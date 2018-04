Modena shock: massacra di botte l’amica dopo una lite, donna in prognosi riservata

”Correte, ho ammazzato la mia amica ”. Subito mi ha spappolato il viso, poi ha chiamato le forze dell’ordine. Una donna quarantaquattrenne, si trova attualmente in gravi condizioni in ospedale. Quarantenne di nazionalità italiana l’ha aggredita ed attualmente si trova in arresto con l’accusa di tentato omicidio.

È successo tutto adiacente al centro storico di Modena. Entrambi, ma ne fossero semplicemente dei conoscenti è nulla più, dai primi accertamenti sembrerebbe che la lite è nata per futili motivi, rima con insulti fino ad arrivare ad una lite violenta e percosse. La donna ha riportato traumi gravissimi avviso, e molte fratture sul corpo, attualmente è in prognosi riservata. Quarantenne, dopo aver chiamato la polizia pensando di averla uccisa, si era dato alla fuga ed è stato immediatamente ritrovato nelle vicinanze dalle forze dell’ordine. Dalle ultime indiscrezioni pervenuti in redazione sembra che l’uomo avrebbe avuto in passato denunce per lo stesso reato.

La ragazza avrebbe incontrato per caso l’uomo mentre rientrava in casa in bicicletta. Lui, forse per qualche diverbio in passato l’avrebbe immediatamente insultata e poi fatta cadere con un pugno in viso colpendo la ripetutamente con calci al volto, mandamene una per tutti i sensi ma ha smesso di reagire.

La violenza sulle donne non è un problema individuale, non è una malattia, ma è il frutto del retaggio della cultura patriarcale che assegna all’uomo il potere all’interno della famiglia e della società. La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, per questo si dice che ha natura strutturale, ed è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini. Per tale motivo la violenza contro le donne tocca tutta la società indipendentemente dalla condizione economica, dal livello d’istruzione, dalla classe sociale e dalla cultura di appartenenza. La violenza maschile sulle donne è una violazione dei diritti umani.

L’Italia nel 1985 ha ratificato la CEDAW, la Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, che impegna le Istituzioni ad adottare ogni misura adeguata a prevenire le violazioni dei diritti delle donne, proteggendole da ogni forma di discriminazione e violenza e punendo chi commette queste azioni. Si definisce violenza maschile sulle donne la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Vi rientrano le azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà. Un luogo comune molto diffuso sostiene che a commettere violenza sulle donne è quasi sempre uno sconosciuto per strada o fuori di casa: non è così! La maggioranza delle violenze e degli abusi sulle donne è commessa da mariti, genitori, familiari, fidanzati, conviventi, ex partner, amici e persone conosciute dalla donna, in contesti domestici.

La violenza familiare è una delle più insidiose forme di violenza contro le donne. È diffusa in tutte le società. All’interno delle relazioni familiari le donne di tutte le età sono oggetto di violenze di ogni tipo, tra cui percosse, stupri e altre forme di violenza sessuale, violenza mentale e di altro tipo che sono tramandate da atteggiamenti di tipo tradizionale. La mancanza di indipendenza economica costringe molte donne a rimanere in relazioni violente. La rinuncia da parte degli uomini alle loro responsabilità nei confronti della famiglia può costituire una forma di violenza e di costrizione. Tali forme di violenza mettono in pericolo la salute delle donne e compromettono la loro possibilità di partecipare alla vita familiare e alla vita pubblica su una base di uguaglianza. Violenza nei confronti delle donne Una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. Violenza fisica Esercizio di atti lesivi dell’integrità fisica della persona, dalle percosse alle lesioni all’omicidio.

ESEMPI: minacce, percosse, pizzicotti, spintoni, lesioni, sputi, morsi, calci, pugni, schiaffi, immobilizzazione, bruciature, strangolamento, privazione di cure mediche e/o del sonno, ecc. Violenza sessuale Ogni forma di imposizione e di coinvolgimento in attività sessuali non desiderate anche all’interno della coppia. ESEMPI: richiesta di atti sessuali non voluti; aggressioni sessuali; stupro; esposizione; messa in ridicolo dei comportamenti sessuali della donna e delle sue reazioni; fare pressioni per l’utilizzo o la produzione di materiale pornografico; la costrizione a rapporti sessuali con o in presenza di altre persone; richiesta o imposizione di atti sessuali per mantenere il posto di lavoro o progredire nella carriera; gravidanza forzata; imposizione dell’aborto; obbligo di portare a termine la gravidanza; imposizione di rapporti sessuali non protetti; divieto di far ricorso alla contraccezione; mutilazioni e/o operazioni forzate agli organi genitali; “prova” di verginità; sterilizzazione forzata; prostituzione forzata; pressioni e ricatti per sottoporsi a rapporti sessuali non desiderati; ecc.