I miei soldi? Quasi 13mila euro sono come spariti, ecco come

Di nuovo un malcapitato della truffa dell’iban, a farne le spese un concessionario di macchine nella zona di Viterbo ad Andrea. Lo spiacevole inconveniente accaduto ad Andrea, purtroppo, è una delle numerose truffe più frequenti su questo tipologia di frode.

La vicenda è surreale. “I miei quasi 13mila euro sono come spariti, volatilizzati. Per oltre un mese non si sapeva dove fossero finiti”, racconta all’AdnKronos Andrea, titolare di una concessionaria nel viterbese.

E’ rimasto vittima di una truffa, quella dell’Iban, ma per fortuna la sua è una storia a lieto fine. “Ormai ho anche un secondo lavoro, ‘quello dell’investigatore’, oltre a quello di sempre: compro e vendo auto” scherza, raccontando all’AdnKronos l’incredibile storia in cui si è trovato invischiato. “Quel pomeriggio me lo ricordo bene. Mi è arrivata la mail di una signora con cui stavo trattando, che mi dava il benestare per il pagamento, chiedendomi di saldare subito la cifra pattuita per acquistare l’auto full-optional – spiega -. Ero contento. Sono andato subito in banca allo sportello per fare un bonifico urgente“.

Aveva fretta di concludere l’affare il prima possibile. Sembrava tutto fatto ma, si legge sulla denuncia alla Polizia Postale, “non avendo ricevuto l’accredito” il giorno dopo la signora l’ha chiamato. “Che è successo? Mi ha chiesto e lì sono caduto dalle nuvole” dice Andrea. L’Iban non era quello della concessionaria, che vendeva la vettura, ma di un conto intestato a una banca online di Milano. Se Iban e beneficiario non coincidono, spiega Andrea, ormai diventato un esperto, “è il primo ad avere la meglio e i soldi vengono versati”. “In pratica erano entrati nella mia posta e mi avevano cambiato non uno, ma tutti gli Iban dei miei fornitori. Possiamo anche dire che mi è andata bene, tra virgolette, perché ho fatto solo un bonifico e, poi, me ne sono accorto. Per lavoro ne faccio molti di più, ogni giorno”.

Dopo un mese, Andrea ci scrive su WhatsApp, perché “ci sono grosse novità”. “Mi hanno stornato la cifra, incredibile”, racconta dall’altro capo del telefono con sollievo. “Mi hanno ridato i soldi, ma quelli di altri malcapitati, mi hanno spiegato dalla Polizia Postale – continua Andrea – sono stati prelevati dal ‘money mule’, un prestanome, pagato per ritirarli e portarli via, all’estero. Parliamone, è giusto che si sappia, se per esempio io avessi telefonato alla signora, prima di fare il bonifico, avrei scoperto la truffa. Se non lo sai ti fidi”.

E’ una delle tante trappole del web. “Le wi-fi sono uno dei punti deboli del nostro vivere quotidiano, ti possono offrire uno spunto di connessione con il nome simile alla tua, a quella del tuo ufficio – dice all’AdnKronos Umberto Rapetto, già generale della Guardia di Finanza e comandante del Nucleo Speciale Frodi Telematiche -. Ti agganci, dopo aver tentato, e loro ti rubano le credenziali e le informazioni, che mi servono per entrare nella posta e bloccare il messaggio. L’email non parte e lo mando io in un secondo momento con tutte le modifiche del caso”. “Si sta andando verso un mondo, dove l’impiegato allo sportello degli istituti di credito non ci sarà più. Uno entra in banca e trova queste macchinette tipo ‘lavatrici a gettoni’ con cui si fa tutto. Con la smaterializzazione andremo incontro a un futuro in cui questo genere di truffe saranno all’ordine del giorno”.

Frodi on line… nuove truffe in agguato!!! Riteniamo che solo conoscendo le varie tipologie di truffa ci si possa difendere, e per tale motivo, desideriamo informarti sulle più nuove e le più diffuse modalità adottate dagli hacker informatici. Una nuova truffa in agguato: Man in the Browser! Ad affiancare il phishing, il pharming e il crimeware una nuova truffa! In sintesi un nuovo trojan (un piccolo software denominato Karber), durante la normale attività di navigazione attraverso siti non sicuri, si inserisce sui computer degli utenti e si attiva nel momento in cui l’utente effettua un bonifico bancario online o un’altra operazione di pagamento dal proprio conto. Karber cambia l’importo ed il beneficiario dell’operazione.

