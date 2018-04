Milano, Vallanzasca chiede libertà condizionale: l’accusa non è favorevole

Renato Vallanzasca ha chiesto ai giudici del tribunale della sorveglianza di Milano la liberazione condizionale o in subordine la semilibertà. L’uomo sta scontando ben 4 ergastoli e 296 anni di carcere e nella sua carriera criminale ci sono diverse e Fughe dalla Prigione. Adesso, come già abbiamo detto Vallanzasca ha chiesto ai giudici del tribunale della sorveglianza di Milano la liberazione condizionale o in subordine la semilibertà, un beneficio che già avrebbe ottenuto nel ottobre del 2013 Ma che poi sarebbe stato revocato in seguito all’arresto del giugno 2014 per il furto all’interno di un supermercato di due paia di boxer, 2 cesoie e del concime per le piante. Questa tentata fuga sarebbe costata cara all’ex capo della banda della Comasina, noto anche come il bel renè. In quell’occasione Infatti per quella tentata rapina Vallanzasca fu condannato a 10 anni di carcere e 300 euro di multa che vanno ad aggiungersi ad 4 ergastoli e 296 anni di carcere.

Nell’istanza che è stata presentata dal difensore Davide Steccanella, viene ricordato come Vallanzasca abbia trascorso in carcere ben 45 anni e dunque quasi mezzo secolo e che il prossimo maggio compirà ben 70 anni. Vallanzasca pare abbia cominciato a usufruire di permessi dal dicembre del 2009 e poi nel marzo del 2010 avrebbe iniziato a lavorare presso la cooperativa Ecolab e successivamente in una ricevitoria Milano prima di essere arrestato. La richiesta è stata formulata in udienza proprio davanti i giudici della sorveglianza dal sostituto PG Antonio Lamanna e Mentre la direzione del carcere di Bollate parla di un adeguato livello di ravvedimento, il codice impone che questo ravvedimento sia sicuro e nel suo caso per il pg non lo è.

Ci sarebbe anche un rapporto disciplinare nei confronti della Guardia penitenziaria che pare lo scorso agosto ebbe una discussione proprio con Vallanzasca nel carcere di Bollate. Questo rapporto disciplinare pare sia presente negli atti che sono stati acquisiti adesso dal tribunale di sorveglianza di Milano a cui Vallanzasca ha chiesto che gli vengano concesse la libertà condizionale o la semilibertà che come già abbiamo detto gli era stata revocata nel 2014.

“Vallanzasca ha avuto un “cambiamento profondo”, “intellettuale ed emotivo”, “non potrebbe progredire con altra detenzione” e dunque si ritiene che “possa essere ammesso alla liberazione condizionale”, ossia possa concludere la pena fuori dal carcere in regime di libertà vigilata”, è questo quanto scrive l’Equipe di osservazione e trattamento del carcere di Bollate. Secondo il carcere Dunque ci sarebbero le condizioni ed anche la necessità da un punto di vista andragogico di poter sostenere un ulteriore sviluppo del percorso del soggetto, ravvisando anche un adeguato livello di ravvedimento tenuto conto del percorso di mediazione penale vista la rete esterna e si ritiene che il soggetto possa essere ammesso alla Liberazione condizionale.