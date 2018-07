Minori stranieri sfruttati nei campi di Palermo, senza acqua e poco cibo a 12 euro al giorno

Ancora una storia di sfruttamento sui minori questa volta arriva da Palermo dove i minori stranieri non accompagnati sarebbero stati sfruttati nei campi per €12 al giorno. Il responsabile di una cooperativa procacciavano operai da sfruttare nelle campagne e Nelle pizzerie, tra questi anche minori stranieri non accompagnati. Dopo aver raccolto minori stranieri non accompagnati Li avrebbero reclutati per farli lavorare nelle campagne e nelle pizzerie con una retribuzione di solo €12 al giorno. E’l’ennesimo caso di caporalato che avrebbe convinto addirittura dei bambini a lavorare. Tutto ciò è stato denunciato a Borgetto in provincia di Palermo dove dalle indagini è emerso che a procacciare i lavoratori non fosse però uno spietato Caporale, bensì 20 membri della comunità New River dalla cooperativa sociale Essequadro.

A scoprire le gravissime violazioni sarebbero state le forze della polizia giudiziaria del tribunale dei minori di Palermo che ieri è intervenuta. Infatti la comunità amministrata e i responsabili da Andrea Meli è finita sotto accusa, mentre per 8 persone coinvolte nella vicenda Sono state eseguite le misure interdittive richieste dal gip Guglielmo NicastroKendall che ha fatto scattare. Le indagini sono state avviate in seguito ad alcune segnalazioni sulle condizioni di disagio vissute dagli ospiti della comunità. Infatti alcuno di Loro sono stati interrogati e avrebbero confermato che non mancavano episodi di sfruttamento e costringevano a lavorare e vivere in pessime condizioni igienico sanitarie.

Le forze dell’ordine hanno potuto verificare anche grazie alle intercettazioni telefoniche tramite un ragazzo nigeriano che ha riferito di essere stato impiegato alla Pizzeria La Sorgente,, gestita da Vincenzo Alduina e Maria Teresa Lombardo, genero e figlia di Antonio Lombardo, titolare dell’immobile in cui si trova la New Rive.

Il giovane avrebbe anche confessato di percepire un salario settimanale intorno a 50-60 euro a fronte di €1200 al mese previsti dal contratto nazionale. Un altro giovane dopo essersi ustionata la mano è stata accompagnato all’ospedale solo dopo aver detto al titolare che non avrebbe ammesso di lavorare per lui, così avrebbe nascosto la verità su come si era ferito. ”Tutto ciò è avvenuto nella piena consapevolezza del responsabile della comunità”, affermano gli inquirenti. A reclutare i minori e impiegarli nel lavoro agricolo erano Francesco e Pietro lo baido e Giuseppe Di Bella imprenditori, agricoli di Partinico e Borgetto. I giovanissimi operai guadagnavano soltanto €12 al giorno e vivevano in pessime condizioni lavorando a chilometri di distanza dalla prima Fontana dotata di acqua potabile e disponendo di poco cibo.