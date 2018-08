Morta annegata a 3 anni: “Cosa ha fatto la madre per farla resuscitare”

La notizia che stiamo per darvi ha destato parecchio scalpore in tutto il mondo. Procediamo con calma spiegando cosa effettivamente è accaduto. Si tratta di una storia davvero piuttosto assurda e drammatica nel contempo che ha come protagonista anche la piccola Amelia Harris la quale purtroppo è annegata nella vasca da bagno a causa della distrazione della madre i Carly Ann Harris, 37 anni. Sua figlia di 3 anni è morta annegata nella vasca da bagno e lei ha pensato bene di accendere un falò, convinta che questo gesto l’avrebbe riportata in vita. Una storia, questa, che arriva direttamente dal Galles del Sud e che ha lasciato senza parole gran parte dell’opinione pubblica locale. La piccola Amelia Harris è deceduta a soli 3 anni a causa della disattenzione della madre, Carly Ann Harris, 37 anni. Quando la polizia è arrivata nella loro casa a Rhondda si è trovata davanti una scena raccapicciante. La donna stava accendendo un falò in giardino.

Accanto al fuoco, c’era il corpicino senza vita della bambina coperto da un panno bianco. Carly Ann ha poi spiegato agli agenti di essere convinta che quel rituale religioso avrebbe salvato sua figlia. A lanciare l’allarme, come riporta il Daily Mail, è stato il fratello della 37enne, da lei stessa chiamato per una emergenza. Quando è giunto sul luogo della tragedia ha cominciato a urlare attirando l’attenzione dei vicini che hanno poi contattato le forze dell’ordine. Accanto al fuoco, c’era il corpicino senza vita della bambina coperto da un panno bianco. Carly Ann ha poi spiegato agli agenti di essere convinta che quel rituale religioso avrebbe salvato sua figlia. A lanciare l’allarme, come riporta il Daily Mail, è stato il fratello della 37enne, da lei stessa chiamato per una emergenza. Quando è giunto sul luogo della tragedia ha cominciato a urlare attirando l’attenzione dei vicini che hanno poi contattato le forze dell’ordine.

Tutti i conoscenti e i parenti della famiglia sono sotto choc, nessuno avrebbe mai potuto immaginare un episodio simile. Intanto, Carly Ann è stata arrestata e resta sotto la custodia della polizia, mentre gli inquirenti stanno cercando di ricsotruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Tutti descrivono la donna proprio come una mamma piuttosto dolce ed amorevole.

Nessuno immaginava che avrebbe mai potuto uccidere la sua bambina o tentare di fare quello che si poteva ipotizzare in un primo momento vedendola appiccare il fuoco con a fianco il corpo della figlia senza vita. Adesso gli agenti di polizia stanno indagando sul caso e la mamma invece si trova in carcere in attesa che gli inquirenti possano ricostruire l’esatta dinamica della morte della bambina.