Molesta donna sul bus a Roma, ma lei è una poliziotta e poi lo arresta

Davvero incredibile quanto accaduto a Roma su un autobus dove una donna è stata molestata ma è riuscita a difendersi molto bene e al molestatore è finita piuttosto male. La donna molestata infatti era una poliziotta assistente capo in servizio alla squadra mobile nella sezione reati contro le violenze sessuali che una volta dopo essere stata molestata non ha esitato ad arrestare l’uomo. E’ questo quanto accaduto nel pomeriggio di venerdì sulla linea 64 a Roma dove la donna Ovvero la poliziotta assistente capo in servizio alla squadra mobile nella sezione reati contro le violenze sessuali è stata pesantemente palpeggiata da un uomo ovvero un 39enne italiano di origine congolese. La donna stava rincasando dopo aver finito il proprio turno di lavoro e per questo motivo si trovava sul bus numero 64, poi con decisione una volta avvenuta la molestia si è dapprima qualificata e poi ha intimato all’uomo più volte di fermarsi.

Ciò nonostante però l’uomo non ha smesso ed ha continuato a molestarla, tentando anche di baciarla ed è stato proprio quel punto che la donna ha reagito e lo ha immobilizzato e arrestato scendendo insieme a lui alla fermata della stazione Termini. L’uomo avrebbe tentato a questo punto di reagire e di divincolarsi Ma l’ agente ha allertato il numero unico delle emergenze 112 per avere un aiuto da parte di una pattuglia delle volanti che è subito intervenuta. Alla scena ha assistito anche una donna polacca la quale si sarebbe avvicinata alla poliziotta seppur Timidamente, trovando così il coraggio di denunciare quello che aveva subito qualche minuto prima ovvero gli stessi abusi da parte dell’uomo.

Dopo essere stati effettuati tutti gli accertamenti del caso, l’uomo che ricordiamo essere un 39enne italiano di origine congolese è stato arrestato per violenza sessuale. Come abbiamo già riferito, al termine di tutti gli accertamenti, il 39enne è stato arrestato per violenza sessuale. Una grande dimostrazione di coraggio, quella messa in atto da parte della donna, trattandosi di una poliziotta ma anche da parte della donna polacca che ha deciso di denunciare la molestia avvenuta poco prima.

Queste dimostrazioni di affetto sembrano siano arrivate anche grazie al Progetto “Questo non è amore” oltre che alla presenza del Camper Rosa in varie province d’Italia dove purtroppo sempre più donne sono oggetto di molestie e violenze sessuali. Grazie a queste iniziative, secondo quanto comunicato dalla Questura di Roma, molte donne denunciano episodi di violenza fisica ma anche psicologica. Molto importanti si sono anche rivelati momenti di incontro ed il supporto arrivato da un’equipe di operatori specializzati, oltre a personale di Polizia anche medici, psicologici e rappresentanti dei centri antiviolenza.