Miracolo a in una clinica di Savona, 4 pazienti si risvegliano dal coma

Ci troviamo a Vado Ligure un piccolo paesino in provincia di Savona con poco più di 8000 abitanti è attualmente molto chiacchierato sugli organi di stampa, fortunatamente non per vicende macabre o di cronaca nera, ma bensì si tratta di un vero miracolo accaduto a quattro pazienti che erano in condizioni di coma profondo da anni ed improvvisamente tornano a dare segnali di vita. È accaduto Tutto negli ultimi mesi quattro pazienti del centro Vada Sabatia di Novi Ligure sono tornati i vigili Dopo un lungo stato comatoso, i sanitari della struttura reputano tutto ciò come un evento incredibile, infatti, i pazienti versano ormai da anni in condizioni disperate. Ovviamente prima di passare a conclusioni troppo affrettate i medici vogliono vederci chiaro per definire l’evento un vero miracolo. Non riescono a trattenere le lacrime per la gioia i parenti delle quattro persone che, negli ultimi mesi, si sono risvegliate dal loro stato di coma profondo. E’ accaduto nella clinica Centro Vada Sabati a Vado Ligure. Due donne e due uomini, in stato vegetativo da anni, hanno riaperto gli occhi e provato a dire qualche parola: “E’ un miracolo. Come rinascere e iniziare una nuova vita”, spiegano, commossi, i familiari.

“Il risveglio di uno dei pazienti è stato indimenticabile”, racconta a Il Secolo XIX il coordinatore dei fisioterapisti Gianfranco Bruzzone, che lavora con il fisiatraRoberto Sergi. “Stavamo facendo la seduta quotidiana quando ho visto che muoveva gli occhi. Allora ho iniziato a sollecitarlo, capivo che voleva parlarmi e l’ho invitato in modo insistente a dirmi quello che voleva. Alla fine si è come liberato da un blocco e mi ha mandato a quel paese. È stato un momento di grande euforia. Per lui ma anche per me. Ci trovavamo nella sala di “stimolazione polisensoriale”, dove lavoriamo con loro proponendo luci diverse e musica, anche facendo assaggiare i piatti preferiti. Un paziente, ad esempio, adorava il “tiramisù” e farglielo assaggiare è stato molto utile. Alcuni qui possono anche iniziare a scrivere e disegnare”. Dopo tanti anni molti familiari perdono le speranze e si rassegnano ad una vita stravolta dalle ore trascorse in ospedale, nella speranza di notare almeno un cenno di “vita”, un mezzo sorriso o una semplice reazione ad una carezza. Questa notizia ha fatto subito il giro della clinica, donando molta speranza a tutti i parenti degli altri pazienti che si trovano ancora in condizioni gravi e con prognosi indefinita. Anche il sindaco Monica Giuliano ha commentato, emozionata: “E’ una splendida notizia, questa struttura è diventata un vero gioiello, un’eccellenza conosciuta in tutto il nord Italia”.

L’angelo degli incoscienti

Di malate come Terri Schiavo il dottor Giovanni Battista Guizzetti ne assiste 14 e mai nessuno, men che meno i mariti o altri parenti, gli ha chiesto di ammazzarle. Le 14 Terri Schiavo del dottor Guizzetti giacciono inerti in camere da due letti al Centro don Orione di Bergamo. Hanno gli occhi spalancati su punti indefiniti del vuoto. Quando entri, muovono la testa in varie direzioni, anche verso il visitatore inatteso: difficile capire perché. «Riflessi involontari», ha deciso la scienza. Due si chiamano Antonella e occupano la medesima stanza. Sono mamme. Alle pareti le infermiere hanno attaccato con lo scotch le foto dei loro bambini, una femminuccia e un maschietto che dai poster sorridono a un mistero doloroso troppo grande. Non avevo mai visto figli di quell’età che vegliano i genitori.

