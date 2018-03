Minestrone di verdure presenza di glutine: ritirato dai supermercati

Minestrone fresco di verdure Coop ritirato dagli scaffali per possibili residui di pasta contenente glutine derivante da una lavorazione precedente. Lo si legge sul sito aziendale, dove si precisa che la confezione è quella da 600 grammi con scadenza fissata al 15 aprile 2018.

Prodotto da restituire

L’invito ai consumatori allergici, dunque, è quello di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per il rimborso. Per eventuali informazioni è disponibile il numero verde 800.80.55.80.

Cosa conosciamo della celiachia La celiachia è conosciuta da moltissimo tempo, probabilmente già dall’epoca dell’antica Grecia, ma solo a metà del ventesimo secolo fu chiarito che era l’introduzione di glutine a determinare i sintomi e solo dopo il 1980 è stato possibile approfondire vari aspetti della malattia grazie a numerosi studi compiuti in tutto il mondo. La celiachia era considerata in passato una malattia relativamente rara, che colpiva i bambini con chiare manifestazioni intestinali legate al malassorbimento (diarrea cronica, rallentamento della crescita, malnutrizione). La biopsia intestinale era l’unico mezzo a disposizione per la diagnosi.

Nell’ arco degli ultimi 10 anni lo sviluppo di tecniche diagnostiche semplici, poco costose e soprattutto poco invasive ha permesso di confermare la reale frequenza di malattia, ovunque nel mondo, che risulta molto più elevata di quanto non si pensasse e con sintomi anche diversi da quelli ritenuti tipici e più frequenti. Attualmente sappiamo che la prevalenza della celiachia è di 1 persona su 100 e soprattutto che non tutti i soggetti celiaci sono riconosciuti a causa della variabilità clinica della malattia. In Italia ad oggi si ritiene che i celiaci siano circa 600.000, ma solamente 100.000 sono stati diagnosticati.

Le ragioni per cui in tutto il mondo la malattia è sottostimata nascono dal fatto che questa si può manifestare con sintomi generici e variabili. La sintomatologia più tipica è rappresentata da diarrea, calo di peso e forze, gonfiore e dolore addominale, vomito e, nei bambini, anche rallentamento o arresto della crescita; tuttavia le manifestazioni intestinali non sempre sono presenti, mentre sono frequenti i casi in cui si possono apprezzare le conseguenze del malassorbimento (anemia, bassa statura). Esistono inoltre forme che, in assenza di sintomi eclatanti, vengono diagnosticate occasionalmente nei soggetti a rischio di celiachia, per esempio, nei familiari di celiaci, in pazienti diabetici o sottoposti a esami per l’accertamento di altre malattie genetiche o autoimmuni (tiroidite, epatite). Nel soggetto geneticamente predisposto, adulto e bambino, l’ingestione di alimenti contenenti glutine, anche se solo in piccola quantità, determina una reazione immunitaria a livello dell’intestino dando origine a un’ infiammazione cronica accompagnata da una sintomatologia variabile da caso a caso. La persona affetta da celiachia è sostanzialmente sana e diventa malata solo se assume il glutine.

Il glutine è presente in alcuni cereali quali frumento, orzo, segale, farro, kamut, spelta e triticale. Il seme di questi cereali, pur essendo costituito principalmente da carboidrati (amido), contiene anche proteine necessarie per la crescita del germoglio: il glutine è dunque la componente proteica di riserva più importante del grano. Il glutine ha di per sé scarso valore nutritivo, ma è un buon emulsionante e vettore di sostanze aromatiche, è un gelatinizzante, un legante dell’acqua e uno stabilizzante: per queste sue proprietà trova un impiego versatile come coadiuvante nei piatti pronti, nelle salse e per altre esigenze di tecnologia alimentare. Inoltre questo complesso proteico, per le sue proprietà fisico-chimiche, assume molta importanza nella lavorazione delle farine perché conferisce elasticità e viscosità all’impasto.

In assenza di glutine la lavorazione della farina risulta molto più difficoltosa e i prodotti che ne derivano possono avere aspetto, consistenza e sapore molto diversi. E’ bene ricordare comunque che in natura esistono molti cereali, tuberi e vegetali che non contengono glutine, che possono essere usati dalla persona celiaca sia come tali sia come farina in sostituzione di quelli vietati. Una rigorosa alimentazione senza glutine è l’unica terapia efficace che al momento garantisce alle persone celiache un perfetto stato di salute con scomparsa delle manifestazioni cliniche, la normalizzazione degli esami e il ripristino della normale struttura dell’intestino.

Per una corretta alimentazione Un’alimentazione corretta ed equilibrata è fondamentale per mantenere un buono stato di salute e una maggiore efficienza dell’organismo. Il celiaco non deve quindi soffermare la sua attenzione solo sull’utilizzo di alimenti privi di glutine, ma al tempo stesso deve avere un’alimentazione bilanciata come tutte le altre persone. Ci sono tanti alimenti naturalmente privi di glutine che da sempre fanno parte dell’alimentazione mediterranea e che possono essere utilizzati per una corretta dieta. D’ altra parte l’ esclusione di cereali importanti e molto diffusi nella nostra alimentazione tradizionale come frumento, orzo, segale, farro e kamut può condizionare le scelte e le abitudini alimentari quotidiane. È importante pertanto conoscere in maniera dettagliata gli alimenti vietati e quelli permessi ed essere consapevoli che i cereali vietati si trovano in moltissimi prodotti alimentari ed il rischio di contaminazione accidentale da glutine è spesso presente nei processi di lavorazione dell’industria alimentare. Si identifica quindi una terza categoria di alimenti definiti “a rischio” per i quali è importante verificarne l’idoneità al consumo.

La piramide dell’alimentazione mediterranea senza glutine L’alimentazione senza glutine non deve essere intesa come limitativa o legata al concetto di rinuncia, dal momento che la persona celiaca può comunque largamente seguire il tradizionale modello alimentare mediterraneo. La piramide alimentare proposta riporta sinteticamente le nozioni fondamentali dell’alimentazione mediterranea applicabile a qualsiasi età e va letta dal basso verso l’alto. Alla base viene richiamata la necessità di mantenere una vita fisicamente attiva e di conservare in equilibrio il peso corporeo. Lo svolgimento regolare di attività fisica è dimostrato essere fondamentale, al pari di una corretta alimentazione, per garantire un ideale stato di salute. Per attività fisica non si intende soltanto l’attività che viene svolta in palestra o praticando altri tipi di sport strutturato, bensì ogni tipo di attività quotidiana che preveda l’utilizzo della nostra muscolatura, come ad esempio salire e scendere le scale invece di utilizzare l’ ascensore o spostarsi a piedi o in bicicletta al posto dell’auto. In questa ottica ogni giorno dovrebbero essere effettuati almeno 30 minuti di attività fisica, così intesa, in aggiunta allo svolgimento delle attività quotidiane. Viene poi incoraggiato l’ invito a introdurre acqua in abbondanza anticipando il senso di sete ed evitando l’uso abituale di bevande zuccherate favorenti l’ eccesso ponderale. Proseguendo verso l’ alto, gli alimenti sono raggruppati secondo le sostanze nutritive principali e in base alla frequenza giornaliera o settimanale con cui dovrebbero essere consumati, in modo da garantire una corretta distribuzione dei nutrienti della dieta.