Mistero sulla morte di Kaos. “Ucciso da un infarto”, il risultato dell’autopsia ma il padrone non ci crede

Ormai è da giorni che si parla del cucciolone soccorritore di Amatrice, che purtroppo è stato trovato morto nel giardino di casa. L’addestratore Fabiano Ettore aveva parlato da subito di avvelenamento, ma i primi riscontri autoptici lo smentiscono e pare si sia trattato di una grave patologia cardiaca. Il padrone però non ci sta e dice: “Alla fine, vedrete, diranno che è morto cadendo dal balcone”. Infatti è giallo sulla morte di Kaos; dall’autopsia è emerso che il cane sarebbe morto di infarto ma emergono dubbi sulla morte di Kaos, il pastore tedesco tra gli eroi a quattro zampe di Amatrice. Secondo i risultati eseguiti sul corpo Kaos è stato stroncato da stata una grave patologia acuta cardiaca. “Vogliono mettere tutto a tacere”, è il commento sdegnato di Ettoree. Sembra che già da lunedì il giorno successivo al decesso dell’animale, i carabinieri forestali durante le fasi di controllo del territorio e del giardino della casa di Sant’Eusanio forconese in Aquila, non abbiano trovato polpette avvelenate.

Infatti rimanevano in piedi due ipotesi o il cane era stato avvelenato con una sola polpetta, oppure il cane poteva avere una patologia acuta che l’avrebbe portato al decesso. Infatti quest’ultimo sembra essere l’ipotesi più accreditata. Fabiano Ettorre però non ci sta e contrattacca con fermezza: “Non ci credo a questa buffonata. Credo invece che vista la grande risonanza qualcuno tenterà di mettere a tacere la storia”. E accusa: “Hanno sequestrato la salma di Kaos in un batter d’occhio – continua – e, poi, dopo 48 ore, è stato imposto il silenzio assoluto”.

Fabiano avrebbe scritto anche una lettera, postata sul suo profilo Facebook scrivendo queste parole: “ Ciao amico mio !!!!! Hai lasciato un vuoto incolmabile per mano di una persona meschina .. continua il tuo lavoro lassù continua a cercare dispersi, a salvare vite umane… Non provare odio per chi ti ha fatto ciò, anzi se un domani avrà bisogno aiutalo sii superiore e quanto ti guarderà negli occhi e vedrà che sei tu il suo Salvatore morirà lentamente da solo…. Kaos ne abbiamo.viste tante … aiutati tanti e tanti non ci siamo riusciti… hai lavorato giorno e notte, quando è servito non ti sei mai risparmiato .. sei stato un amico fedele abbiamo condiviso e diviso casa.. divano .. tutto .. corri amico mio corri non ti fermare un giorno ci abbracceremo nuovamente”.

Fabiano quindi ricorda il drammatico momento del ritrovamento del suo compagno a quattro zampe senza vita. “Quando ho visto il cane riverso ho pensato subito all’avvelenamento, senza farmi condizionare dal dolore che stavo provando. Ci ho riflettuto con attenzione e razionalità. Su Facebook posso scrivere ciò che voglio, anche d’istinto o di rabbia, ma dopo ho sempre parlato di presunto avvelenamento per il 99 per cento delle possibilità”. Ettore resta fermo sulle sue posizioni: “Oggi direi esattamente le stesse cose. Semmai mi pare strano che si conoscano i risultati degli esami in così breve tempo: il cane è partito da qui alle 7 e alle 9 già sapevo che erano state eseguite le lastre. Anche per le analisi anti-veleno occorrono tempi lunghissimi. Alla fine, vedrete, diranno che è morto cadendo dal balcone”.