Le due Antonelle hanno entrambe 44 anni. L’Antonella madre della bambina è una pittrice di Milano. Proprio come Terri, ha avuto un arresto cardiaco con anossia. Significa che l’ossigeno non arriva al cervello. Le cellule muoiono. I danni irreversibili dipendono dalla durata dell’anossia: agli adulti sono fatali 3-5 minuti, i bambini resistono di più, anche fino a 8. Per sei anni la madre l’ha ricoverata nelle migliori cliniche in Italia e all’estero. Adesso s’accontenta di parlarle, di accarezzarla, di pettinarla, di portarsela a spasso in carrozzella nel verde di quest’oasi. L’Antonella madre del bambino aveva da poco partorito quando si manifestò un’emorragia uterina. I ginecologi dell’ospedale di Bergamo dovettero intervenire chirurgicamente, ma durante l’anestesia generale ci fu un tragico sbaglio: alla puerpera venne somministrato azoto anziché ossigeno. È come se le avessero spento l’encefalo. Insieme con le 14 Terri, il dottor Guizzetti si prende cura anche di 11 uomini. Tutti e 25 si chiamano pazienti in stato vegetativo, una dizione che sembra adattarsi più ai ravanelli che alle persone. Fino a qualche tempo fa veniva completata con un participio presente: permanente. Ora è stato tolto. Ma non si tratta di uno dei soliti pietismi semantici all’italiana dettati dalla political correctness, tipo i non udenti e i diversamente abili. È che qui, fra gli operatori sanitari del Centro don Orione, non si trova nessuno disposto a scommettere sul concetto di permanenza. Per il semplice motivo che dal 1996 a oggi, su 69 pazienti passati da questo reparto, ben 12 si sono svegliati da uno stato d’incoscienza giudicato ineluttabile. Hanno riconosciuto i parenti, ripreso a parlare e persino ricordato (ecco l’evento più stupefacente) discorsi e sensazioni relativi al periodo in cui vegetavano. Ragion per cui anche il più radicale degli scientisti, anche il più tenace degli scettici è costretto a mettere in conto un 17,4 per cento di probabilità che il vegetale Terri Schiavo sia stato estirpato dal suolo terrestre senza motivo.

Il dottor Giovanni Battista Guizzetti, figlio di un economista, è nato a Bergamo nel 1955. S’è laureato alla Statale di Milano e poi ha conseguito la specializzazione in Geriatria. Chi è un paziente in stato vegetativo? «È un malato che si trova in una situazione di vigilanza, ma che non denota coscienza di sé e neppure dell’ambiente che lo circonda. Dev’essere accudito in tutte le sue funzioni. Perciò ha bisogno di un’assistenza a basso contenuto tecnologico ma ad alto contenuto umano. Fino a 40 anni fa questi malati non esistevano: se una persona cessava di respirare per alcuni minuti, moriva a causa della mancata ossigenazione dell’encefalo. L’avvento dei respiratori meccanici, dei defibrillatori e delle tecniche di rianimazione ha fatto sì che molti pazienti recuperassero la funzione cardiaca e respiratoria ma perdessero quella cerebrale». Sta dicendo che il progresso è stato una sventura? «Dico che ogni salvataggio comporta l’interruzione di un processo naturale di morte. Questo risparmia molte vite ma ha degli esiti. Se una persona è colpita da infarto per strada, ormai trova sempre un passante capace di fargli il massaggio al cuore e la respirazione bocca a bocca, poi arriva il 118 col defibrillatore, in ospedale lo intubano e lo mandano all’unità coronarica o alla terapia intensiva. In questo modo un amico coetaneo, infartuato mentre giocava a calcetto, è tornato a lavorare. Gli altri casi li vede qui». Per cui che cosa suggerisce? «Bisogna stabilire in una conferenza nazionale di consenso le linee guida da seguire in casi del genere, come s’è già fatto per i traumi cranici. Un medico fisiatra lombardo ha in cura un ragazzo che è andato in arresto cardiaco 23 volte e per 23 volte è stato defibrillato. Una follia. Adesso ha la corteccia cerebrale distrutta. Secondo me è questo l’accanimento terapeutico». Il paziente che ha in cura da più tempo? «È qui da 12 anni, da prima che aprisse il reparto. Lo assistevano come meglio potevano nella casa di riposo. Gli Sv, gli stati vegetativi, hanno un’aspettativa di vita anche di 20 o 30 anni». Che differenza c’è fra coma e stato vegetativo?

