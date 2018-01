I miei soldi spariti nel nulla, ecco come: altre truffe da evitare

Di nuovo un malcapitato della truffa dell’iban, a farne le spese un concessionario di macchine nella zona di Viterbo ad Andrea. Lo spiacevole inconveniente accaduto ad Andrea, purtroppo, è una delle numerose truffe più frequenti su questo tipologia di frode.

La vicenda è surreale. “I miei quasi 13mila euro sono come spariti, volatilizzati. Per oltre un mese non si sapeva dove fossero finiti”, racconta all’AdnKronos Andrea, titolare di una concessionaria nel viterbese.

E’ rimasto vittima di una truffa, quella dell’Iban, ma per fortuna la sua è una storia a lieto fine. “Ormai ho anche un secondo lavoro, ‘quello dell’investigatore’, oltre a quello di sempre: compro e vendo auto” scherza, raccontando all’AdnKronos l’incredibile storia in cui si è trovato invischiato. “Quel pomeriggio me lo ricordo bene. Mi è arrivata la mail di una signora con cui stavo trattando, che mi dava il benestare per il pagamento, chiedendomi di saldare subito la cifra pattuita per acquistare l’auto full-optional – spiega -. Ero contento. Sono andato subito in banca allo sportello per fare un bonifico urgente“.

Aveva fretta di concludere l’affare il prima possibile. Sembrava tutto fatto ma, si legge sulla denuncia alla Polizia Postale, “non avendo ricevuto l’accredito” il giorno dopo la signora l’ha chiamato. “Che è successo? Mi ha chiesto e lì sono caduto dalle nuvole” dice Andrea. L’Iban non era quello della concessionaria, che vendeva la vettura, ma di un conto intestato a una banca online di Milano. Se Iban e beneficiario non coincidono, spiega Andrea, ormai diventato un esperto, “è il primo ad avere la meglio e i soldi vengono versati”. “In pratica erano entrati nella mia posta e mi avevano cambiato non uno, ma tutti gli Iban dei miei fornitori. Possiamo anche dire che mi è andata bene, tra virgolette, perché ho fatto solo un bonifico e, poi, me ne sono accorto. Per lavoro ne faccio molti di più, ogni giorno”.

Dopo un mese, Andrea ci scrive su WhatsApp, perché “ci sono grosse novità”. “Mi hanno stornato la cifra, incredibile”, racconta dall’altro capo del telefono con sollievo. “Mi hanno ridato i soldi, ma quelli di altri malcapitati, mi hanno spiegato dalla Polizia Postale – continua Andrea – sono stati prelevati dal ‘money mule’, un prestanome, pagato per ritirarli e portarli via, all’estero. Parliamone, è giusto che si sappia, se per esempio io avessi telefonato alla signora, prima di fare il bonifico, avrei scoperto la truffa. Se non lo sai ti fidi”.

E’ una delle tante trappole del web. “Le wi-fi sono uno dei punti deboli del nostro vivere quotidiano, ti possono offrire uno spunto di connessione con il nome simile alla tua, a quella del tuo ufficio – dice all’AdnKronos Umberto Rapetto, già generale della Guardia di Finanza e comandante del Nucleo Speciale Frodi Telematiche -. Ti agganci, dopo aver tentato, e loro ti rubano le credenziali e le informazioni, che mi servono per entrare nella posta e bloccare il messaggio. L’email non parte e lo mando io in un secondo momento con tutte le modifiche del caso”. “Si sta andando verso un mondo, dove l’impiegato allo sportello degli istituti di credito non ci sarà più. Uno entra in banca e trova queste macchinette tipo ‘lavatrici a gettoni’ con cui si fa tutto. Con la smaterializzazione andremo incontro a un futuro in cui questo genere di truffe saranno all’ordine del giorno”.

Frodi on line… nuove truffe in agguato!!! Riteniamo che solo conoscendo le varie tipologie di truffa ci si possa difendere, e per tale motivo, desideriamo informarti sulle più nuove e le più diffuse modalità adottate dagli hacker informatici. Una nuova truffa in agguato: Man in the Browser! Ad affiancare il phishing, il pharming e il crimeware una nuova truffa! In sintesi un nuovo trojan (un piccolo software denominato Karber), durante la normale attività di navigazione attraverso siti non sicuri, si inserisce sui computer degli utenti e si attiva nel momento in cui l’utente effettua un bonifico bancario online o un’altra operazione di pagamento dal proprio conto. Karber cambia l’importo ed il beneficiario dell’operazione.

