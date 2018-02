Milano, palazzo di 13 piani in fiamme: 11 intossicati, grave un 13enne

Davvero Incredibile quanto accaduto nella giornata di ieri a Milano dove un grosso incendio è divampato nella mattinata in un palazzo di 13 piani sito in via Cogne nel quartiere Quarto Oggiaro. Stando a quanto riferito, le fiamme si sarebbero divampate poco prima delle 12:00 da un appartamento all’ Undicesimo piano sollevando un’altissima colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Purtroppo ad averne la peggio è stato un ragazzino di 13 anni di nome Haytam, nato in Italia da genitori marocchini il quale è stato sorpreso dal fuoco mentre si trovava da solo all’interno del suo appartamento rimanendo gravemente intossicato. Le sue condizioni di salute sarebbero particolarmente gravi.

Il giovane è stato portato in salvo dai pompieri e da due poliziotti e due carabinieri e accompagnato immediatamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sacco, ma purtroppo era già privo di sensi e in arresto cardiaco e le sue condizioni di salute come già abbiamo riferito, sono state definite piuttosto disperate. Il ragazzino è stato sottoposto anche all’Ecmo, ovvero il macchinario per la ventilazione forzata ma ancora non è fuori pericolo. Rimaste ferite anche altre 10 persone fortunatamente meno gravi, accompagnate al pronto soccorso ma in codice verde. I pompieri sarebbero riusciti a salvare una persona che è rimasta intrappolata utilizzando una scala e in totale sono 11 condomini rimasti intossicati e mentre alcuni sono stati medicati sul posto altri come abbiamo visto sono stati ricoverati in codice giallo in diversi ospedali.

Le fiamme si sarebbero propagate nel giro di pochi minuti investendo gli ultimi quattro piani del Palazzone Popolare di proprietà del comune è gestito da metropolitana milanese. Una donna che abita nella zona avrebbe detto che si tratta di un palazzo maledetto visto che negli ultimi anni sarebbe successo di tutti ed è anche lo stesso palazzo dove lo scorso mese di novembre è stato ucciso l’ex calciatore Andrea La Rosa. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutto il pomeriggio e anche la serata per cercare di capire se all’interno dello stabile ci fossero altre persone. I soccorritori hanno anche aperto tutti gli appartamenti chiusi per poter verificare se non vi erano persone prive di sensi all’interno.

“Quando siamo entrati in casa – hanno riferito i vigili del fuoco – si sono sciolte le visiere dei nostri caschi per il caldo. Lo stabile è stato completamente evacuato. Dal punto di vista strutturale, è tutto agibile tranne i due piani interessati”. Non sono ancora chiare Le cause dell’incendio e per questo motivo bisognerà attendere le prossime ore e soprattutto l’esito delle indagini che sono portati avanti al momento dalla polizia e dai Carabinieri di Milano.

È all’ospedale Sacco attaccato a una macchina,i medici non si sbilanciano ma non nascondono che le sue condizioni sono disperate. Haitan non era andato a scuola ieri, sembra avesse un po’ di influenza. L’ultima telefonata è stata alla madre attorno alle 12, le ha detto che si era appena svegliato, che la casa era piena di fumo e poi è caduta la linea, forse è svenuto per la mancanza di ossigeno e perla temperatura. «Quando siamo entrati in casa il calore era così forte che si sono sciolte le visiere dei caschi», hanno raccontato i vigili del fuoco e questo basta per capire l’inferno di via Cogne 20. Un palazzo dell’Aler di 14 piani, lo stesso dove il 14 novembre scorso è stato ucciso l’ex calciatore Andrea LaRosa.

Era stato attirato con una scusa all’interno delle cantine dalla 59enne Antonietta Biancaniello e dal figlio Raffale Rullo,e qui ammazzato con una coltellata alla gola per non restituirgli un debito. Ormai molti pensano che il civico 20 sia un posto maledetto. Haitan vive in un monolocale all’undicesimo piano con la madre e le sorelle di 10 e 18 anni, fuori al momento del rogo. Il padre ha lasciato la casa da un paio di anni. Le fiamme sono partite dal decimo piano e in pochi minuti hanno trasformato l’appartamento superiore in un forno. Il ragazzino di origini marocchine era solo, quando i soccorritori lo hanno portato via pensavano si trattasse di un adulto perché nonostante l’età ha un po’ di barba ed è alto un metro e 90.Ci sono voluti due carabinieri (tra cui il comandante della compagnia di Porta Magenta, Fabio Manzo), due poliziotti e due pompieri per trasportarlo giù privo di sensi per l’intossicazione.

Nel piazzale davanti al portone erano già stati evacuati tutti gli altri condomini, 42 persone di cui 27 controllate sul posto dai paramedici e risultate in buone condizioni. Altre 15 sono state accompagnate in vari ospedali della città, tra loro ci sono 3 codici gialli e 12 verdi. Le cause del rogo sono ancora da accertare ma di certo è iniziato poco prima delle 12 dall’abitazione di un condomino peruviano. La scintilla è partita dalla caldaia o dalla stufetta,le ipotesi sono due ma oggi i vigili del fuoco invieranno una squadra di tecnici per altri accertamenti. Nel pomeriggio sono stati sequestrati i piani dal 10 al 12 perché la temperatura era troppo alta e non consentiva di poter eseguire verifiche. «Ho sentito delle urla e sono uscita sul pianerottolo – ha raccontato una 21enne sudamericana che vive al decimo piano – C’era il mio vicino in stato di choc che gridava davanti alla porta aperta, ho visto che all’interno c’erano le tende in fiamme, sopra una stufetta. Ho fatto in tempo a tornare indietro per recuperare mia sorella di 25 anni e il piano si è riempito di fumo. Abbiamo preso con noi il vicino e siamo scese». Il racconto della testimone darebbe un’indicazione precisa sulle cause ma gli agenti ritengono che la colpa possa essere della caldaia che si trova a poca distanza dalle tende. Ilpalazzo è stato definito agibile, le fiamme non hanno compromesso la stabilità strutturale ma i condomini (circa 70) sono stati ospitati nel vicino stabile comunale di via Carbonia, mentre altre 5 famiglie in particolare difficoltà hanno trascorso la notte in un albergo convenzionato.