«L’apertura degli occhi. Lo stato vegetativo è successivo al coma». E tra Sv e morte cerebrale? «Nel primo caso l’elettroencefalogramma mostra una disorganizzazione dell’attività elettrica della corteccia, ma non risulta piatto. Nel secondo, l’Eeg certifica la morte di tutto l’encefalo». Che cos’è in grado di percepire un suo paziente? «Non c’è niente di misurabile, non è come rilevare l’attività elettrica del cuore. Ho avuto in reparto un paziente di 30 anni, Roberto, che abita a 20 chilometri da qui. Faceva l’operaio in una ditta per la produzione di gas. Durante una manutenzione ha avuto un’asfissia. È rimasto in stato vegetativo per 17 mesi. Una mattina, all’improvviso, la moglie ha chiamato la caposala Elena Viviani: “Venga, presto, Roberto ride!”. Lei è accorsa al capezzale e gli ha detto: “Ciao, mi conosci? Sai dove ti trovi?”. Lui le ha fatto cenno di sì con la testa. Allora gli ha chiesto: “Tua moglie si chiama Giovanna?”. Le ha fatto cenno di no. Infatti si chiama Ilenia. Dopo qualche giorno ha cominciato a parlare. E ha ricordato cose che non avrebbe dovuto sapere». Cioè? «Mentre si trovava in stato vegetativo, la moglie gli aveva raccontato che tagliando l’erba in giardino s’era accorta di un’invasione di formiche. Inoltre Roberto aveva memoria dei bagni nella vasca, quando00 le infermiere lo mettevano nell’acqua con un sollevatore. Operazione per lui dolorosa, anche se noi non potevamo supporlo. Ora, pur restando paralizzato, è tornato a casa, parla, riconosce la figlia. Dei 12 risvegli che abbiamo avuto, questo è senz’altro il più clamoroso». Come alimentate questi pazienti? «Non possono deglutire e usiamo la Peg, la gastrostomia endoscopica percutanea: una sonda che consente di far arrivare nello stomaco proteine, zuccheri, lipidi e acqua». Reagiscono a un pizzicotto? «Alcuni sì, altri no. Certo, non ho mai provato a bruciargli il palmo della mano con una candela né intendo farlo prossimamente, se è questo che vuol sapere». No, volevo soltanto portarla a parlare di Terri Schiavo. «Non ditemi che i suoi occhi erano inespressivi o i sorrisi casuali, mentre la madre l’accarezzava. Su quella faccenda il comportamento della nostra classe medica è stato vergognoso». Che cosa intende dire? «Se stabiliamo che un essere vivente è persona solo se esercita certe funzioni, nel momento in cui le perde diventa lecito fargli qualsiasi cosa. Si vorrebbe far derivare il valore dell’uomo dalle sue prestazioni fisiologiche e io non lo accetto, perché aprirebbe la strada alla soppressione dei malati di mente o degli anziani inabili. Lo stato di persona umana non è determinato da una funzione ma da un’origine: Dio». Se capitasse a lei un accidente cerebrovascolare, cosa vorrebbe da colleghi e familiari? «Spero di trovare qualcuno che mi voglia bene. Oggi l’atto medico punta più sulle cure che sul prendersi cura: siamo prodighi di medicine e avari di carezze. Se perderò la facoltà dell’intelletto, qualcuno deciderà per me. Ma che lo faccia con amore».