Non temere … anche da questa truffa ci si può difendere, osservando poche e semplici regole: · installa software di protezione per PC (antivirus, antispyware, ecc.); · mantieni aggiornati tali software (antivirus e antispyware) ed esegui controlli periodici per identificare possibili file infetti, rimuovendoli; · verifica al termine di ogni operazione che i dati visualizzati ex-post coincidano con quanto disposto (codice IBAN del beneficiario e importo). Ricordiamo di seguito i più famosi e ormai conosciuti Phishing, Pharming e Crimeware. Il PHISHING è un tipo di frode ideato allo scopo di rubare importanti dati personali dell’utente, ad esempio numeri di carta di credito, username e password per l’accesso ai sistemi di pagamento on line, coordinate bancarie e così via. Gli autori delle frodi sono in grado di inviare milioni di messaggi fraudolenti ad indirizzi di posta elettronica casuali ricavati dalla “rete” . Tali messaggi in apparenza sembrano provenire da siti web sicuri, come la tua banca o la società di emissione della carta di credito, ma in realtà sono sofisticate imitazioni che hanno il solo scopo di carpire dati personali per un successivo utilizzo illecito. Spesso tali e-mail: · non sono personalizzate e contengono un messaggio generico di informazioni personali per motivi non ben specificati (es. scadenza, smarrimento, problemi tecnici, aggiornamento archivi, ecc.); · fanno uso di toni ‘intimidatori’, ad esempio minacciando la sospensione dell’account in caso di mancata risposta da parte dell’utente. Ciò che sorprende e che talvolta convince i malcapitati è l’elevato livello di contraffazione dei marchi inseriti nel corpo della mail.

Il PHARMING è un tipo di frode ancora più occulta ed ingannevole. L’hacker in questo caso realizza pagine web identiche a quelle di siti già esistenti in modo che l’utente sia convinto di trovarsi nel sito ufficiale del fornitore di servizi a cui si è collegato. Quando l’utente inserisce le credenziali di accesso, queste vengono carpite per successivi usi fraudolenti. La sostituzione della pagina autentica con quella falsa avviene attraverso il cambio dell’indirizzo di collegamento effettuato da un virus presente sul PC attraverso il quale ci si è connessi ad internet. In questo caso a tradire i malfattori sono proprio gli indirizzi di connessione spesso strani e chiaramente non riferiti al servizio che si sta usando, accompagnati talvolta da difformità nella grafica e nei testi originali.

Il CRIMEWARE, termine ottenuto dalla fusione delle parole crime (crimine) e software, definisce una modalità di furto di identità elettronica legata alla contaminazione delle postazioni degli utenti di home banking con specifiche tipologie di virus informatici che infettano il PC nel corso della navigazione su siti “strani” od effettuando il download di file da siti non certificati. Tali tipologie di virus (spesso denominate spyware o trojan) possono reperire autonomamente alcune informazioni disponibili sui PC infetti o catturare codici durante la digitazione, trasmettendoli al truffatore. Per ridurre notevolmente i rischi di frode informatica basta seguire poche e semplici regole che riepiloghiamo di seguito: · installare ed aggiornare un software di protezione (antivirus, antispyware, ecc,); · mantenere aggiornato un apposito programma di protezione del proprio PC (antivirus e antispyware) ed effettuare controlli periodici per identificare possibili file infetti e rimuoverli; · tenere costantemente aggiornati il sistema operativo e gli applicativi del proprio PC, mediante l’installazione delle cosiddette patch (‘toppe’ di protezione). Scaricare solo gli aggiornamenti ufficiali, disponibili sui siti delle aziende produttrici; · verificare l’autenticità della connessione con la propria banca, mediante il controllo accurato del nome del sito nella barra di navigazione. Ove presente, opportuno cliccare due volte sull’icona del lucchetto (o della chiave) presente in basso a destra nella finestra di navigazione e verificare la correttezza dei dati che vengono visualizzati; · notare eventuali modifiche improvvise delle impostazioni di sistema o un peggioramento delle prestazioni generali (es. rallentamento, apertura di finestre non richieste, ecc.). Tali cambiamenti possono essere indici di sospetta infezione; E’ importante inoltre: · non rispondere mai alle e-mail che contengono richieste ‘sospette’; · non abboccare alla richiesta di cliccare su fantomatici link per accedere a siti web bancari; · segnalare eventuali mail sospette che fanno espresso riferimento al nostro istituto all’indirizzo canali.innovativi@bcp.it; · controllare periodicamente la movimentazione del proprio conto corrente e delle carte di credito e segnalare tempestivamente eventuali anomalie;

