Morte Avicii: Ecco come sarebbe morto il famoso deejay

TMZ rivela clamorosamente che Avicii, il deejay e produttore musicale morto il 20 aprile 2018, sarebbe morto per dissanguamento. Non ci sono conferme da parte dei familiari in tal proposito, ma il noto tabloid americano lancia un’indiscrezione dolorosa: Avicii si sarebbe inflitto la morte tagliandosi i polsi e il collo con un pezzo di vetro. Sul sito si legge: “Le nostre fonti ci hanno riferito che il taglio fatto con il vetro ha causato un dissanguamento che gli è stato fatale. Due fonti ci hanno riferito che Avicii ha rotto una bottiglia e ha usato il vetro per tagliarsi. Ci è stato inoltre riferito che tale ferita sarebbe stata inflitta all’altezza del collo, mentre altre lo hanno negato con fermezza, dicendo che il ragazzo si era invece tagliato i polsi”.

La famiglia aveva lasciato intendere il suicidio

In una nota, la famiglia di Avicii aveva già lasciato intendere che la morte fosse avvenuta per suicidio. L’artista, che lottava contro il mal di vivere, avrebbe scelto consapevolmente di togliersi la vita. Di seguito il comunicato diramato pochi giorni dopo la sua morte:

Stoccolma, 26 aprile 2018. Il nostro amato Tim era un’anima artistica fragile, che andava alla ricerca di risposte a domande esistenziali. Un perfezionista troppo esperto che ha viaggiato e lavorato duramente, a ritmi che lo hanno portato a uno stress estremo. Quando ha finito il tour, voleva trovare un equilibrio nella vita per essere felice e poter fare ciò che amava di più: la musica. Ha davvero faticato nel pensare al Significato, alla Vita, alla Felicità. Non poteva più andare avanti. Voleva trovare la pace. Tim non era fatto per quella macchina da business in cui si è trovato a lavorare; era un ragazzo sensibile che amava i suoi fan ma evitava i riflettori. Tim, ti ameremo sempre e ci mancherai molto. La persona che eri e la tua musica manterranno vivo il tuo ricordo. Ti amiamo. La tua famiglia

Spunta una compagna segreta

Intanto, è spuntata una compagna segreta del producer, una donna con la quale il deejay svedese, appena 28 anni, avrebbe sognato di mettere su famiglia. Si tratta della modella ceca Tereza Kačerová che ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraevano proprio in compagna del musicista, con il quale ha rivelato di avere vissuto una storia segreta. Piegata dal dolore, Tereza ha affidato ai social l’ultima lettera scritta a Tim, l’uomo con il quale sognava di dividere la vita.