Morte improvvisa, la Brugada uccide così: scoperto il meccanismo

Un cortocircuito che spegne il cuore, stroncando giovani nel pieno della vita fulminati all’improvviso, magari sotto i riflettori di una partita di calcio. E’ la sindrome di Brugada, fra le prime cause di morte improvvisa, protagonista di uno studio pubblicato sul ‘Journal of the American College of Cardiology’ dal team di Carlo Pappone dell’Irccs Policlinico San Donato, nell’hinterland di Milano. Nel lavoro, l’aritmologo ‘elettricista del cuore’ svela il meccanismo all’origine della Brugada: una bomba a orologeria che lo specialista è riuscito a disinnescare grazie a un intervento descritto nel 2015 su ‘Circulation EP’ insieme a Josep Brugada, che nel 1992 con il fratello Pedro definì e prestò il cognome alla malattia. I pazienti operati con successo hanno ormai superato i 350.

“Anche questo studio è nato da una profonda collaborazione con il professor Josep Brugada, con il quale abbiamo condiviso molte scelte e strategie”, spiega Pappone, direttore dell’Unità operativa di Aritmologia del San Donato. Ogni anno, ricordano dall’Istituto, la morte improvvisa colpisce circa 3 milioni di persone nel mondo di cui 400 mila in Europa. E si ritiene che più o meno un terzo di questi decessi possa essere determinato da aritmie ventricolari generate da anomalie genetiche come la sindrome di Brugada. Normalmente la diagnosi si fa con un elettrocardiogramma, spesso eseguito per caso oppure dopo la morte improvvisa di un familiare.

Il nuovo lavoro indica che, “indipendentemente dai sintomi, la patologia è presente sin dall’infanzia sulla superficie epicardica del ventricolo destro“. Più precisamente, ‘abita’ in “gruppi di cellule elettricamente anomale” che formano come delle “isole malate circondate da tessuto sano“. Queste aree hanno “caratteristiche estremamente variabili per gravità” e sono organizzate in strati concentrici: “Una cipolla – è la metafora usata da Pappone – con un cerchio centrale caratterizzato da cellule più aggressive e predisposte a generare un arresto cardiocircolatorio”. La dimensione delle ‘isole’ difettose può andare da 1 a 25 centimetri quadrati, o anche di più. Ma basta un’area anomala di 4 cm quadrati per sviluppare un’aritmia potenzialmente letale.

Le ‘cellule Burgada’, chiariscono gli autori dello studio già online su ‘Jacc’, “sono elettricamente anomale perché programmate da un’alterazione genetica che compromette il funzionamento dei canali del sodio, fondamentali per la corretta cooperazione e integrità elettrica delle cellule”. Da paziente a paziente “le anomalie variano in estensione e distribuzione, caratterizzandone il rischio di morte improvvisa. La probabilità di generare aritmie fatali, e quindi di provocare la morte improvvisa, dipende sia dalla dimensione del substrato elettrico anomalo sia dal grado di compromissione dei canali del sodio delle cellule che lo compongono”. Il lavoro suggerisce inoltre che “il rischio di sviluppare aritmie ventricolari potenzialmente fatali è presente per tutta la vita“.

Per la nuova ricerca “sono stati arruolati sia pazienti sopravvissuti a un arresto cardiaco sia pazienti con sintomi sfumati – riferisce Pappone – In entrambi i gruppi, le isole di tessuto anomalo sono risultate piuttosto simili quando sollecitate dalla somministrazione di ajmalina, farmaco che simula in laboratorio ciò che può accadere durante la vita di queste persone: cellule dormienti che all’improvviso, con una febbre in corso oppure dopo pasto abbondante o durante il sonno, possono ‘esplodere’ generando la completa paralisi elettrica del cuore con conseguente arresto e morte improvvisa”.