diffidare di qualsiasi messaggio (proveniente da posta elettronica, siti web, contatti di instant messaging, chat o peerto-peer) rivolga l’invito a scaricare programmi o documenti di cui si ignora la provenienza; · prestare attenzione se si riscontrano anomalie rispetto alle consuete modalità con cui viene richiesto l’inserimento dei dati personali sul sito di home banking; · variare spesso la password di accesso e la dispositiva e farlo immediatamente anche se si ha solo un fugace dubbio circa un tentativo di truffa. Se si pensa di aver già risposto ad una e-mail sospetta fornendo dei dati riservati oppure si è visitato un link riportato nella stessa, occorre segnalarlo immediatamente alla propria filiale e alle forze dell’ordine. L’uso dell’O.T.P. (One Time Password). riduce di molto il rischio di truffe on line in quanto la password eventualmente “consegnata” al malfattore ha una durata massima di 60 secondi!!! E’ bene ricordare una cosa di fondamentale importanza: nessun istituto bancario chiederà mai dati e codici personali via e-mail o sul sito. E’ sempre una truffa!! Infine … Da vittime a complici Talvolta il percorso completo della frode non si ferma all’acquisizione illegale dei dati personali dei Clienti; itruffatori infatti spesso ricorrono alla collaborazione inconsapevole degli stessi. Mediante la pubblicazione di falsi annunci di lavoro, che richiedono la sola disponibilità di un conto corrente di appoggio e di un po’ di tempo, vengono reclutati complici involontari, il cui compito di fare da tramite e trasferire il denaro all’estero attraverso società di money transfer. Nel caso in cui il Cliente accetti, nonostante una comprovabile buona fede, diventa responsabile di un’azione di riciclaggio di denaro e come tale perseguibile penalmente. Per evitare di cadere nella trappola, occorre non accettare mai facili guadagni in cambio della disponibilità del proprio conto corrente per operazioni di trasferimento di denaro di cui si ignora la provenienza!

Occhio alle truffe

Le truffe agli anziani sono un reato particolarmente odioso perché colpiscono gli elementi più deboli della nostra comunità. Per questo è importante per noi anziani essere consapevoli dei rischi derivanti da questo tipo di reati. È però altrettanto importante fare ogni sforzo per non isolarci e partecipare alla vita della nostra comunità. Solo così la comunità sarà in grado di proteggerci e ci insegnerà a proteggerci da truffe e raggiri. Truffe e furti: due metodi per un solo scopo Ladri e truffatori hanno uno scopo in comune: sottrarci i nostri beni. Se il ladro entra nella nostra casa forzando porte e finestre o sfruttando le nostre disattenzioni, il truffatore lo fa con l’inganno. Capire quali sono le dinamiche con le quali il truffatore carpisce la nostra fiducia è la migliore forma di prevenzione.

Che faccia hanno i truffatori? Purtroppo i truffatori non hanno la faccia da tagliagole. Altrimenti sarebbe facile riconoscerli! Al contrario, si presentano sempre come persone distinte, in genere sono eleganti o vestono divise da lavoro, e hanno sempre toni gentili ma decisi. Ma non facciamoci ingannare: sono persone prive di scrupoli. Spesso agiscono in coppia e ci appaiono come persone normali e credibili per non farci sospettare di nulla. Non è raro cadere nelle loro trappole perché temiamo di essere maleducati di fronte a tanta gentilezza. Ricordiamoci però che è sempre meglio essere un po’ scortesi che essere truffati! Il truffatore è sempre uno sconosciuto che vuol farci credere di essere qualcun altro di cui ci si può fidare. Come scelgono le loro vittime I truffatori sono persone scaltre, intelligenti e scelgono con cura le loro vittime. Per evitare di essere selezionati come potenziali vittime non ostentiamo mai in pubblico le nostre disponibilità finanziarie, non raccontiamo in giro che viviamo da soli e non forniamo mai informazioni relative al nostro ambiente familiare e alla nostra vita privata. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate dai truffatori per rendere più “credibili” le loro storie.

