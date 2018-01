Torino, due persone salvate a Capodanno grazie a un incredibile intervento chirurgico

Un piccolo miracolo di San Silvestro, per festeggiare al meglio l’arrivo del 2018.

Il 31 dicembre è deceduto un uomo di 82 anni a Novara per ictus ischemico. I suoi parenti consentono l’espianto degli organi, in particolare di fegato e reni.

Nella notte tra il 31 dicembre 2017 e il primo gennaio 2018, grazie al coordinamento del centro regionale trapiantati – diretto dal professor Antonio Amoroso – vengono attivate tutte le procedure del caso presso la Città della Salute di Torino. Il trapianto è durato circa 7 ore ed è stato effettuato dall’équipe del professor Mauro Salizzoni.

Passano poche ore e sotto i ferri si presenta una donna di 71 anni, residente a Cuneo, affetta da nefropatia. Il trapianto vede in sala operatoria gli urologi del professor Paolo Gontero ed i chirurghi vascolari del dottor Maurizio Merlo, coadiuvati dai nefrologi del professor Luigi Biancone.

Nel dettaglio, i dati al 30 novembre indicano che i donatori aumentano del 18% rispetto allo scorso anno, raggiungendo la quota di 28,7 per milione di abitanti rispetto al 24,3 del 2016. Ciò pone quindi il nostro Paese al di sopra la media europea (18,4 donatori per milione di abitanti nell’Ue a 28 Stati). In particolare, se si considera l’area centro-settentrionale della Penisola si registrano 35,9 donatori per milione di abitanti, quasi il doppio della media registrata in Europa. Parallelamente crescono anche i donatori utilizzati, con un +11,7% sul 2016 (il 2017 si chiuderebbe con 23,9 donatori utilizzati per milione di abitanti, contro il 21,4 dello scorso anno).

Positivo anche il dato sulle opposizioni alla donazione, che si attesterebbe al 28% per il 2017 contro il 32% di tutti gli accertamenti di morte del 2016. In termini di numeri assoluti, questa riduzione è pari al -15% rispetto allo scorso anno. Il dato sulle donazioni si ripercuote ovviamente sul numero dei trapianti da donatore deceduto, che nel 2017 supererebbero per la prima volta la quota di 3.500, attestandosi su 3.688 interventi; aumentano i trapianti di rene, che passerebbero dai 1.796 del 2016 a 1.971 nel 2017, e quelli di fegato, da 1.213 a 1.309. Si conferma il trend di crescita degli ultimi 3 anni dei trapianti di cuore, da 266 nel 2016 a 272 nel 2017; in calo di qualche unità i trapianti di polmone, da 147 a 144.

Con l’aumento delle donazioni e dei trapianti, si registra una flessione dei pazienti in lista di attesa. Se si confrontano i dati dei pazienti in lista al 31 dicembre 2106 (9.026) con quelli al 30 novembre di quest’anno (8.774) emerge una riduzione di 252 pazienti in attesa. Per il secondo anno consecutivo calano i pazienti iscritti in lista per il rene (-271 rispetto al 2016); in diminuzione anche quelli per il fegato (-17).

Anche i dati in proiezione, aggiornati a dicembre 2017, sull’attività di donazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche confermano un trend positivo. Quest’anno si chiuderebbe infatti con 500 mila donatori nel Registro Ibmdr-Italian Bone Marrow Donor Registry, con più di 20 mila donatori iscritti nel 2017. Un ulteriore dato positivo riguarda la crescita dei giovani donatori iscritti, con particolare riferimento a quelli della fascia 18-25 anni; questi donatori, tra l’altro, presentano un alto livello di tipizzazione e sono quindi immediatamente disponibili alla comunità dei trapiantologi italiani e di tutto il mondo.