Dallo studio emerge che “i sintomi e l’elettrocardiogramma non sono sufficienti da soli a identificare i pazienti a rischio – avverte l’esperto – poiché spesso il primo sintomo può essere la morte improvvisa e in circa i due terzi dei casi l’elettrocardiogramma è completamente normale”. Gli autori evidenziano perciò “l’importanza dello studio elettrofisiologico, della mappatura del cuore e dell’utilizzo dell’ajmalina per smascherare quelle parti di tessuto cardiaco che, in circostanze imprevedibili, possono innescare l’aritmia ventricolare che determina la morte improvvisa”.

Presso l’Aritmologia del San Donato, ricordano dall’Irccs capofila dell’omonimo gruppo ospedaliero, “sono state sviluppate tecnologie innovative in grado di effettuare una mappatura del cuore estremamente accurata”: da un lato “un software capace di riconoscere in modo automatico la distribuzione delle aree anomale”; dall’altro “particolari sonde che emettono impulsi di radiofrequenza e che, come fossero un pennello, ‘ripuliscono’ la superficie anomala del ventricolo destro rendendolo elettricamente normale”. Pappone si dice “orgoglioso che tale innovazione tecnologica sia stata esclusivamente ideata e realizzata in Italia, nel nostro Dipartimento di ricerca. Sarà a disposizione di tutto il mondo scientifico nei prossimi mesi – annuncia – offrendo a tutti i medici specialisti la possibilità di estendere le cure a una popolazione sempre più ampia”.

Fra le altre cose, precisa infatti l’esperto, il nuovo studio “evidenzia la possibilità di eliminare le isole di tessuto elettricamente anomale utilizzando delle onde di radiofrequenza di breve durata, con lo scopo di riportare a un corretto funzionamento elettrico le cellule” difettose. “Sino ad ora – riporta lo specialista – 350 pazienti sono stati sottoposti a tale procedura, mostrando la completa normalizzazione dell’elettrocardiogramma anche dopo la somministrazione di ajmalina. Inoltre, nessuno di loro ha presentato alcun sintomo o aritmie ventricolari“.

A bussare alla porta di Pappone sono “molti pazienti da diversi continenti“, che “si sono rivolti all’équipe di Aritmologia del Policlinico San Donato per sfuggire alle ripetute scariche elettriche dei defibrillatori di cui sono portatori a causa di crisi elettriche non altrimenti controllabili. Sono frequenti in tutto il mondo situazioni cliniche di pazienti con continui arresti cardiaci a cui nemmeno il defibrillatore può porre rimedio. Oggi, con questa pubblicazione scientifica – conclude il medico – si mette un punto fermo in un lungo dibattito sulla modalità di individuare i pazienti a rischio di morte improvvisa, una volta effettuata la diagnosi. Finalmente, ciò che veniva considerata una falsa speranza può considerarsi realtà: oggi, eliminando le anomalie elettriche del cuore, è possibile prevenire la morte improvvisa in giovani pazienti affetti dalla sindrome di Brugada e salvare quelli con ripetuti arresti cardiaci altrimenti non trattabili”.

Davide Astori: possibile causa del decesso la sindrome di Brugada

La scomparsa prematura di Davide Astori, calciatore e capitano della Fiorentina ad appena 31 anni, ha destato una vasta eco di commozione nel mondo del calcio. Astori è stato rinvenuto senza vita domenica 4 marzo scorso in un albergo a Udine che ospitava i viola prima della gara che si sarebbe dovuta contro l’Udinese valida per il 27esimo turno di Serie A. Stando ai primi risultati dell’autopsia il calciatore sarebbe morto per “morte cardiaca senza evidenza macroscopica,verosimilmente su base bradiaritmica”. Astori potrebbe essere deceduto per la sindrome di Brugada. Indubbiamente appare piuttosto anomalo che un calciatore di Serie A, quindi un atleta professionista, sottoposto periodicamente a dei controlli, possa essere deceduto in seguito a un arresto cardiaco senza che vi fosse una malattia apparente. Tra le possibili cause della morte del calciatore vi è anche la sindrome di Brugada. La sindrome di Brugada è una malattia genetica che comporta dei disturbi dell’attività elettrica del muscolo cardiaco che possono portare a morte improvvisa a causa delle aritmie ventricolari maligne. La sindrome di Brugada è responsabile di circa il 15-20% delle morti improvvise nei pazienti di età inferiore ai 40 anni.

