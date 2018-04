MORTE AVICII. La famiglia rompe il silenzio

La famiglia del Avicii ha pubblicato il primo comunicato stampa sulla morte del dj svedese, avvenuta venerdì 20 aprile mentre si trovava in vacanza in Oman. È la prima nota ufficiale che arriva dai familiari del 28enne, diventato in pochi anni una delle superstar del djing mondiale, vera e propria star del genere che, però, nel 2016 a causa di alcuni problemi di salute aveva deciso di mettere un punto alla propria carriera live, decidendo di continuare solo in studio. La famiglia non è entrata nel merito delle cause della morte di Avicii, ma ci ha tenuto a ringraziare tutti i fan che in questi giorni hanno voluto esprimere cordoglio, vicinanza e solidarietà.

“Vorremmo ringraziarvi per il supporto e le parole amorevoli che avete speso per nostro figlio e nostro nipote – si legge nella nota ufficiale -. Siamo veramente riconoscenti verso tutti quelli che adoravano la musica di Tim (Tim Bergling è il vero nome del dj, ndr) e conservano nella loro memoria le sue canzoni.

Grazie per tutte le iniziative che sono state prese in sua memoria, con i raduni pubblici, le campane delle chiese che hanno suonato la sua musica, i tributi al Coachella (il festival che si è tenuto le scorse settimane a Indio, in California, ndr) e i momenti di silenzio in tutto il mondo. Siamo riconoscenti per il vostro rispetto della privacy in questi momenti difficili. Speriamo che possa continuare così”.

La famiglia del cantante è atterrata a Muscat, in Oman, lo scorso weekend subito dopo la sua morte di cui non si hanno ancora molte notizie. Quello che, ad oggi, è noto è che sono state effettuate due autopsie sul corpo del ragazzo e benché non ci siano ancora comunicazioni ufficiali, è stata esclusa la possibilità che sia stato commesso un reato e che ci siano dei sospetti su questa morte prematura. da anni il dj lottava contro problemi di salute, compresa una pancreatite acuta, senza contare i problemi con l’alcol avuti in passato. Nei giorni scorsi, inoltre, dalla sua etichetta è stato reso noto che Avicii stava lavorando anche a nuova musica che avrebbe dovuta essere raccolta in un nuovo album di cui, per adesso, però, non si conosce il destino.