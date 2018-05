“Morta Nadia Toffa”, la fake news fa il giro del web

“Nadia Toffa è morta“. Sta circolando in queste ore la notizia della morte di Nadia Toffa, la popolare conduttrice de Le Iene impegnata in una dura lotta contro il cancro. La malattia purtroppo l’ha costretta ad abbandonare il palcoscenisco per sottoporsi a uno stressante ciclo di cure chemioterapiche.

A circolare con una certa insistenza lo screen di una presunta prima pagina di Repubblica.it in cui appare il volto sorridente di Nadia Toffa e una breve scritta in apertura: “Lutto nella mediaset: venerdì 25 maggio è morta Nadia Toffa, storica annunciatrice de Le Iene. Nella sua vita aveva lavorato anche in altri diversi programmi. Dopo una lunga malattia, si è spenta all’età di 38 anni. La notizia è circolata sul web, senza clamori”.

Quanto c’è di vero? Nulla, per fortuna. Nadia è viva e continua a lottare contro il tumore. La notizia falsa sul suo decesso è soltanto l’ennesima bufala che circola in rete e che specula anche sulle disgrazie delle persone per attirare like e condivisioni.

Nonostante la fake news abbia creato su Facebook un’ondata di cordoglio collettivo, non c’è niente di fondato. Anzi, dopo circa due settimane di silenzio, che aveva fatto preoccupare i fan, la conduttrice è tornata a parlare in occasione della vittoria al Premio Giornalistico Internazionale Marco Lucchetta, che l’ha vista tra i premiati per un reportage realizzato insieme a Marco Fubini. “Il pensiero va a tutti quei bambini che sono costretti a subire abusi e che non hanno nemmeno la forza di gridare aiuto, e sono ancora tanti, troppi che hanno bisogno di essere salvati, e ogni violenza che subiscono è un pugno nello stomaco a tutti noi”.