Ad oggi l’unica soluzione è rappresentata dall’impianto del defibrillatore che mandava una scarica quando il cuore si fermava.

Negli ultimi anni le scoperte della biologia molecolare hanno integrato la cardiologia clinica, contribuendo a spiegare l’eziologia di alcuni casi di morte cardiaca improvvisa in soggetti con cuore strutturalmente sano, che venivano precedentemente considerati affetti da “fibrillazione ventricolare idiopatica”. È stato infatti dimostrato che mutazioni a carico di alcuni dei canali ionici cardiaci determinano delle alterazioni puramente elettriche responsabili di tachiaritmie ventricolari e arresto cardiaco in assenza di miocardiopatia.

In questa rassegna verranno descritti la presentazione clinica, i criteri diagnostici e le opzioni terapeutiche di una di queste malattie, la sindrome di Brugada (SB). Essa è stata descritta nei primi anni Novanta dai fratelli Brugada,3 come una patologia responsabile di morte cardiaca improvvisa in giovani adulti con cuore sano e caratterizzata dalla presenza sull’ECG basale di sopraslivellamento del tratto ST nelle derivazioni precordiali associata a BBD completo o incompleto.

Le manifestazioni cliniche della malattia sono estremamente variabili: alcuni pazienti possono mantenersi del tutto asintomatici, altri riferiscono sintomi minori, quali palpitazioni o vertigini e in altri, invece, la malattia può esordire con sincopi o arresto cardiaco, in assenza di sintomi prodromici. Tale eterogeneità nell’espressione clinica rappresenta uno dei fattori che rendono più complessa la diagnosi della malattia. I sintomi sono più frequenti negli uomini rispetto alle donne (rapporto M/F 8:1) e, in oltre il 75% dei casi, esordiscono intorno ai 30-40 anni di età. In realtà studi più recenti hanno dimostrato che la malattia può esordire in modo maligno anche nell’infanzia Le aritmie responsabili delle sincopi e degli arresti cardiaci nella SB sono TV polimorfe o FV. Spesso il quadro clinico dei pazienti resuscitati da un arresto cardiaco è caratterizzato da fasi di “tempeste aritmiche” con episodi di TV o FV recidivanti nella stessa giornata o nell’arco di pochi giorni, che poi diminuiscono gradualmente.

Gli eventi aritmici che caratterizzano la malattia tendono a manifestarsi di notte e, in effetti, nel sud-est asiatico, dove la malattia sembra essere particolarmente diffusa, essa viene descritta proprio come “morte improvvisa durante il sonno”. Questo dato è stato confermato da uno studio di Nademanee su 27 uomini tailandesi affetti dalla sindrome e portatori di ICD, in cui la quasi totalità delle aritmie registrate si è verificata durante il sonno. Proprio in considerazione dell’elevata frequenza di episodi aritmici durante le ore notturne è stato ipotizzato un ruolo dell’attività vagale tra i possibili fattori scatenanti la SB. In alcuni studi è riportato come la manovra di Valsalva o l’iperventilazione siano in grado di accentuare il sopraslivellamento del tratto ST tipico della malattia, così come in altri studi è dimostrato che l’aumento della frequenza cardiaca spontaneo o indotto da pacing possono ridurne l’entità. Poiché un aumento o una comparsa del sopraslivellamento del tratto ST sembrano correlare con una fase di instabilità elettrica nei pazienti, è stato ipotizzato che il sistema nervoso autonomo potrebbe rappresentare uno dei fattori modulanti la sintomatologia della SB.