Se li riconosci, li eviti Diffidiamo di coloro che dicono di poter risolvere i nostri problemi affettivi, d’affari o di salute, o magari farci vincere al Superenalotto, dietro compenso di denaro. Si tratta sicuramente di una truffa! I truffatori inventano sempre nuove tattiche per carpire la nostra buona fede. È inutile fare un elenco dei metodi e delle storie che i truffatori inventano continuamente (sarebbe un elenco destinato a crescere giorno per giorno). Dobbiamo invece imparare a riconoscerli per quello che i loro metodi e le loro storie hanno come scopo comune: trarci in inganno per guadagnarsi la nostra fiducia ed entrare nelle nostre case per derubarci, o farsi consegnare dei valori se la truffa avviene per strada. Il truffatore è generalmente amichevole e largo di complimenti. In questo modo cerca di abbassare le nostre difese per guadagnarsi la nostra complicità. Per ingannarci a volte dice di parlare a nome di qualcuno che conosciamo o di una persona di cui riconosciamo l’autorevolezza (il sindaco, il prete, il comune, i carabinieri, un particolare ente, ecc.). Altre volte fa leva sui nostri sensi di colpa (per pagamenti che ci siamo dimenticati di effettuare, o per presunti nostri familiare in difficolta che necessitano urgentemente del nostro aiuto finanziario, ecc.). Perciò, non consegniamo mai denaro a sconosciuti né prendiamo in consegna alcunché, anche se ci dicono che è da parte di una persona che conosciamo o di un Ente.

Meglio smemorati che truffati A volte il truffatore cerca di sfruttare la fragilità dei nostri ricordi, soprattutto se siamo in età avanzata, ingenerando in noi la vergogna di non ricordare, forzando le nostre fragili difese e spingendoci ad avere fiducia in lui. Spesso è difficile capire immediatamente di essere caduti in trappola perché il gioco lo conduce il truffatore. Ma se abbiamo il minimo sospetto di essere caduti nella sua rete, alle insistenze del truffatore che cerca di instillarci ricordi non nostri, non confermiamo né smentiamo la storiella che ci sta raccontando, oppure rispondiamo con un deciso “non ricordo”, aggiungendo che sta arrivando qualcuno che conosciamo a cui potrà chiedere. Nel frattempo, se siamo all’aperto, muoviamoci verso un posto frequentato e chiamiamo qualche persona conosciuta per farci aiutare. Se invece siamo in casa, invitiamo l’estraneo ad uscire immediatamente, anche alzando la voce se necessario.

Non facciamoci mettere fretta Sia che ci vogliano truffare in strada o in casa, magari tentando di farci firmare contratti di cui non capiamo i termini, i truffatori hanno bisogno di farlo rapidamente facendoci prendere decisioni affrettate. Una buona strategia di prevenzione è quella di non farci mai mettere fretta, non cedendo alle loro pressioni e informando immediatamente un parente, un vicino o un conoscente di quello che ci sta succedendo. Il truffatore punta su persone sole e sa di avere poco tempo a disposizione. Se non abbocchiamo subito, il truffatore si allontanerà per non correre il rischio di essere scoperto.

“Una firmetta qua, per favore” Non firmiamo mai niente, né a casa né in strada, se non siamo sicuri al 100% di quello che stiamo firmando. Prima di firmare, consultiamoci sempre con persone esperte di cui abbiamo la massima fiducia. Se abbiamo già firmato, pretendiamo sempre una copia del documento e mostriamolo prima possibile a qualche esperto di cui ci fidiamo. Ricordiamoci che ogni contratto deve contenere le clausole per il diritto di recesso, in modo che possa essere annullato se siamo convinti di aver firmato sotto pressione o qualcosa di cui non eravamo consapevoli. Soprattutto, non sborsiamo mai denaro a chi ci ha fatto firmare il documento! Denunciamo sempre Anche se a volte può essere imbarazzante essersi fatti abbindolare e anche se temiamo che i nostri familiari ci considerino non più in grado di gestirci autonomamente, denunciamo sempre le truffe subìte. Solo così potremmo aiutare le Forze dell’Ordine a identificare ed arrestare i truffatori. Segnaliamo alle Forze dell’Ordine anche le truffe che hanno subìto (e non denunciato) i nostri vicini, parenti e conoscenti. Se non vogliamo esporci possiamo farlo anche in modo anonimo.

Mai da soli In strada o in casa non facciamoci mai cogliere da soli. Quando siamo in casa non apriamo se non siamo sicuri di chi ha bussato alla porta. Se qualcuno insiste, non apriamo e chiediamo sostegno ad un vicino o, se non abbiamo la possibilità di chiedere aiuto, chiamiamo il 112. Se per strada vediamo un anziano confuso o semplicemente imbarazzato insieme a persone sconosciute, avviciniamoci e chiediamogli se va tutto bene. I truffatori possono sfruttare la confusione di un anziano solo ma più difficilmente riusciranno ad ingannare due anziani diverse con la stessa storia inventata. Se abbiamo dei vicini anziani e soli, parliamo loro spesso, ascoltiamo le loro difficoltà e offriamogli la nostra disponibilità in caso di bisogno. Se abbiamo il sospetto che il nostro vicino stia subendo una truffa non esitiamo a correre in suo soccorso e, se necessario, a chiamare le Forze dell’Ordine.

