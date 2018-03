Morte David Rossi, la Procura di Genova sequestra video Le Iene: racconto shock del testimone

Si torna a parlare della morte di David Rossi, il direttore della comunicazione della banca, morto precipitato da una finestra del quartier generale. “Se quanto emerso dall’ultima puntata dell’inchiesta de ‘Le Iene’ trovasse puntuale riscontro, si confermerebbe il quadro allarmante di una commistione perversa tra alta dirigenza Mps, magistratura senese, mondo imprenditoriale e politico. Uno scenario gravissimo di cui la procura di Genova non potrà non tener conto”, è questo per lo più quanto osservano in una nota congiunta i senatori M5S Elio Lannutti e Daniele Pesco, riguardo alcune rivelazioni di un testimone anonimo rese proprio alla trasmissione Mediaset sui festini di Siena e sulla morte proprio di David Rossi.

Lannutti e Presco aggiungono che da quelle dichiarazioni, qualora venissero confermate, emergerebbe per lo più la possibile pressione ricattatoria sui magistrati che partecipavano ai festini, derivante poi dalle eventuali registrazioni degli stessi incontri. “A questo punto auspichiamo che la procura competente stringa i tempi e che si garantisca massima tutela ai testimoni che contribuiranno a squarciare il velo di pesante omertà che ancora avvolge la tragica morte di Rossi. Noi continueremo a lottare affinché si giunga alla completa verità“, aggiungono i senatori 5 Stelle.

Nella giornata di ieri è emerso che l’ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini è stato indagato per diffamazione dai magistrati genovesi ed insieme a lui nel registro degli indagati sono finiti i giornalisti de Le iene autori della prima puntata che ha parlato dei presunti festini a luci rosse ai quali avrebbero partecipato alcuni magistrati senesi.Un fascicolo per diffamazione era stato aperto dopo la querela presentata dai pm toscani in seguito alla messa in ondata della puntata.

Il fascicolo era rimasto contro ignoti ma dopo la puntata andata in onda nella giornata di domenica, nel corso della quale si è sentito un giovane che avrebbe partecipato ai festini, i pm di Genova hanno iscritto i nomi nel registro degli indagati. Per questo motivo nei prossimi giorni il Procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati ed il Sostituto Cristina Camaiori sentiranno i giornalisti del programma Le Iene per cercare di trovare un riscontro con le dichiarazioni rese dall’ultimo testimonio e questo interrogatorio pare avverrà in presenza di un legale.

Questo testimone che è un ragazzo di soli 26 anni, ha raccontato dettagli delle serate riconoscendo i partecipanti sia come i suoi clienti, sia come commensali o clienti di altri colleghi, garantendo di avere le prove di quanto afferma ovvero pagamenti i numeri di telefono email e tant’altro, aggiungendo che si tratta di persone molto pericolose con le quali bisogna stare piuttosto attenti. Il giovane parla anche di rapporti sessuali di gruppo, ma anche di droga e nello specifico di cocaina. Qualora quanto raccontato dal testimone dovesse rivelarsi dimostrabile, questa vicenda potrebbe essere letta sotto il nuovo punto di vista.