di macroplastica che galleggia in mare può dare origine a centinaia, se non migliaia di pezzi di microplastica. Il Mar Mediterraneo è un bacino semi chiuso con una superficie di 2,6 milioni di chilometri quadrati, collegato all’Oceano Atlantico attraverso lo Stretto di Gibilterra. L’acqua nel bacino ha un tempo di permanenza di circa 100 anni (Ramirez-Llodra et al., 2013; Cózar et al., 2015; Tubau et al., 2015).

Il Mar Mediterraneo è riconosciuto per la sua ricca biodiversità e ospita circa il 7,5 per cento delle specie marine conosciute (Ramirez-Llodra et al., 2013). Le zone costiere della regione sono densamente popolate (427 milioni di abitanti, circa il 7 per cento della popolazione mondiale) e durante i mesi estivi attirano un gran numero di turisti (il 25 per cento del turismo annuale internazionale). Il Mediterraneo ha un notevole traffico marittimo commerciale e ricreativo: il 30 per cento del traffico marittimo globale passa attraverso questo mare (UNEP / MAP, 2011; Eurostat, 2017). Tutti questi fattori hanno portato nel Mediterraneo l’accumulo di rifiuti di origine antropica come la plastica, il vetro, il legno e la gomma, e rifiuti si rinvengono nella colonna d’acqua, sulle spiagge e sui fondali marini. La topografia della regione e l’estensione delle attività antropiche contribuiscono a un notevole inquinamento da plastica e da altri tipi di rifiuti prodotti prodotti dall’uomo. Il flusso d’acqua tra il Mediterraneo e l’Oceano Atlantico è limitato, determinando l’accumulo di rifiuti galleggianti nel bacino mediterraneo. Il presente rapporto presenta una selezione dei dati disponibili sulla presenza e gli impatti dei rifiuti di plastica presenti nel Mediterraneo, pubblicati negli ultimi dieci anni.

Il Mar Mediterraneo è una delle regioni marittime più studiate al mondo, ma i dati relativi ai rifiuti marini sono ancora incompleti ed è per questo che le stime relative al volume o alla quantità di rifiuti di plastica differiscono ampiamente fra loro. La disparità sui quantitativi di plastica stimati è dovuta ai diversi modello di calcolo. Per questa ragione le stime, in particolare le cifre più elevate, dovrebbero essere trattate con cautela. Eriksen et al. (2014) stimano che la massa di rifiuti di plastica di superficie nel Mar Mediterraneo sia pari a 23.150 tonnellate. Van Sebille et al. (2015) calcolano il volume di microplastica presente nel Mediterraneo variabile tra 4,8 e 30,3 mila tonnellate. Le cifre stimate da Eriksen et al. (2014) e Van Sebille et al. (2015) contrastano con quelle di Cózar et al. (2015), i quali stimano che nella regione galleggino in superficie da 756 a 2.969 tonnellate di plastica. Nonostante la differenza delle stime sopra descritte, il Mar Mediterraneo può essere considerato come una zona di accumulo di rifiuti galleggianti di plastica. I monitoraggi suggeriscono che la densità media di plastica presente nel bacino del Mediterraneo è di 1 – 4 pezzi per metro quadrato, paragonabile all’accumulo di rifiuti plastici dei cinque vortici subtropicali (Cózar et al., 2015), come ad esempio la zona di accumulo nell’Oceano Pacifico.

Van Sebille et al. (2015) hanno fatto una stima della quantità e della distribuzione delle piccole particelle di plastica galleggianti negli oceani di tutto il mondo. Nel rapporto spiegano che hanno utilizzato il più ampio set di dati rilevati sino ad oggi, e hanno confrontato tre diversi modelli di circolazione oceanica. Utilizzando i tre modelli, hanno calcolato che la stima della massa globale di microplastica marina galleggiante varia sostanzialmente da 93 mila a 236 mila tonnellate e la massa stimata di microplastica nel Mar Mediterraneo varia da 4.800 a 30.300 tonnellate. Aggiungono che i tre modelli prevedono che tra il 21 per cento e il 54 per cento circa di tutte le particelle di microplastica globalmente presenti (pari a 5-10 per cento della massa globale) si trova nel bacino del Mediterraneo.

