Morbillo, muore 25enne per complicazioni: l’urlo di dolore della madre e del marito

Il morbillo continua a fare vittime in Sicilia e nello specifico questa volta è toccato ad una ragazza di 25 anni di nome Cetty Messina la quale è deceduta al Garibaldi di Catania nei giorni scorsi. Questo ennesimo decesso ha messo paura e ha fatto riflettere ulteriormente sulla necessità di vaccinarsi per poter evitare delle complicanze in età adulta che possono risultare purtroppo fatali. In Sicilia dove si sono registrati tantissimi casi, Purtroppo la vaccinazione obbligatoria viene sottovalutata da molte famiglie sia per cinismo che per irresponsabilità e le conseguenze purtroppo sono piuttosto gravi e pesanti. La giovane donna è deceduta Come già detto Lo scorso lunedì presso l’Ospedale Garibaldi del Capoluogo Etneo. Stando a quanto riferito, la giovane donna è arrivata nel pronto soccorso del nosocomio il 23 marzo in seguito ad un ricovero in osservazione intensiva ed un periodo in astanteria, Ma le sue condizioni sarebbero peggiorate in modo molto rapido tanto da essere trasferita in rianimazione dove poi Purtroppo è deceduta.

A Parlare nei giorni scorsi è stata una madre la quale dichiara: “Me l’hanno ammazzata. Mia figlia è entrata per il morbillo ed è uscita morta. Per me c’è stata negligenza è rimasta buttata su una barella per ore ed ore assieme ad altre persone che avevano il morbillo nella stessa stanza”. Ne è convinto anche il marito Andrea Di Grazia che nel corso di una intervista rilasciata da un noto quotidiano locale ha detto: “Dov’è mia moglie? All’obitorio. Così, ha capito?, me l’hanno detto così”. È piuttosto disperato l’uomo una 36enne che consegna pizze e che adesso che la sua compagna non c’è più, vuole soltanto giustizia.

“Hanno distrutto una famiglia, si sono portati una ragazza di 25 anni all’obitorio. Hanno perso tempo al pronto soccorso quando è arrivata in Rianimazione, la mia gioia non aveva più ossigeno nei polmoni. Ma che si fa così? Il morbillo le è stato diagnosticato subito e, in codice giallo, le hanno fatto un prelievo, una lastra, e l’hanno messa in una stanza assieme ad altre persone che, ci è stato detto, avevano la stessa malattia. Così ci hanno tranquillizzato”.

L’uomo riferisce come il crollo definitivo così avvenuto nella giornata di lunedì, quando di mattina sarebbero stati effettuati alcuni esami e nello specifico l’esame di emogas che avrebbe constatato purtroppo la saturazione ed aveva un valore del 30% e quindi è stata fatta una TAC ai polmoni, perché la ragazza continuava a lamentarsi e faceva piuttosto fatica a respirare. Le hanno fatto due lastre e poi attaccato una mascherina da ossigeno, continuando però a dire i medici che la situazione era piuttosto critica e per questo motivo Era stato predisposto il trasferimento in rianimazione dove la ragazza è stata intubata è sedata.