Se andiamo in banca o in posta Se andiamo a prelevare la miglior cosa è farsi accompagnare da una persona di fiducia. Stiamo attenti a dove custodiamo la tessera del bancomat ed il pin: mai nello stesso posto. Se siamo soli e ci sentiamo osservati, evitiamo di prelevare. Dopo aver prelevato teniamo il contante in una tasca interna e mai in borsa. Soprattutto, non facciamoci distrarre da sconosciuti che ci fermano con qualche pretesto. Ricordiamoci che nessuna banca, ufficio postale o agente delle Forze dell’Ordine può fermarci, o

cercarci a casa, per controllare il denaro che abbiamo prelevato. Né, tantomeno, si effettuano rimborsi in contanti. Con la scusa di un finto rimborso, a volte i truffatori chiedono di cambiare banconote false di grosso taglio. Se dopo aver prelevato abbiamo l’impressione di essere osservati o seguiti, rivolgiamoci senza esitazione al personale della banca, a persone che conosciamo o un rappresentante delle Forze dell’Ordine. Sui mezzi pubblici non facciamoci distrarre da persone che spingono o da quelle vicino a noi. Se assistiamo ad un borseggio lanciamo l’allarme denunciando ad alta voce l’accaduto.

Controlliamo gli accessi Prestiamo la massima attenzione a persone che insistono nel voler entrare in casa (vendite porta a porta, tecnici comunali, operai del gas, ecc.). I loro tesserini di riconoscimento non sono mai una garanzia assoluta di autenticità. Normalmente le aziende di servizi non arrivano mai senza preannunciarlo per posta, per telefono o lasciando avvisi nella casella della posta o negli androni dei palazzi specificando data, ora e le ragioni dell’intervento. Ricordiamoci, soprattutto, che nessun Ente o ufficio pubblico invia il proprio personale a riscuotere pagamenti. Stiamo anche attenti a chi si dichiara un rappresentante delle Forze dell’Ordine. In genere queste operano in divisa, ma bisogna prestare attenzione anche a coloro che si presentano in questo modo. In genere la divisa del truffatore non è mai identica a quella d’ordinanza. Prima di aprire, verifichiamo che in strada sia

parcheggiata l’auto di servizio. Se non è possibile controllare, chiamiamo il 112 per verificare. Non mandiamo mai ad aprire la porta ai nostri nipotini se non siamo sicuri dell’identità di chi a bussato o suonato. Non lasciamo mai da soli in casa chi ci sta effettuando dei lavori a meno che di queste persone non abbiamo un’accertata fiducia. Quando usciamo di casa Portiamo con noi solo il contante necessario. Teniamo sempre separata una piccola cifra per le piccole spese in modo da non tirar fuori borsellino o portafogli ogni volta. Mai mettere il portafoglio nella tasca posteriore e per nessuna ragione estraiamo il portafoglio in strada. I borseggiatori possono distrarci con finti malori o finte liti; stiamo attenti in particolare a coloro che, vicino ad una persona apparentemente svenuta, ci chiedono di dargli una mano. Se siamo da soli allontaniamoci dicendo che stiamo andando a chiedere soccorso. Percorriamo sempre strade ben illuminate e memorizziamo i luoghi in cui poter chiedere aiuto. È bene camminare sul lato del marciapiede più lontano dalla strada per evitare di essere scippati. Se sfortunatamente capitasse, dobbiamo lasciare subito la presa della borsa per evitare di cadere a terra e venire trascinati rimanendo feriti. Nella borsa non abbiamo niente che valga più della nostra salute o della nostra vita. Se ci sentiamo seguiti, la prima cosa da fare è entrare nel negozio più vicino o fermare un passante e chiedere di accompagnarci.

Non lasciamo mai la borsa in auto anche se ci allontaniamo di pochi metri. Cercano sempre di distrarci Se vogliono sottrarci il portafoglio o altri valori per strada, i truffatori cercano sempre di distrarci con mille scuse diverse. È lungo l’elenco dei trucchi che utilizzano: la falsa eredità, il trucco di pulirci la giacca, le false pietre preziose, i falsi funzionari, i finti maghi, le monete cadute sotto l’auto parcheggiata, ecc. Lo scopo è sempre uno: incantarci con storie “credibili” per distrarci e derubarci. Se qualcuno che non conosciamo ci chiede di accompagnarlo perché è troppo complicato arrivare in quel tal posto, meglio diffidare e rispondere che non si ha tempo. Mai farsi distrarre quando siamo in giro da soli.