Dopo 7 anni una carezza “Così mia figlia Giulia si è svegliata dal coma”

Il silenzio a volte fa un gran rumore sul lato del cuore. Sua madre, Maura, ha pensato di sognare. Le ha chiesto di rifare il gesto, perché non ci credeva. E Giulia le ha sfiorato di nuovo il braccio con la sua mano. Dev’essere stato il suo modo per dire grazie. Maura è corsa fuori, a chiamare i medici: «Mia figlia s’è risvegliata!». Adesso Giulia è qui davanti a noi, su una sedia a rotelle, con la sua giacca a vento blu scuro, una sciarpa di seta viola sui capelli ricci, i calzoni stretti negli anfibi, e gli occhi spalancati che ci guardano mentre recita una delle cose che scrive per far delle canzoni, perché lei ama la musica: «A causa di un aneurisma e successo un cataclisma, mi si è rotta una vena in testa. E non è stata una gran festa…». Aveva 15 anni quel pomeriggio del 24 marzo 2004, quando è cominciato tutto. Faceva la seconda scientifico all’Einstein, ottimi voti e una vita felice. Giulia era una bella ragazzina, con i capelli ricci e biondi lunghi fino in fondo alla schiena. Era sul pulì man con delle amiche che andava a trovare la nonna a San Mauro.

A un certo punto s’è come accasciata: «Ho un male terribile». Dietro il capo, sopra il collo. La portano all’ospedale San Giovanni Bosco: ha un aneurisma per una malformazione congenita al cervello, di cui nessuno sapeva niente. La mamma ricorda che quando sono arrivati al Pronto Soccorso, lei e il papà, li hanno fatti sedere e si è sentita male: «Ditemi che cos’è?!». Il primario, dottor Luparello, le ha spiegato che «una malformazione così se ne vede una ogni cento anni. Difficile affrontarla». Però ci ha provato. Ha deciso di operarla, dopo averla salutata sulla soglia della camera: a domani, Giulia. «Ha scommesso su di lei», dice Maura: «Gli dobbiamo molto». Quasi 13 ore di intervento, dalle 6 di sera alle 7 del mattino, con 12 sacche di sangue perché quando ha tolto l’aneurisma è come se avesse levato un tappo. «Era irriconoscibile, tutta fasciata, completamente gonfia, intubata». Le avevano tolto anche una parte di cervello. «Adesso dobbiamo arginare questa diga che si è aperta», le dice il dottor Livigni. La mamma la veglia senza un attimo di sosta, leggendole Harry Potter, che a lei piaceva. E in coma indotto, ma quando provano a risvegliarla, inizia una seconda emorragia cerebrale.

Le fanno un’altra craniotomia. Stavolta non è più coma indotto. Passa un anno e mezzo in quell’ospedale. Vogliono metterle una valvola intracranica, ma la valvola si ottura. Altra operazione, per metterle una valvola esterna: ne cambiano almeno cinque. La portano agli Anni Azzurri di Volpiano. C’è un grande silenzio, in quell’emporio dell’efficienza che a Maura sembra persino troppo lucente al confronto del disordine così caldo dell’ospedale. E invece è proprio qui che si risveglia. Altro tempo deve passare però, e altri dolori. Maura la veste tutte le mattine, le infila le scarpe, la fa passeggiare, cerca di inventarle una seppur piccola abilità motoria anche con il coma. Le prende una tv, organizza la festa di compleanno per i suoi 18 anni, con un sacco di gente, i festoni e i palloncini che lei guarda inerte dal suo mondo lontano. Fa venire a sue spese una logopedista, una neuropsicologa e un operatore riflessologo che l’aiutano a mantenere il corpo intatto. «Bisogna scommettere sulla persona anche quando è in coma», dice.