Anche la febbre potrebbe essere un fattore precipitante in grado di scatenare gli episodi aritmici nella malattia, come descritto in uno dei casi riportati già nel primo lavoro di Brugada et al.3 Nell’ambito della variabilità delle espressioni cliniche della malattia, è importante ricordare che in circa il 10% dei pazienti affetti sono descritti episodi di fibrillazione atriale parossistica o di tachicardie sopraventricolari, che potrebbero giustificare il cardiopalmo riferito da alcuni di essi.

L’elettrocardiogramma Il quadro ECGrafico caratteristico della SB ovvero la presenza di BBD completo o incompleto e il sopraslivellamento del tratto ST in V2-V3 ha rappresentato inizialmente l’unico criterio diagnostico della malattia, nelle prime descrizioni di Martini et al.14 e dei fratelli Brugada. In realtà successivamente si comprese che questo quadro poteva essere soltanto transitoriamente presente nei pazienti affetti o comparire soltanto durante test farmacologici provocativi e che, anche quando presente, poteva mostrare aspetti diversi tra soggetto e soggetto. Innanzitutto sono note due diverse morfologie del sopraslivellamento del tratto ST: “a tenda” o “a sella” , che possono essere presenti anche nello stesso paziente e a cui si associano sovente anomalie dell’onda T che possono essere negative o più raramente isodifasiche. Viene considerato diagnostico per SB un sopraslivellamento ≥2 mm in V1-V3. La possibilità di diagnosticare la malattia sulla base del quadro ECGrafico è, tuttavia, resa difficoltosa dal comportamento dinamico del sopraslivellamento del tratto ST, che può cambiare in aspetto o entità nel tempo, fino a normalizzarsi transitoriamente.

La seconda caratteristica elettrocardiografica associata alla SB è il BBD, completo o incompleto. In realtà è stato ipotizzato che esso sia l’espressione di una ripolarizzazione precoce dell’epicardio del ventricolo destro, anziché un reale ritardo di conduzione lungo la branca destra. In effetti15 il sopraslivellamento discendente del tratto ST o un’accentuazione dell’onda J possono apparire come un’onda R’. Per questo motivo alcuni autori preferiscono usare il termine di pseudoBBD, per giustificare l’assenza di onda S in V5-V6 e la durata normale del QRS. Dal momento, però, che è frequente il riscontro di un aumento della durata dell’intervallo HV e che in alcuni pazienti il BBD è evidente anche durante normalizzazione del tratto ST, entrambe le ipotesi sembrano possibili. Nel 50% circa dei casi è anche presente un PR lungo con BAV di I grado e deviazione assiale sinistra. Recentemente, inoltre, Smits et al. hanno valutato le differenze esistenti sui tempi di conduzione atrioventricolari e intraventricolari di pazienti con SB con mutazioni sul gene SCN5A e pazienti affetti, ma con genotipo negativo: i portatori di mutazioni sul gene SCN5A presentavano intervalli PR e HV sia basali, sia dopo infusione di farmaci bloccanti la corrente del sodio, significativamente più prolungati rispetto ai pazienti con genotipo negativo.

Le aritmie nella sindrome di Brugada.

