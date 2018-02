MORTE IN DIRETTA Annuncio in studio: Ballandi se ne è andato. La Carlucci sviene

Milly Carlucci si è tranquillizata («Ora va meglio») il dolore inziale è stato sostituito dalla tenerezza dei ricordi. Quando ha saputo era sconvolta, disperata. Apprendere che Bibi Ballandi, il produttore mito di tanti programmi di Fiorello,di Panariello e soprattutto di Milly, uno dei suoi migliori amici, una persona conla quale ha lavorato in tredici edizioni di “Ballando con le stelle”, era scomparso mentre era microfonata e ripresa dalle telecamere in direttta su Uno mattina,il popolarissimo programma di Franco diMare e di Benedetta Rinaldi, è stato uno shock raggelante. L’intervista con lei in cui parlava dei nuovi concorrenti di “Ballando con le stelle” era ormai conclusa quando gli autori hanno portato l’agenzia della scomparsa di Bibi Ballandi, malato di un tumore da tempo, ai conduttori Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare, e a quel punto il giornalista, professionista di lungo corso, doveva fare una scelta: dare la notizia o evitarla?Dare la priorità giornalistica o rimandare visto che Milly era una collega e un’amica di Bibi? In Di Mare e nella sua collega ha vintolo spirito (o dovere?)giornalistico e hanno dato la notizia in diretta ai telespettatori e anche a Milly.

«Dobbiamo dare una notizia che credo ti coinvolga, sto cercando un modo delicato di dirtelo. Però è delle 9.36», le ha detto Bendetta Rinaldi. Come detto l’incontro sarebbe finito dalì a poco,mala conduttrice ha continuato non senza emozione: «È morto all’età di 71 anni il produttore televisivo Bibi Ballandi che tu conosci bene. Forse non è un momento per chiederti un commento…», le hanno detto i due conduttori. Milly, che fino a quel momento era su di tono, nel raccontare i prossimi protagonisti di “Ballando con le stelle” s’è accasciata sullo sgabello davanti alle telecamere, ha appoggiato il braccio sul ginocchio come per sorreggersi e non ha detto altro, affranta, ammutolita. Di Mare e Rinaldi hanno capito che non era il caso di continuare,e hanno lanciato altre notizie, altri servizi, cambiato argomento e la trasmissione è andata avanti. Non sempre si riesce ad affrontare un argomento così delicato, perché,fortunatamente, anche se si è giornalisti di prima classe a certe news non si è mai preparati. Il web è comunque insorto: «Non si comunica così la morte di un amico», il commento più ripetuto. I post sui social (Milly è molto amata) si sono abbattuti pesanti come cannonate. Vale la pena riportare il commento dello staff di Ballando con le stelle: «Milly è molto provata. Bibi era il suo produttore, ma anche un caro amico. È dispiaciuta per il modo in cui ha ricevuto la tragica notizia… Ciao Bibi, come faremo senza di te?».

Grazie alla creatività imprenditoriale di Ballandi Ballando (su questo gioco cacofonico si rideva spesso con lui) tutti devono il loro lavoro anche alla sua genialità. «Ci faceva paura, timore, ma era un padre», mi dicono dalla produzione di “Ballando”. «Uomini così non dovrebbero morire mai», continuano. «Non si poteva evitare di dirglielo in diretta?», ci si chiede. D’altra parte,forse si può avere un’opinione diversa,ma può una trasmissione giornalistica non coprire una notizia del genere (Ballandi è, era, il produttore principe dello spettacolo in Italia) se si ha in studio casualmente la sua star più famosa? «Con la scomparsa di Bibi Ballandi il mondo dello spettacolo perde un faro, un punto di riferimento semplice, gentile, apprezzato e rispettato da tutti», si legge in un comunicato della presidente della Rai Monica Maggioni e del direttore generale Mario Orfeo, «Nella sua carriera manageriale Ballandi ha attraversato con successo mezzo secolo di storia dello show business italiano fino a diventare l’illuminato imprenditore che ha ideato e prodotto tantissime e indimenticabili trasmissioni che hanno fatto la fortuna della televisione. La sua visione, la sua professionalità, la sua travolgente carica umana mancheranno profondamente a tutti quelli che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e di lavorare con lui». «Mi dispiace comunque tanto»,midice Carolyn Smith, maestra di ballo famosa in tutto il mondo, presidente della giuria di “Ballando con le stelle” da anni, amica di Milly e di Ballandi, una donna che ha affrontato un tumore con determinazione e grinta e ne ha parlato in tv e in un libro, «Ieri Milly avrebbe dovuto fare il giro di tutte le trasmissioni per parlare delle nuovo cast di “Ballando con le stelle”, apprendere così un notizia del genere è stata una botta».