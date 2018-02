Milka e Oreo cercano degustatori di cioccolato: info requisiti e paga

E’ in arrivo il lavoro dei sogni per tutti coloro che amano il cioccolato. Non si può di certo dire che non sia il lavoro dei sogni per via del salario basso, ma sicuramente è il lavoro più dolce che possa esistere. Stiamo parlando del degustatore di cioccolato. Nelle scorse ore sembra che il colosso alimentare Mondelez International che vanta tra i prodotti Milka e Oreo pare sia alla ricerca di alcune figure professionali di questo tipo ovvero degustatore di cioccolato. L’azienda britannica è al momento dunque alla ricerca di personale sia part-time che da impiegare a tempo pieno ma anche da formare per il controllo della qualità dei prodotti. “Stiamo cercando appassionati di cioccolato per testare nuove invenzioni di Cadbury Dairy Milk, Oreo, Milka e Green & Black’s USA presso il nostro Global Science Center a Reading, #UK” Interessato?”, è questo quanto si legge nell’annuncio.

Un lavoro poco retribuito perché il salario si aggira intorno alle 9 sterline, circa €13 ma ovviamente il fatto che si tratti di un lavoro ad ore, lascia lo spazio per poter potersi dedicare anche ad un secondo lavoro. Ad esempio, il lavoro prevede l’impiego dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, oppure dalle martedì al giovedì dalle ore 9:30 alle 12:00 a seconda proprio del ruolo e della disponibilità. L’azienda nell’annuncio pare abbia specificato che il personale che sta cercando devi avere ovviamente la passione per i dolci e le papille gustative sane per poter valutare la qualità, ma anche la capacità di poter esprimere una valutazione che sia onesta.

La persona che si presenterà per questa mansione, dovrà anche avere il desiderio di voler provare nuovi prodotti ed avere anche una personalità particolarmente comunicativa e parlare anche un perfetto inglese. Sembra che l’azienda abbia Inoltre fatto sapere che è anche previsto un periodo di formazione prima di iniziare il lavoro che poi si svolgerà al Università di reading presso il reading Scientific Services LTD nel campus di Whitenights. Non sono richiesti Dunque particolari requisiti e nessuna esperienza pregressa, ma soltanto un corso da seguire qualora si supereranno le selezioni.

Lo abbiamo già detto, per poter passare le selezioni è importante che la persona sia molto golosa ed appassionata di dolci, che abbia un senso sviluppato del gusto, obiettività nel dare opinioni, un forte desiderio nel provare nuovi prodotti, ottime capacità comunicative ed un’ ottima conoscenza della lingua inglese. Sembra che si tratti di un ruolo che potrebbe sembrare piuttosto semplice ma è comunque un ruolo di grande responsabilità. I posti a disposizione pare siano soltanto quattro, ma in un solo giorno da quando è stato pubblicato l’annuncio pare siano giunte già migliaia di domande.