È nota a tutti la possibilità che la morte improvvisa colpisca i portatori del fenomeno di Brugada, soprattutto in maschi in età giovanile (l’età media della morte è 41±15 anni), e possa avere un andamento familiare. L’aritmia tipica della sindrome di Brugada è una tachicardia ventricolare polimorfa che spesso degenera in fibrillazione ventricolare . L’aritmia non si verifica solo a causa del gradiente transmurale che si manifesta a livello infundibolare durante la fase 1 del potenziale d’azione, ma riconosce un meccanismo di rientro in fase 2. il rischio aritmico compare solo quando l’alterazione dei flussi ionici transmembrana, risulta di entità tale da provocare, in alcune regioni dell’epicardio infundibolare, la perdita della fase di plateau con conseguente notevole accorciamento del potenziale d’azione. Poiché tale fenomeno interessa esclusivamente le cellule subepicardiche risparmiando quelle subendocardiche e, nell’ambito dello strato subepicardico, mostra una marcata eterogeneità zonale, si determina una rilevante differenza di refrattarietà tra l’endocardio e l’epicardioe fra diverse zone dell’epicardio. Durante la fase 2 del potenziale d’azione perciò, si crea un gradiente elettrico fra diversi gruppi di cellule (dispersione transmurale ed epicardica della ripolarizzazione), e quelle con potenziale accorciato e breve refrattarietà, possono essere rieccitate, iniziando un movimento di propagazione dell’impulso,, che può degenerare in una tachicardia o in una fibrillaione ventricolare. L’extrasistole determinata dal rientro in fase 2 è difficilmente riconoscibile perché precocissima e anche perché l’impulso prematuro depolarizza una quantità modesta di miocardio (quello eccitabile); verosimilmente il battito prematuro deforma l’onda T, più che manifestarsi come un vero QRS. Un’alterazione dell’onda T, è stata osservata in coincidenza con lo scatenamento della tachicardia ventricolare in molti pazienti con sindrome di Brugada. Oltre alla tachicardia e alla fibrillazione ventricolare è stata descritta in soggetti con sindrome di Brugada un’elevata incidenza di aritmie atriali, soprattutto fibrillazione atriale parossistica.

La genetica nella sindrome di Brugada

L’ereditarietà della sindrome di Brugada sembra seguire un modello di trasmissione autosomico dominante a penetranza variabile, sebbene siano conosciute delle forme sporadiche. La prima mutazione associata alla sindrome fu scoperta da Chen e collaboratori ed è stata identificata nel gene SCN5A codificante la subunità a del canale cardiaco del sodio (locus 3p21, 28 esoni). Attualmente nello stesso gene sono state riconosciute più di 80 mutazioni associate alla sindrome. Studi funzionali eseguiti con sistemi di espressione genica , hanno dimostrato che la maggior parte

delle mutazioni porta ad una perdita di funzione del canale del sodio attraverso vari meccanismi:

– un decremento quantitativo nei canali del sodio a causa di una loro insufficiente espressione

– una disfunzione qualitativa dei canali del sodio imputabili a squilibri nelle cinetiche di attivazione- in attivazione del canale.

Fig 2.Esempio di 2 differenti tipi mutazioni nell’SCN5A che portano alla perdita di funzione del canale del sodio (Na). A, Mutazione I1660V; produce un difetto nel trafficking cellulare del canale del sodio che porta ad un decremento dei canali del sodio presenti nel sarcolemma . I canali del sodio mutati e wild type (WT) sono stati espressi in cellule della linea TSA201 e marcate con una proteina fluorescente (GFP) A-I, I canali WT sono presenti sia all’interno della cellula che a livello della membrana suggerendo che i canali vengono prodotti a livello degli organelli e successivamente trasferiti sulla membrana. A-II, la distribuzione della fluorescenza dei canali I1660V è essenzialmente localizzata negl’organelli intracellulari, il che suggerisce che I canali mutati vengono prodotti normalmente ma rimangono intrappolati all’interno della cellula.The fluorescence distribution of I1660V channels is essentially localized in intracellular organelles, which suggests that mutant channels are manufactured but remain trapped within the cell. A-III, Recupero del canale mutato con incubazione a temperatura ambiente. Modificato da Cordeiro et al. B, Mutazione G1319V che modifica le cinetiche del canale del sodio. Studi funzionali attuati in cellule della linea HEK-293. B-I, I picchi massimi d’ampiezza della corrente sono simili nei WT e nelle cellule mutate, indicando che il numero dei canali funzionali è simile. B-II,Attivazione voltaggio dipendente che mostra uno shift nella depolarizzazione nei canali mutati rispetto ai WT senza nessun cambiamento nelle pendenze delle curve. B-III, L’inattivazione voltaggio dipendente allo steady-state risulta aumentata nei canali mutati rispetto ai WT. B-IV,Il recupero dall’inattivazione è marcatamente più lento nei canali G1319V.

