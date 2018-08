Morso dal ragno violino, autotrasportatore rischia l’amputazione

Il ragno violino torna a fare paura e nel nostro paese e dopo un caso segnalato nelle scorse settimane, un altro sembra essere accaduto proprio all’inizio dell’estate. Il protagonista di questa brutta vicenda è un autotrasportatore Livornese di 53 anni Davide Mazzella, il quale è stato morso dal velenoso ragno mentre si trovava con la famiglia nel parco di San Rossore alle porte di Pisa. L’uomo avrebbe trovato un piccolo segno rosso sotto il ginocchio e inizialmente aveva pensato che si potesse trattare di un insetto, ma non poteva immaginare che quel prurito si potesse trasformare in un incubo. Infatti, l’uomo era stato morso dal Ragno violino una specie di ragno piuttosto velenoso che pare adori il caldo e che proprio queste settimane si è diffuso a ritmo crescente, non soltanto in città, ma anche in campagna e soprattutto nel centro Italia come Toscana, Lazio e Umbria.

Sembra proprio che l’uomo per questo morso impercettibile del ragno, avesse rischiato di perdere la gamba. A raccontarlo è stato lo stesso Davide Mazzella, il quale dice che dopo aver fatto una giornata di vacanza a Pisa, avrebbe cenato e dormito tranquillamente ma il giorno dopo avrebbe notato un puntino rosso e nel giro di pochi minuti la gamba e il piede avrebbero iniziato a gonfiarsi, tanto da non riuscire più a infilare la scarpa.

La cosa più incredibile, stando al racconto dell’uomo è che all’inizio è stato anche molto difficile accorgersi di che cosa stesse accadendo, proprio perché si trattava di alcuni puntini che facevano pensare alla puntura di un insetto. Nelle ore successive sono iniziati ad apparire i primi sintomi tra cui vista annebbiata, febbre e questo ha fatto sì che l’uomo si recasse in ospedale a Livorno. «Non riuscivano a capire che cosa avessi; poi in dermatologia, con grandi lenti, gli specialisti hanno visto il morso e mi hanno spedito con urgenza al Centro anti-veleni di Milano», racconta l’uomo.

In ospedale i medici sarebbero subito intervenuti per cercare di evitare l’amputazione dell’arto che stava già andando in necrosi. L’uomo ha dovuto trascorrere circa un mese e mezzo in ospedale, sottoponendosi ad una cura di antibiotici per poter guarire e finalmente questa brutta avventura sembra essere un lontano ricordo. Come abbiamo detto, già un caso analogo era accaduto a Terni dove un vigile di circa 59 anni era stato punto ad un braccio nel giardino di casa. Il ragno violino è tutto giallo, ha delle zampe lunghe dai 7 ai 9 mm, ed è un animale solitario che ama l’ afa e quindi tende ad uscire in questa stagione estiva particolarmente calda e afosa.