Lei ha fatto di più. La vita può regalare anche amori così grandi, oltre al dolore. Vende il suo appartamento, perché adesso la sua casa è quella camera lì, con quelle montagne alla finestra che forse saranno finte. Mentre il calvario continua: c’è un batterio che la infetta e bisogna operarla di nuovo. Solo che dopo l’intervento, ritorna. La curano i dottori Ricci e Casarino, e lei li prega: «Per favore, teniamola almeno com’è». Alla fine i medici riescono a levarle il batterio. Poi arriva quella mattina di febbraio. Giulia si risveglia «e la sanità si accorge improvvisamente di noi». Ma bisogna operarla di nuovo: ci sono gli ascessi cerebrali da rimuovere. Lo fa il dottor Federico Griva: «Luparello l’ha salvata, e Griva me l’ha ridata alla vita». Ce n’è voluto di tempo perché l’amore di una mamma avesse ragione. Se c’è un miracolo è questo. Ora Giulia ha seguito il corso di riabilitazione nel Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato del gruppo Kos. Lei continua a leggerle i libri, la porta al mare a Marina di Bibbona, e ora vogliono andare a Barcellona in camper e poi a New York. Maura ha solo paura che dopo di lei non ci sia lo stesso amore per farla vivere come adesso. Il suo sogno è mettere insieme una piccola comunità di persone con lo stesso problema. Giulia scrive le sue canzoni rap sperando che J-Ax o Fedez gliele cantino. Le piacciono i Mouse e i Linkin Park, musica dura. E ascolta Vasco Rossi, Alba Chiara. Ce n’è voluto di tempo. Questa è la vita, Giulia. C’è un po’ di confusione, la piazza è piena di gente. Ma senti come piove. Giulia, senti come piove.

COSCIENZA Non esiste al momento alcuna definizione universalmente condivisa di coscienza. Attualmente inoltre la coscienza non può essere misurata da alcuna indagine strumentale. La definizione più accettata è di tipo operativo e si riferisce alla consapevolezza di sé e dell’ambiente (Plum and Posner, 1972).

COMA E’ una condizione clinica secondaria a molteplici tipi di danno cerebrale, strutturale o metabolico, a carattere focale o diffuso. Si tratta di uno stato di abolizione della coscienza e delle funzioni somatiche (motilità, sensibilità, espressione e comprensione verbale) associate ad alterazioni, talora marcate, del controllo e della regolazione delle funzioni vegetative o vitali (respirazione, attività cardiaca e pressoria) e della vita di relazione. Il paziente giace per lo più immobile, ad occhi chiusi, in uno stato non suscettibile di risveglio e in assenza di risposte finalizzate a stimoli esterni o bisogni interni. Le uniche risposte che si possono ottenere, diversamente alterate a seconda dei casi, sono di tipo riflesso, troncoencefalico, spinale o vegetativo. L’EEG (elettroencefalogramma) può presentare quadri molto diversi.

STATO VEGETATIVO (SV) (Sinonimi da sconsigliare: morte corticale, sindrome apallica) È una condizione clinica che insorge dopo uno stato di coma causato da un evento acuto (trauma, ictus, anossia cerebrale, ecc.). Secondo la Multi-Society Task Force (1994) lo stato vegetativo è caratterizzato da: • mancata coscienza di sé e mancata consapevolezza dell’ambiente circostante; • assenza di qualunque gesto volontario e finalizzato di tipo spontaneo e di risposte motorie, verbali e comportamentali a stimoli di diversa natura (visivi, uditivi, tattili o dolorosi); • assenza di comprensione o produzione verbale; • intermittente vigilanza che si manifesta con la presenza di cicli sonno-veglia (ad es. periodi di apertura spontanea degli occhi); • sufficiente conservazione delle funzioni autonomiche tale da permettere la sopravvivenza con adeguate cure mediche; • incontinenza urinaria e fecale; • variabile conservazione dei nervi cranici e dei riflessi spinali. Si sconsiglia di denotare lo stato vegetativo come persistente o permanente specificando piuttosto la durata dello stato vegetativo in numero di mesi/anni. Lo stato vegetativo è stato definito anche come una condizione caratterizzata da: • completa perdita della coscienza di sé e della consapevolezza dell’ambiente; • recupero di ciclicità del ritmo sonno-veglia; • conservazione più o meno completa delle funzioni ipotalamiche e troncoencefaliche autonomiche.