La mutazione del gene SCN5A in ogni caso attualmente viene riscontrata in una percentuale di pazienti che va dal 18% al 30%, questo dato suggerisce che all’interno della patologia ci sia una certa eterogeneità genetica. In accordo con questa ipotesi,tramite posizionamento clonale è stato identificato in una grande famiglia di pazienti affetti da sindrome di Brugada, un locus differente sul cromosoma 3, non collegato all’SCN5A. il gene coinvolto è stato recentemente descritto ed è la Glicerolo 3-P deidrogenasi che sembra avere un ruolo nel trafficking dei canali del sodio sulla superficie cellulare. La mutazione responsabile (A280V) riduce le correnti di sodio entranti del 50%. Recenti studi hanno inoltre dimostrato che anche mutazioni comportanti la perdita di funzione del canale del calcio cardiaco CACNA1c e della sua subunità b possono portare ad una sindrome che si pone a metà strada tra Brugada e sindrome del QT corto. Tutti questi dati fanno inquadrare la s. di Brugada in una canalopatia comportante uno squilibrio tra correnti entranti e correnti uscenti del sodio. Negl’ultimi anni lo studio dei polimorfismi sta acquisendo grande importanza per spiegare i fenotipi di certe malattie genetiche. Ad esempio nel locus SCN5A il polimorfismo H558R comporta un fenotipo più lieve della sindrome associandosi ad un minor squilibrio tra correnti entranti e correnti uscenti del sodio .

Il test con farmaci bloccanti i canali del sodio

È stato proposto di utilizzare la somministrazione di farmaci bloccanti la corrente Ina per la diagnosi della sindrome di Brugada. Il test ha un suo evidente substrato biologico, poiché la depressione della corente sodica sbilancia l’equilibrio dei flussi ionici transmembrana a favore della corrente ripolarizzante Ito, con conseguente aumento dell’onda J e del sopraslivellamento di ST nelle precordiali destre. Ad accentuare il fenomeno di Brugada, però, sono i farmaci antiaritmici che influenzano solo Ina e non Ito (disopiramide, procainamide, ajmalina, flecainide); al contrario i farmaci che deprimono anche Ito oltre che Ina, come la chinidina, non solo non accentuano l’onda J e il sopraslivellamento di ST, ma possono addirittura controbilanciare il fenomeno elettrico, tanto che in alcuni casi la somministrazione di chinidina è in grado di normalizzare l’ECG.

Il farmaco è stato anche utilizzato con successo per la prevenzione delle aritmie in pazienti affetti dalla sindrome. Nonostante siano stati testati diversi farmaci di classe 1 per il test farmacologico, l’importanza clinica di quest’ultimo è stato più volte messo in discussione. Brugada ha rilevato un’elevata sensibilità del test, mentre altri hanno osservato un potere predittivo positivo, nei confronti di un successivo arresto cardiaco, solo del 7,9 %, con un valore predittivo negativo del 95%, una sensibilità dell’88% e una specificità del 22%. È stato sottolineato come il test con i farmaci bloccanti i canali de sodio, non sia utile nei pazienti con quadro ECG tipo 1, mentre resti proponibile in quelli con quadro ECG tipo 2 e 3. In quest’ultimi il test è positivo quando il farmaco induce una trasformazione del quadro ECG nel tipo 1, caratterizzato da sopraslivellamento convesso (coved) di ST con T negativa. Occorre comunque sottolineare che il test non è privo di rischi: somministrando questi farmaci a soggetti con fenomeno di Brugada sospetto o evidente ma non diagnostico, è possibile non solo slatentizzare il tipico sopraslivellamento convesso, ma anche indurre aritmie potenzialmente letali come tachicardia e fibrillazione ventricolare o dissociazione elettromeccanica.