Milano, pirata della strada investe e uccide 88enne: ubriaco e con la patente sospesa

E’ stato arrestato nella giornata di ieri il pirata della strada che nella giornata di sabato intorno alle ore 20.00 ha travolto ed ucciso con la sua auto, senza fermarsi a prestare soccorso Sandro Orlandi, un anziano di 88 anni, in via Michelino Besozzo. Ad essere arrestato è stato A.G. Milanese di 45 anni, geometra e incensurato il quale pare guidasse a forte velocità tra l’altro con la patente sospesa e senza assicurazione. L’uomo è stato arrestato mentre si trovava a casa sua ed è stato accusato di omicidio stradale. Si tratta di un geometra che si è rifiutato di sottoporsi all’alcool test ed è stato per questo motivo disposto per lui un prelievo coattivo. In effetti dagli esami del sangue è risultato che avesse livelli elevati di alcool. Nell’abitazione dove è stato fermato l’uomo, si è ritrovata anche l’auto, una Bmw Serie 3. La stradale pare abbia catturato la targa poco dopo lo schianto, risalendo così in fretta al luogo di origine del geometra ubriaco e senza la patente.

Riguardo l’anziano signore, le cure sono state tempestive, ma purtroppo le ferite erano molto gravi per poterlo salvare. L’uomo è stato investito sulle strisce, mentre il pirata della strada guidava a forte velocità con alte dosi di alcol nel sangue e come abbiamo detto è fuggito senza prestare alcun soccorso. Secondo quanto riferito dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo ovvero il pensionato di 88 anni Sandro Orlandi, intorno alle ore 20.00 di sabato, stesse attraversando le strisce pedonali in via michelino da Besozzo. Subito dopo si è udito un boato durato pochi secondi e l’uomo sarebbe stato sbalzato oltre 20 metri sbattendo poi violentemente il capo sull’asfalto ghiacciato.

Soltanto in quel momento, il 45enne milanese alla guida dell’auto, avrebbe sgommato con la macchina, scappando a velocità sostenuta. “Dopo aver travolto l’uomo, il pirata della strada nella fuga è andato a sbattere contro due veicoli fermi. Un agente della polizia stradale è riuscito a prendere la targa del veicolo e poi le indagini della Locale hanno portato all’arresto per omicidio stradale”, riferiscono alcune fonti.“Il pirata si dovrebbe vergognare a non essersi fermato, anche se era ubriaco o senza assicurazione doveva fermarsi per dare un minimo di soccorso”, sono queste le parole di Salvatore Scaffia, amico di Sandro Orlandi.

“Lo conoscevo da 20 anni, sono cresciuto con lui“, aggiunge ancora Scaffia, responsabile del circolo Arci l’Impegno. “Tutte le sere ci riuniamo con i nostri anziani, tutte le sere lo portavo io a casa, questa sera non ce l’ho fatta. Mi hanno chiamato per riconoscerlo”, dice portandosi le mani alla fronte mentre è ancora sotto choc, incredulo, a pochi metri dal corpo dell’amico ancora sull’asfalto durante i rilievi della scientifica.“Chi lo ha investito è una persona che non ha valore, vale zero, niente. Anzi, non è neanche una persona uno che scappa e abbandona un essere umano per terra”, aggiunge l’amico della vittima.

Il pirata della strada che sabato notte, a Milano, ha investito e ucciso un uomo di 88 anni per poi fuggire senza prestare soccorso, è stato rintracciato. Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 20 in via Michelino da Besozzo, nei pressi di piazzale Accursio. Sandro Orlandi – questo il nome della vittima, residente nel quartiere – stava tornando verso casa dopo aver trascorso la serata nel vicino circolo per anziani. Durante un attraversamento a piedi in prossimità delle strisce pedonali è stato travolto dall’auto, una Bmw serie 3, a pochi metri dalla sede della polizia stradale di piazza Prealpi. A seguito del violento impatto l’anziano è stato sbalzato per 20 metri ed è morto sul colpo. Poco distante dal cadavere, immediatamente riconosciuto dalla figlia, gli investigatori hanno rintracciato alcuni brandelli di vestiti e un cappello. Sull’asfalto sono stati rinvenuti anche i frammenti di un fanale, che insieme ai filmati delle telecamere hanno aiutato gli agenti coordinati dal comandante Marco Ciacci a fare luce sulla vicenda. Le forze dell’ordine hanno poi chiuso la strada per effettuare ulteriori rilievi e le operazioni sono proseguite fino a tarda notte. A nulla sono serviti i soccorsi del 118: all’arrivo del personale medico e dei ghisa l’uomo era già deceduto, ma non c’era traccia del responsabile.

Difatti l’investitore (A.G., milanese di 44 anni) è fuggito senza prestare soccorso. Nella concitazione del momento, ha persino urtato contro un furgone e un altro veicolo in sosta, con una persona a bordo rimasta fortunatamente illesa. Il pirata della strada è stato arrestato dagli agenti della polizia locale nella notte di sabato: si trovava nella sua abitazione, poco distante dal luogo dell’incidente. Il suv era in cortile. Incensurato, di professione geometra, aveva la patente sospesa, oltre a essere senza assicurazione. Messo alle strette ha negato ogni cosa, rifiutando di sottoporsi all’alcol test. Per questo gli agenti hanno deciso di procedere con un prelievo di sangue coattivo, che ha dato esito positivo. Il 44enne è stato quindi arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, oltre a essere indagato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti. In questo momento si trova nel carcere di San Vittore, a Milano.