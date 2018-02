Milano, 20enne uccisa a coltellate in una casa: fermato un tranviere di 40 anni

Il corpo di una giovane donna è stata ritrovato all’interno di un appartamento al secondo piano di un palazzo in via Brioschi a Milano nella giornata di ieri. L’appartamento è di proprietà di una cooperativa di tranvieri. La vittima si chiamava Jessica Valentina Foaro, aveva soltanto 20 anni e Stando ai primi accertamenti pare sia stata uccisa con 2 coltellate alle 4:00 del mattino anche se il delitto è stato Poi scoperto nella mattinata di ieri intorno alle 10:30. Nel corso della giornata di ieri è stato fermato per l’omicidio un tranviere di 40 anni di nome Alessandro Garlaschi.

L’uomo è sospettato dell’omicidio di Jessica Valentina Foaro e nel corso della giornata di ieri è stato interrogato dal PM Cristiana Roveda e dagli uomini della squadra mobile e pare abbia fatto delle parziali ammissioni. Secondo una prima ricostruzione della polizia sembra proprio che la giovane sia stata aggredita da un uomo che la stava ospitando nel suo appartamento dopo un tentativo di approccio al quale lei si sarebbe rifiutata.

Il tranviere avrebbe atteso l’uscita da casa della moglie per poter affrontare la giovane e poi dopo un rifiuto avrebbe ucciso la giovane Jessica. “Abitavano in un altro palazzo, si sono trasferiti qui da qualche tempo, in un appartamento più grande, perché con i vecchi vicini c’erano stati alcuni screzi e, forse, qualche dispetto”, ha raccontato, un condomino che li conosce. Ed altri vicini hanno descritto Garlaschi “indebitato e maniacale”. La ragazza viveva in quella abitazione da una decina di giorni dopo avere trascorso molto tempo in una comunità. Nel corso dell’interrogatorio con la PM Cristina Roveda che è durato parecchie ore l’uomo pare abbia già fatto alcune parziali ammissioni mentre da voi e pare sia stata portata via in lacrime per essere sentita dagli inquirenti in questura. L’allarme è stato lanciato dal quarantenne che tra l’altro è risultato avere un precedente per stalking risalente al 2014.

L’uomo nella mattinata di ieri intorno alle 10:30 sarebbe sceso in portineria con gli abiti sporchi di sangue e avrebbe detto di avere una ragazza morta in casa e poi sarebbe stato lui stesso a chiamare i soccorsi. “Sei un mostro”, “maledetto”, “spero marcirai in galera”, “pezzo di m…” gli insulti rivolti all’uomo da alcuni vicini e passanti.

“Ci sono persone con cui perdi tempo e altre con cui perdi il senso del tempo. È solo una questione di scelte”, è questo uno degli ultimi post scritti da Jessica Valentina Foaro su Facebook. “Il tremendo femminicidio di una giovane ragazza che e’ avvenuto oggi a Milano riporta l’attenzione sulla violenza contro le donne tra le mura domestiche. E’ necessario potenziare il sostegno alle donne vittime di violenza o possibili vittime di violenza, e a tutti i casi che necessitano di attenzione“, ha detto Onorio Rosati, candidato presidente di Liberi e Uguali per la Lombardia.

Ha lo sguardo straluna­to, le mani in tasca, il grosso giubbotto blu nasconde le macchie di sangue che il cu­stode dice di aver visto quan­do si è presentato da lui mor­morando «ho fatto un guaio grosso, ho una ragazza morta in casa». Alessandro Garlaschi esce dallo stretto portone della scala 11 in silenzio cir­condato dai poliziotti, non di­ce una parola, è accolto da una raffica di flash dei fotogra­fi appostati da ore e dagli insul­ti dei condomini che lo atten­dono per sfogare la propria rabbia. «Sei un mostro», «Spe­ro che tu muoia presto», «Ba­stardo», gli urlano i vicini che pertutto il giorno lo hanno de­scritto come un tipo strano, sfuggente, maleducato.

L’omicidio avviene intorno alle 4, l’allarme parte alle 10, quan­do in via Brioschi 93, periferia sud di Mila­no, è in pieno fermen­to il mercato rionale. Qualche ora dopo la vittima ha finalmente un nome: Jessica Va­lentina Faoro, una 19enne figlia di un col­lega di Garlaschi. Cosa ci facesse nell’appartamento al secondo pia­no è ancora da chiarire, l’unica cosa certa è il suo cadavere disteso in soggiorno con ferite provo­cate da molte coltellate in soggiorno con ferite provocate da molte coltellate.

IL FERMO

L’uomo è in stato di fermo con l’accusa di omicidio, sua moglie ha trascorso mezza giornata in questura con il pm Cristiana Roveda e il capo del­la Squadra mobile Lorenzo Bucossi. La sua posizione non è ancora stata confermata, sembra che al momento del­l’aggressione fosse fuori ma potrebbe aver avuto comun­que un ruolo in questa storia. Di certo è ritornata a casa ed è partita da lei la chiamata al centralino del 112. In tarda mattinata è stata accompa­gnata in questura, è uscita tra le lacrime e col volto visibil­mente scosso.

I condomini non hanno pa­role gentili per la coppia, ma i commenti peggiori sono riser­vati al 39enne, da anni tranvie­re Atm della linea 15, noto per le sue intemperanze alla gui­da (pare fosse stato allontana­to per i continui incidenti e poi reintegrato dal tribunale) e nella vita di relazione. Vive­vano nel condominio di una cooperativa di tranvieri, trasfe­riti da una palazzina all’altra per problemi sorti con una vi­cina collega che Garlaschi ave­va importunato fino a costrin­gerla a denunciarlo per stalking.

L’ipotesi principale è che l’uomo abbia tentato un ap­proccio sessuale con la ragaz­za e al rifiuto l’abbia uccisa. Garlaschi ha fornito diverse versioni, ha anche detto di aver avuto una colluttazione mentre lei gli praticava un’i­niezione di insulina. Gli inqui­renti, in ogni caso, mantengo­ no il riserbo ma trapela il tenta­tivo del tranviere di eliminare il corpo usando il fuoco.

Per tutto il giorno la Scienti­fica ha fatto la spola tra la pa­lazzina e il locale pattumiera al centro del cortile dove pro­babilmente ha provato a na­scondere qualche prova. Bion­da, occhi azzurri, bel corpo, Jessica non passava inosserva­ta e infatti diversi conoscenti l’avevano notata assieme a Garlaschi.

LE FOTO

«Mi aveva fatto vedere le fo­to di Jessica sul cellulare, dice­va che li aiutava a stirare le ca­micie. In un certo senso se ne vantava – ha raccontato il colle­ga Pasquale Scalese – Le foto erano normali ma prima di lei c’era un’altra ragazza molto giovane che stirava in topless. Non mi sembra una cosa co­mune». Qualcun altro, però, sostiene che fosse solo una co­pertura per nascondere un su­baffitto non consentito. Sem­bra che anche Jessica pagasse una piccola cifra per vivere lì. Era arrivata una decina di gior­ni fa, gli amici dicono che aves­se partorito un bambino dato in adozione e da allora viveva nella comunità per ragazze madri in via Rutilia, a un paio di chilometri da via Brioschi.

Poche ore prima di morire, Jessica aveva postato sul suo profilo Facebook un selfie con un’aforisma di Charlie Chaplin: «Un giorno senza sor­riso è un giorno perso…». E an­cora, un’altra foto: «Ci sono persone con cui perdi tempo e altre con cui perdi il senso del tempo. È solo una questio­ne di scelte…».