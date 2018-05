Migliori amici praticamente da sempre, un giorno scoprono qualcosa di assurdo sulla loro nascita

Una storia davvero singolare quella che stiamo per raccontarvi che ha come protagonisti due giovani amici da una vita che però un giorno hanno scoperto qualcosa di sconvolgente. I protagonisti sono Georgia Bond una diciannovenne nata grazie all’inseminazione artificiale con lo sperma di un donatore anonimo. Proprio questo fattore lega la ragazza al suo migliore amico che è Jack Bowman, perché anche lui concepito nello stesso modo. I due sono amici da una vita e spesso pare avessero scherzato sul fatto che potevano essere fratello e sorella visto che erano nati Grazie all’inseminazione artificiale entrambi e tutti e due avevano la stessa età. Un giorno però Giorgia venne in possesso di alcuni dettagli molto importanti riguardanti il padre biologico e con grande sorpresa capi di non essere la sorella maggiore.

Questa storia viene raccontata dalla ragazza sui social. Nello specifico la ragazza sui social scrive qualcosa di straordinario ovvero racconta che dopo essere stati migliori amici per gran parte della loro vita e di avere tante volte ha scherzato sul fatto di poter essere fratello e sorella perché figli dello stesso donatore di sperma, effettivamente i due hanno scoperto di poter avere delle informazioni sul padre biologico.

Effettivamente il giovane aveva avuto delle informazioni e nello specifico era arrivato a capire che il suo donatore aveva concepito due figli e che aveva una sorella che era nata nel 1998. A questo punto, Georgia racconta di aver chiesto lei informazioni e dopo tante settimane passate in trepida attesa di un responso, con grande ansia ma anche tanta paura allo stesso tempo, sono arrivati a scoprire che effettivamente quello che da sempre avevano immaginato era realtà ovvero che entrambi avevano lo stesso donatore di sperma e che quindi i due erano davvero fratello e sorella.

“Sono la persona più felice del mondo al momento. Se anche voi siete nella stessa situazione richiedete le informazioni – è la cosa migliore che io abbia fatto. I miracoli accadono”, con queste parole la ragazza conclude il suo racconto sui social. Inevitabilmente questa storia ha fatto il vero il giro del mondo e da appassionato e commosso anche tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza. Si tratta di una vera e propria coincidenza incredibile eppure i due e forse sentivano e avvertivano questo loro legame così tanto forte e speciale tanto da aver ipotizzato tantissime volte di poter essere fratello e sorella.