Non temere … anche da questa truffa ci si può difendere, osservando poche e semplici regole: · installa software di protezione per PC (antivirus, antispyware, ecc.); · mantieni aggiornati tali software (antivirus e antispyware) ed esegui controlli periodici per identificare possibili file infetti, rimuovendoli; · verifica al termine di ogni operazione che i dati visualizzati ex-post coincidano con quanto disposto (codice IBAN del beneficiario e importo). Ricordiamo di seguito i più famosi e ormai conosciuti Phishing, Pharming e Crimeware. Il PHISHING è un tipo di frode ideato allo scopo di rubare importanti dati personali dell’utente, ad esempio numeri di carta di credito, username e password per l’accesso ai sistemi di pagamento on line, coordinate bancarie e così via. Gli autori delle frodi sono in grado di inviare milioni di messaggi fraudolenti ad indirizzi di posta elettronica casuali ricavati dalla “rete” . Tali messaggi in apparenza sembrano provenire da siti web sicuri, come la tua banca o la società di emissione della carta di credito, ma in realtà sono sofisticate imitazioni che hanno il solo scopo di carpire dati personali per un successivo utilizzo illecito. Spesso tali e-mail: · non sono personalizzate e contengono un messaggio generico di informazioni personali per motivi non ben specificati (es. scadenza, smarrimento, problemi tecnici, aggiornamento archivi, ecc.); · fanno uso di toni ‘intimidatori’, ad esempio minacciando la sospensione dell’account in caso di mancata risposta da parte dell’utente. Ciò che sorprende e che talvolta convince i malcapitati è l’elevato livello di contraffazione dei marchi inseriti nel corpo della mail.

Il PHARMING è un tipo di frode ancora più occulta ed ingannevole. L’hacker in questo caso realizza pagine web identiche a quelle di siti già esistenti in modo che l’utente sia convinto di trovarsi nel sito ufficiale del fornitore di servizi a cui si è collegato. Quando l’utente inserisce le credenziali di accesso, queste vengono carpite per successivi usi fraudolenti. La sostituzione della pagina autentica con quella falsa avviene attraverso il cambio dell’indirizzo di collegamento effettuato da un virus presente sul PC attraverso il quale ci si è connessi ad internet. In questo caso a tradire i malfattori sono proprio gli indirizzi di connessione spesso strani e chiaramente non riferiti al servizio che si sta usando, accompagnati talvolta da difformità nella grafica e nei testi originali.

Il CRIMEWARE, termine ottenuto dalla fusione delle parole crime (crimine) e software, definisce una modalità di furto di identità elettronica legata alla contaminazione delle postazioni degli utenti di home banking con specifiche tipologie di virus informatici che infettano il PC nel corso della navigazione su siti “strani” od effettuando il download di file da siti non certificati. Tali tipologie di virus (spesso denominate spyware o trojan) possono reperire autonomamente alcune informazioni disponibili sui PC infetti o catturare codici durante la digitazione, trasmettendoli al truffatore. Per ridurre notevolmente i rischi di frode informatica basta seguire poche e semplici regole che riepiloghiamo di seguito: · installare ed aggiornare un software di protezione (antivirus, antispyware, ecc,); · mantenere aggiornato un apposito programma di protezione del proprio PC (antivirus e antispyware) ed effettuare controlli periodici per identificare possibili file infetti e rimuoverli; · tenere costantemente aggiornati il sistema operativo e gli applicativi del proprio PC, mediante l’installazione delle cosiddette patch (‘toppe’ di protezione). Scaricare solo gli aggiornamenti ufficiali, disponibili sui siti delle aziende produttrici; · verificare l’autenticità della connessione con la propria banca, mediante il controllo accurato del nome del sito nella barra di navigazione. Ove presente, opportuno cliccare due volte sull’icona del lucchetto (o della chiave) presente in basso a destra nella finestra di navigazione e verificare la correttezza dei dati che vengono visualizzati; · notare eventuali modifiche improvvise delle impostazioni di sistema o un peggioramento delle prestazioni generali (es. rallentamento, apertura di finestre non richieste, ecc.). Tali cambiamenti possono essere indici di sospetta infezione; E’ importante inoltre: · non rispondere mai alle e-mail che contengono richieste ‘sospette’; · non abboccare alla richiesta di cliccare su fantomatici link per accedere a siti web bancari; · segnalare eventuali mail sospette che fanno espresso riferimento al nostro istituto all’indirizzo canali.innovativi@bcp.it; · controllare periodicamente la movimentazione del proprio conto corrente e delle carte di credito e segnalare tempestivamente eventuali anomalie;