I rifiuti nel Mar Mediterraneo hanno impatti diffusi come quelli sulla biodiversità marina, sui servizi ecosistemici, e beni sociali, paesaggistici ed economici. Le plastiche sono state rinvenute nei sedimenti del Mar Mediterraneo (Blaškovic et al., 2017), sui fondali marini rocciosi (Melli et al., 2017), sulle spiagge (Pasternak et al., 2017) e nella colonna d’acqua (Suaria et al., 2016). Vengono inoltre ingerite dagli organismi marini (Casale et al., 2016; Alomar & Deudero, 2017) e intrappolate dai coralli di profondità (Orejas et al., 2009). Le analisi delle tendenze temporali (trend) indicano che l’abbondanza di plastica nel Mediterraneo sta aumentando. Ruiz-Orejón et al. (2016) riferiscono che nei campionamenti con reti da traino condotti nel 2011 e nel 2013, la plastica rappresenta il 96,87 per cento di tutti i detriti galleggianti nel Mar Mediterraneo. Gli autori notano che questa percentuale è superiore alle stime precedenti e suggeriscono che l’abbondanza di microplastica presente nella regione è in aumento. I rifiuti non sono distribuiti uniformemente nel Mar Mediterraneo. Essi tendono ad accumularsi in prossimità delle coste, in particolare nelle aree urbanizzate, lungo le rotte di navigazione commerciale o da diporto e nei canyon sottomarini (Pham et al., 2014; Ruiz-Orejón et al., 2016).

DALLA SPIAGGIA AL FONDALE MARINO: RISULTATI DELLE INDAGINI Le indagini utilizzano diverse metodologie per cercare di quantificare i rifiuti marini sui fondali del Mediterraneo, sulle acque superficiali e sulle spiagge. I campioni di acqua di superficie vengono raccolti in genere utilizzando una rete trainata a poppa o sul lato di una nave; sulle spiagge i rifiuti vengono raccolti a mano, mentre la plastica dei fondali è raccolta dalle reti a strascico e le zone di accumulo sono poi monitorate con l’uso di robot filogudati sottomarini (R.O.V.). Plastica sulle spiagge: Diversi gruppi di ricerca hanno effettuato indagini sui rifiuti presenti sulle spiagge. Oltre ad influire sulla flora e la fauna, i rifiuti abbandonati sulle spiagge dissuadono i turisti e possono quindi avere un impatto negativo sul reddito generato dall’industria turistica. I dati pubblicati riguardanti la presenza di rifiuti sulle spiagge indicano che in generale si tratta perlopiù di rifiuti di plastica, anche se i valori percentuali differiscono. All’estremità superiore della scala dei valori, fino al 90 per cento dei rifiuti raccolti sulle spiagge israeliane (Pasternak et al., 2017) e l’81,1 per cento di quelli raccolti sulle spiagge dell’Italia orientale (Munari et al., 2016), erano plastica. Altre indagini hanno rilevato una percentuale leggermente più bassa, il 64 per cento in Slovenia (Laglbauer et al., 2014), il 43 per cento nel 2006 e il 51 per cento nel 2007 sulle spiagge greche (Kordella et al., 2013). Fra i rifiuti di plastica rinvenuti sulla spiaggia, i filtri delle sigarette sono quelli più numerosi (Laglbauer et al., 2014; Munari et al., 2016). Secondo gli studi effettuati sulle spiagge in Europa, altre tipologie di rifiuto comune comprendono frammenti di plastica, bicchieri e tappi di plastica, polistirene, sacchetti di plastica, filamenti plastici, buste e involucri, bastoncini cotonati, vetro, pezzi di ceramica e bottiglie (EEA, 2015). Plastica nelle acque superficiali: Si ritiene che nel Mediterraneo vi sia una quantità particolarmente elevata di microplastica galleggiante. Cózar et al. (2015) hanno rilevato che l’83 per cento dei pezzi di plastica presenti nei campioni raccolti nel Mar Mediterraneo era costituito da microplastiche. Suaria & Aliani (2014) hanno effettuato indagini visive su 167 transetti fatti nel Mediterraneo centrale e occidentale per valutare i rifiuti galleggianti. Di quelli avvistati, il 78 per cento era di origine antropica (82 per cento plastica, 13,6 per cento polistirolo e 4,4 per cento era costituito da altri oggetti sintetici).